We zitten in Nederland en België eindeloos te wachten op Fitness+ met ondertitels. Inmiddels dient zich een andere oplossing aan: Netflix gaat namelijk vanaf 30 december 2022 workouts van Nike Training Club streamen, zodat je in januari kunt werken aan je killerbody.

Sporten bij Netflix

Netflix heeft een samenwerking met Nike Training Club aangekondigd en dat zal volgens The Information wrijving geven met Peloton. Beide CEO’s zouden namelijk innig met elkaar verstrengeld zijn. Het afgelopen jaar is moeilijk geweest voor Peloton, dat vooral bekend werd als aanbieder van (vrij prijzige) fietsworkouts in de VS. Wij zien in Nederland en België echter een andere concurrent, die ook nauwe banden met Nike heeft: Apple.



De nauwe band tussen Apple en Nike blijkt wel uit het feit dat Tim Cook bestuurslid van Nike is en dat alle Fitness+ trainers kleding van Nike dragen.

Netflix gaat de Nike-workouts gratis aanbieden via de streamingdienst, in een poging om het aanbod wat te verbreden. De workouts variëren van ontspanningsoefeningen tot intensieve training. Ze zijn beschikbaar voor alle betalende abonnees. De eerste serie workouts komt meteen beschikbaar en een tweede serie volgt in de loop van 2023. En er is aanbod genoeg: vanaf eind december zijn er vijf trainingprogramma’s met in totaal 90 workouts, verdeeld over 46 verschillende video’s. Je hebt meer dan 30 uur om je op stuk te bijten. En ook mooi: alles is beschikbaar in 10 (!) verschillende talen. Of er ook Nederlands bij zit, heeft Netflix in de aankondiging niet laten weten. Maar het gaat in ieder geval een stuk verder dan de ondertitelde workouts van Fitness+, die alleen in het Engels te kijken zijn. En: als je toch al abonnee van Netflix bent is dit mooi meegenomen en kun je je Fitness+ abonnement opzeggen. Dat scheelt weer een tientje per maand en gedoe met de omweg via een Amerikaans account.

Deze Nike-workouts biedt Netflix

De eerste reeks bevat deze trainingsprogramma’s:

Kickstart Fitness with the Basics (13 episodes)

Two Weeks to a Stronger Core (7 episodes)

Fall in Love with Vinyasa Yoga (6 episodes)

HIT & Strength with Tara (14 episodes)

Feel-Good Fitness (6 episodes)

Je kunt de workouts vinden door vanaf 30 december de zoekterm ‘Nike’ in te voeren. Uit de namen is al ongeveer af te leiden wat je kunt verwachten en hoe uitgebreid elk programma is. Volgens Nike is het geschikt voor alle fitheidsniveaus, heb je een minimale hoeveelheid apparatuur nodig en is het gevarieerd in lengte en intensiteit.

Netflix bood eerder al meditatie-video’s aan, gemaakt door Headspace. Overigens werkte Spotify al veel eerder samen met Headspace. Bij Spotify kun je bovendien binnenkort ook fitnessfuncties verwachten, want de muziekdienst werkt aan een integratie met HealthKit. Daarmee wordt het mogelijk om je optimale afspeellijsten aan te bieden, afgestemd op jouw gedrag en voorkeuren:

This data will allow Spotify to match your workouts with what you listen to and see what audio motivates you best. Workout data includes the type of workout, distance and pace or speed.

Nike Training Club bij Netflix

Terug naar Nike Training Club en de samenwerking met Netflix. Het is in de iPhone-app van Nike al mogelijk om dergelijke video’s af te spelen. Met Netflix aan boord wordt het makkelijker om ze op een groot scherm te bekijken. Nu lukt dat alleen als je met AirPlay de content doorstuurt van de iPhone-app naar de televisie. Interessant is natuurlijk dat Apple dit jaar de samenwerking met Nike een beetje heeft afgebouwd. Er is geen speciale Nike+ editie van de Apple Watch meer, maar je kunt nog wel Nike-bandjes kopen. Wij vragen ons nu al af: zullen de trainers in de Nike-video’s ook nog een Apple Watch dragen?