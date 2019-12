Het jaar zit er nu echt bijna op en dus is het tijd voor ons om terug te blikken op 2019. In dit Apple jaaroverzicht van 2019 kijken we naar de hoogte- en dieptepunten in het nieuws. Wat viel ons dit jaar op?

Apple jaaroverzicht 2019: veel producten en komst nieuwe diensten

2019 was voor Apple een bijzonder jaar. Apple bracht in 2019 niet alleen veel nieuwe producten uit, maar ook compleet nieuwe én langverwachte diensten die eindelijk in Nederland geïntroduceerd werden. Apple nam in 2019 ook afscheid van een paar gezichtsbepalende kopstukken en kwam op het gebied van software een aantal keer negatief in het nieuws. Wat is ons bijgebleven en wat kan Apple leren van het afgelopen jaar? We nemen Apple’s jaaroverzicht van 2019 met je door, onderverdeeld per maand.

januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september | oktober | november | december

Januari 2019: Waarschuwing van Tim Cook en nieuwe HomeKit-aankondiging

Het jaar begon meteen met een onverwachte klapper: Apple gaf in een open brief een tussentijdse waarschuwing voor een lagere omzet. De hoofdoorzaak: tegenvallende iPhone-verkopen. Voor het eerst werden er een stuk minder iPhones verkocht, waardoor Apple genoodzaakt was om de verwachtingen bij te stellen. Het bleek kenmerkend voor de rest van het jaar, want ook in de kwartaalcijfers daarna bleken de verkopen minder hoog dan de jaren ervoor. Dat dit moment ooit zou komen is geen verrassing, want mensen houden steeds langer hun iPhone vast en het is lastig om jaar in, jaar uit de verkopen flink te laten stijgen.

Er dook ook een groot beveiligingslek op in FaceTime-groepen. Het was daardoor mogelijk om ongezien mee te luisteren met iemand anders. Apple besloot de functie uit te schakelen en het werd na een software-update opgelost.

Ondanks dat Apple niet aanwezig is op de CES, hadden ze toch een aankondiging: er kwam ondersteuning voor televisies met HomeKit. De eerste fabrikanten toonden hun modellen, waaronder LG en Sony. Het verschijnen van de updates duurde nog tot later in het jaar.

Andere gebeurtenissen in januari 2019:

Februari 2019: Angela Ahrendts vertrekt

Het eerste gezicht van Apple kondigt haar vertrek aan: Angela Ahrendts, de topvrouw die verantwoordelijk was voor de Apple Stores, gaat iets anders doen. Na een dienst verband van 5 jaar vertrekt Angela Ahrendts bij Apple. Waar ze zich tegenwoordig fulltime mee bezig houdt is niet echt duidelijk, maar inmiddels is ze opgevolgd door Deirdre O’Brien, die al bij Apple werkte. Angela voerde grote veranderingen door in de Apple Store in haar tijd bij Apple. Het moest meer een ontmoetingsplaats dan een simpele winkel worden. Kenmerkend zijn de Today at Apple-sessies, die nog altijd populair zijn.

Andere gebeurtenissen in februari 2019:

Maart 2019: Apple’s dienstenevent en nieuwe producten

De eerste nieuwe producten van Apple werden halverwege maart aangekondigd. Er waren al een tijd geruchten over een aankomend event, maar Apple besloot al vóór het event de nieuwe producten aan te kondigen. Het waren de terugkeer van de iPad Air en de iPad mini (in de vorm van de iPad Air 2019 en iPad mini 2019) en eindelijk verschenen de AirPods 2, nu mét draadloze oplaadcase. Er kwam ook nog een kleine update voor de iMac. Iedereen verwachtte dat de AirPower snel zou volgen, maar helaas had Apple slecht nieuws. Het is ze niet gelukt om een kwalitatief product te maken en was genoodzaakt om de AirPower te annuleren.



De AirPods 2 kwamen, maar de AirPower zag helaas nooit het levenslicht.

Vanwege de vroege aankondigingen stond het event niet in het teken van nieuwe producten. Het draaide namelijk allemaal om diensten: Apple TV+, Apple News+, Apple Arcade en de nieuwe Apple Card. Apple News+ kwam meteen beschikbaar in de VS en Apple TV+ en Apple Arcade werden voor later in het jaar bewaard. De Apple Card verscheen vervolgens in de zomer, maar alleen nog in de VS.

