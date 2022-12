Apple kondigde eind 2021 twee plannen aan om kinderen te beschermen. De ene is al in productie gegaan en waarschuwt als een minderjarige een foto met veel naakt wil delen. De andere maatregel leidde tot een stuk meer ophef op: Apple wilde kinderporno opsporen door de foto’s te analyseren die je naar iCloud uploadt. Privacyexperts trokken aan de noodrem: Apple zou er helemaal mee moeten stoppen. En ook organisaties voor kinderbescherming waren erop tegen. Apple schrok van de reacties en stelde het uit.



Technisch gezien leek Apple de ‘perfecte’ oplossing te hebben gevonden. De foto’s zouden niet daadwerkelijk worden bekeken, maar er zou alleen een hash worden berekend, die werd vergeleken met de hashes van bekende foto’s van kindermisbruik. Apple heeft nu in een interview met The Wall Street Journal aangegeven dat ze er helemaal mee stoppen. Het interview gaat vooral over de nieuwe plannen rond Advanced Data Protection en maakt duidelijk dat Apple nu een andere insteek heeft gekozen.

Ook is er een officiële verklaring vrijgegeven:

Na uitgebreid overleg met deskundigen over initiatieven voor kinderbescherming die we vorig jaar hebben voorgesteld, gaan we meer investeren in de functie Communication Safety, die we voor het eerst in december 2021 beschikbaar stelden.

Verder hebben we besloten niet verder te gaan met onze eerder voorgestelde CSAM-detectietool voor iCloud Foto’s. Het is mogelijk om kinderen te beschermen zonder dat bedrijven persoonlijke gegevens doorspitten. We zullen blijven samenwerken met overheden, kinderorganisaties en andere bedrijven om jongeren te helpen beschermen, hun recht op privacy te respecteren en het internet een veiligere plek te maken voor kinderen en voor ons allemaal.