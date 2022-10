Een oktober-event hoeven we niet te verwachten, maar Apple heeft nog wel behoorlijk wat mooie aankondigingen bewaard voor oktober 2022. Praat mee over de nieuwe iPads en Macs en wat er verder nog aangekondigd wordt in de maand oktober!

In ons artikel met de verwachtingen voor oktober 2022 heb je al kunnen lezen wat er zoal op komst is. Zo werd er gesproken over een nieuwe iPad Pro, een nieuw instapmodel iPad en vernieuwde MacBook Pro’s en Mac mini’s. Maar we weten het natuurlijk pas echt zeker als Apple daadwerkelijk de aankondiging doet en inmiddels is het zover: de Apple Store is offline en Tim Cook heeft zijn traditionele hint gedropt. Over niet al te lange tijd weten we of alle geruchten kloppen. Zijn dit de specs waarop jij hoopte, of had Apple nog wel wat meer moeite mogen doen? Vind je het de moeite waard om er eentje te kopen, of juist niet? Waar hoop je op? Laat je mening weten in dit artikel!



Volgens geruchten gaat Apple de nadruk leggen op gebruik van iPads in het onderwijs, waarbij de instap-iPad een centrale rol speelt. Toevallig valt het samen met het einde van een andere onderwijscampagne, namelijk Back To School

Hieronder zie je Tim Cook’s ‘Take Note’-tweet.

Praat mee: Apple’s oktober 2022 aankondigingen

Apple heeft in totaal drie nieuwe producten aangekondigd en ook een aantal vernieuwde accessoires. Ook heeft Apple twee releasedata aangekondigd van nieuwe grote software-updates:

iPad Pro 2022

Nieuwe 12,9- en 11-inch iPad Pro 2022

Beide voorzien van M2-chip

Nieuwe Apple Pencil Hover-functie

Pre-order: 18 oktober

Release: 26 oktober

Prijzen: vanaf €1.069,- (11-inch); vanaf €1.469,- (12,9-inch)

iPad 2022

Nieuwste 10e generatie iPad 2022

Nieuw design met platte zijkanten

Verkrijgbaar in vier kleuren: blauw, roze, geel, zilver

Frontcamera op de lange zijkant

Touch ID-sensor in de powerknop

Groter 10,9-inch display

Usb-c

Geschikt voor Apple Pencil (1e generatie), vereist Apple Pencil-naar-usb-c-adapter

Prijs: vanaf €589,-

Pre-order: 18 oktober

Release: 26 oktober

Apple TV 4K 2022

Nieuwe 3e generatie Apple TV 4K (2022)

Voorzien van snellere A15-chip

Ondersteuning voor HDR10+

Geleverd met Siri Remote, nu met usb-c-poort

Twee modellen Apple TV 4K: Wi-Fi (64GB) en Wi-Fi + Ethernet (128GB)

Pre-order: 18 oktober

Release: 4 november

Prijzen: €169,- (Wi-Fi); €189,- (Wi-Fi + Ethernet)

Software-updates en meer

Releasedatum macOS Ventura

Releasedatum iPadOS 16

Vernieuwd Magic Keyboard Folio voor iPad 2022

Geen event, toch een spannende week

Het is een spannende week, vooral voor Apple-gebruikers in de creatieve industrie. Van 18 t/m 20 oktober vindt namelijk ook Adobe Max plaats, de jaarlijkse conferentie van Adobe waarin belangrijke aankondigingen doet op het gebied van Photoshop, InDesign en andere softwareproducten. Die kun je vervolgens mooi proberen op je nieuwe iPad of Mac, als ze later deze maand in de winkel liggen. Het is jammer dat Apple deze maand geen soortgelijk event met diverse sprekers organiseert, maar wellicht heeft dat ermee te maken dat de details niet zoveel uitleg vereisen dat het nodig is om mensen van over de hele wereld in te vliegen. Een digitaal event hadden we uiteraard wel op prijs gesteld. Heb jij daar ook een mening over? Schroom niet en laat het weten in de reacties!