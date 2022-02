In België is de Apple Premium Reseller Switch het grootste verkooppunt van Apple-apparaten. Met 21 vestigingen in heel België kopen veel Apple-gebruikers hun nieuwe Apple-spullen bij de keten, maar de laatste jaren komen er steeds meer klachten van kopers binnen, onder andere bij consumentenorganisatie Test-Aankoop. Klanten kopen niet alleen een nieuwe iPhone of iPad, maar worden daarbij ook opgezadeld met dure verzekeringen van SFAM. De Belgische nieuwssite HLN sprak met een voormalig medewerker.



Veel klachten over Belgische APR Switch

Test-Aankoop schrijft dat er sinds afgelopen december alleen al ruim 150 meldingen van kopers binnengekomen zijn. Het totale aantal klachten sinds eind 2020 is opgelopen tot 436. Het probleem zit hem in dure verzekeringen van soms wel €200,- per maand, waar maar moeilijk vanaf te komen is. De verzekeringen worden verkocht onder het mom van een gratis verzekering voor een maand. Ook belooft Switch cashback van de aankoopprijs. Maar de manier waarop dit aangeboden wordt, lijkt op misleiding. HLN nam de proef op de som en ging naar een winkel om iets kleins te kopen. Bij het afrekenen kwam al snel de vraag of de klant zich wilde aanmelden voor een klantenkaart met bijbehorend spaarprogramma. Er is een gratis en betaald spaarplan en de verkoper zegt dat het niet uitmaakt voor welke je kiest. Maar na het zetten van een handtekening en het opgeven van je bankrekeningnummer, blijkt dat je vastzit aan dure verzekeringen.

Na de eerste maand is het lastig om van het contract af te komen, zo zeggen gedupeerde klanten. Het servicenummer waar je naar kan bellen, blijkt slecht bereikbaar. Op mails wordt volgens Test-Aankoop niet inhoudelijk gereageerd. Test-Aankoop vermoedt dat het om een uitgekiende strategie gaat, gezien de vele onduidelijkheden voor klanten over waar ze zich nu precies voor inschrijven.

Oud-medewerker: “We werden getraind tot het verkopen van verzekeringen”

Een oud-medewerker klapt bij HLN uit de school over zijn ervaringen bij Switch. Voordat hij bij een winkel kon werken, werd hij intern opgeleid. Maar tijdens die opleiding werd met geen woord gerept over iPhones of iPads: het draaide alleen om het verkopen van abonnementen en verzekeringen. In zijn eerste dag draaide de oud-medewerker naar eigen zeggen zo’n €8.000,- omzet, maar de manager was daar niet tevreden over. Er werden namelijk geen diensten verkocht. Door langlopende contracten verdient Switch daar vermoedelijk het meeste geld mee.

Andere anonieme medewerkers zeggen dat ze onder druk worden gezet om abonnementen te verkopen. Er zou zelfs een schrijfbord achterin de winkels staan waarop staat wie wat verkoopt. Weigerde je de diensten te verkopen, dan werd je als medewerker op een zwarte lijst gezet. Medewerkers die te weinig verkopen worden bedreigd, maar verkoop je veel dan word je juist beschermd. Medewerkers werden ook aangespoord om verzekeringen te verkopen aan kwetsbare klanten. “Het kan me niet schelen of het oudere mensen of mensen met een beperking zijn”, zo zou een manager gezegd hebben. Desnoods moest het contract maar op naam van de begeleider gezet worden.

De oud-medewerker zegt dat er wel degelijk sprake is van oplichting. In een reactie zegt Switch dat uit eigen onderzoek blijkt dat ‘hun klanten erg tevreden zijn’.

Switch al langer in problemen

Al in 2019 kwamen er berichten dat Switch onder curatele stond vanwege financiële problemen. Een reorganisatie zou de keten weer op de rit moeten krijgen. Twee jaar geleden bleek Switch nog verder in de problemen was en een nieuwe eigenaar zocht. In 2020 werd het bedrijf overgenomen door de SFAM Group. Dit is de organisatie waar ook de verkochte verzekeringen onder vallen.

Het aansmeren van de dure verzekeringen lijkt dan ook verband te houden met de eerdere lastige financiële situatie van de keten en de nieuwe eigenaar. Test-Aankoop heeft inmiddels klachten ingediend bij de Economische Inspectie en de FSMA, de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten.