Andere gebeurtenissen in maart 2019:

April 2019: Onderzoek naar Apple

Er wordt wel eens gezegd dat Apple teveel macht heeft. De laatste maanden horen we vaker dat ontwikkelaars vinden dat ze te weinig mogen in verhouding tot Apple’s eigen apps. Zo ligt Spotify al een tijdje met Apple in de clinch. Reden voor de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt om ook met een onderzoek naar Apple te starten. De resultaten hebben we nog niet, maar het laat wel zien dat er meer weerstand komt tegen Apple’s mogelijke machtspositie.

Ander soortgelijk nieuws was dat Apple en Qualcomm hun conflicten bijleggen. Lange tijd waren de twee in rechtszaken verwikkeld, maar de twee bedrijven zijn in april tot overeenstemming gekomen. Hierdoor konden alle rechtszaken van tafel. Het is wel duidelijk dat de twee nu weer een goede band hebben, want Qualcomm staat op het punt om volgend jaar de 5G-modems te leveren voor de iPhone.

Andere belangrijke gebeurtenissen in april 2019:

Mei 2019: Apple Pay naar Nederland

Eindelijk was het hoge woord eruit: op een vroege woensdagochtend in mei maakte de ING bekend dat Apple Pay naar Nederland zou komen. ING zou de enige bank zijn die de betaaldienst bij ons introduceert, en met succes. Later bleek dat ING al snel honderdduizenden Nederlandse gebruikers van Apple Pay had en zelfs vragen kreeg van Android-gebruikers of ze ook Apple Pay konden gebruiken. Klanten van andere banken tastten lange tijd in het duister, maar gelukkig kwam er later in het jaar alsnog goed nieuws.

Apple kondigde in mei ook nog de wederopstanding van een klassieker aan: de iPod touch 2019 werd officieel. Hoewel de iPod touch nooit echt weggeweest is, waren veel Apple-fans hem allang weer vergeten. De nieuwe versie zorgt ervoor dat de iPod touch weer even meekan, dankzij de nieuwe chip. Verder is er helaas weinig veranderd.

Andere belangrijke gebeurtenissen in mei 2019:

Juni 2019: WWDC en Apple Pay

Na de aankondiging van Apple Pay, konden iPhone-bezitters bij ING niet wachten om het te gebruiken. Het geduld werd nog eventjes op de proef gesteld, maar op 11 juni ging eindelijk Apple Pay bij ING van start. Dit was vlak na de WWDC, Apple’s jaarlijkse software-feestje. Apple onthulde hier alle grote nieuwe software-versies, waaronder iOS 13 en watchOS 6. Hoogtepunten van iOS 13 zijn de donkere modus, het Nederlandse voorspellende QuickType-toetsenbord en de flinke verbeteringen in CarPlay.

Ook werd in juni bekend dat Jony Ive vertrekt bij Apple. De bekende Apple-designer heeft zijn eigen bedrijfje LoveFrom opgericht. Apple gaat het bedrijf nog wel op projectbasis inhuren, maar Jony staat dus niet meer bij Apple op de loonlijst. Het zou nog tot eind november 2019 duren voordat de laatste werkdag van Jony Ive bij Apple aangebroken is.

Andere belangrijke gebeurtenissen in juni 2019:

Juli 2019: Nieuwe MacBooks en privacy-vragen over Siri

Na eerder in het jaar de 8-core MacBook Pro aangekondigd te hebben was het in juli tijd voor andere nieuwe MacBooks. Zo werd er een nieuwe MacBook Air met een True Tone-scherm aangekondigd. Ook de prijs ging met €100 omlaag vergeleken met het voorgaande model. Er waren geen veranderingen aan het ontwerp, maar dat was onlangs nog volledig vernieuwd.

Ook het instapmodel van de MacBook Pro is vernieuwd, en er zijn nu geen MacBook Pro’s zonder Touch Bar meer te krijgen. Er zit een nieuwe processor in, en de prijs is gelijk aan het niet-Touch Bar model. Ten slotte kwam er in juli ook een eind aan de 12-inch MacBook. Dit model heeft enkele jaren dienstgedaan als dunste, lichtste, maar ook zwakste laptop van Apple.

In watchOS zat een bug waarmee anderen konden meeluisteren met je Walkie-Talkie functie. Apple heeft hierom de Walkie-Talkie app tijdelijk uitgeschakeld. Het deed ons sterk denken aan de FaceTime-bug en het is op z’n zachtst gezegd vreemd dat het Apple een tweede keer overkomt.

Nog meer negatief nieuws: Apple luisterde jarenlang mee met opnames van Siri-commando’s van gebruikers. Hoewel dit al jaren in de kleine lettertjes stond, besloot het bedrijf ermee te stoppen. De gegevens van gebruikers konden namelijk herleid worden. Ze beloofden een schakelaar in te bouwen zodat gebruikers zelf kunnen kiezen om mee te helpen met het verbeteren van Siri. Deze veranderingen hebben mensen een baan gekost. Apple gaf ook eindelijk een verklaring over het meeluisteren van Siri-opnames van gebruikers.

Andere gebeurtenissen in 2019:

Augustus 2019: eSIM en nog meer kritiek

Bij een bedrijf worden fouten gemaakt, zo ook bij Apple. Het bedrijf ging in augustus door het stof omdat de iPhone al jarenlang een kwetsbaarheid bevatte voor hackers. Van iOS 10 tot en met iOS 12 konden kwaadwillenden toegang krijgen tot bijvoorbeeld je berichten van WhatsApp en iMessage. Uiteindelijk bleek de vork toch iets anders in de steel te zitten. Apple kwam met een statement waarin ze de beveiliging van iOS verdedigen en legden uit waarom aantijgingen van Google niet juist waren.

De eSIM zit sinds de iPhone XS-serie in de iPhone, maar het heeft tot afgelopen augustus geduurd voordat we er bij een Nederlandse provider gebruik van konden maken. T-Mobile was de eerste (en nog steeds de enige) provider die de eSIM ondersteunt, waardoor dualsim op de iPhone mogelijk is. Het wachten is nu op de 4G Apple Watch, maar daarvoor moeten we waarschijnlijk tot volgend jaar wachten.

Andere gebeurtenissen in augustus 2019:

September 2019: Nog meer nieuwe producten en klachten over software

September is traditiegetrouw de spannendste maand voor Apple fans, want dan worden de nieuwe iPhones en Apple Watches aangekondigd. Zo ook in 2019, waar Apple de wereld liet kennismaken met de iPhone 11, iPhone 11 Pro en Apple Watch Series 5. De focus bij iPhone ligt dit jaar sterk op de camera. Zo hebben alle nieuwe iPhones minstens twee camera’s aan de achterkant. Eén gewone, en één groothoeklens. De iPhone 11 Pro heeft zelfs drie lenzen, en voegt er nog een telelens aan toe.

De Apple Watch Series 5 is de kleinste upgrade tot nu toe voor de Apple Watch. De belangrijkste nieuwe functie is een always-on-scherm, een langverwachte functie. Verder zit er nu een GPS-chip in.

Verder ging in september Apple’s gamedienst Apple Arcade van start. Hiermee kun je onbeperkt gamen voor €4,99 per maand. Er worden regelmatig games van hoge kwaliteit toegevoegd aan het assortiment.

Maar niet alles ging even goed. Hoewel de reacties op de nieuwe producten lovend zijn, kan dat niet gezegd worden over de software. Er zaten veel bugs in iOS 13 en de software-planning van Apple werd een hele studie op zich. Apple besloot daarom ook om de toekomstige ontwikkeling van iOS 14 anders aan te pakken, na de vele problemen.

Andere gebeurtenissen in september 2019:

Oktober 2019: Apple Amsterdam is verbouwd en AirPods Pro

In oktober werden de nieuwe AirPods Pro aangekondigd. Deze worden naast de gewone AirPods verkocht, en bieden een aantal handige extra’s. Zo heb je nu ruisonderdrukking en druksensoren in de steeltjes. Het ontwerp is ook wat compacter, terwijl de batterijduur nog steeds goed is.

Na een verbouwing van maanden werd de Apple Store in Amsterdam opnieuw geopend, en wij waren erbij. De Apple Store zegt nu vaarwel tegen de Genius Bar, die bij de eerste opening de langste ter wereld was. Er is nu ruimte gemaakt voor een forum met bomen, zitjes en een grote video wall. Hier worden Today at Apple-sessies gehouden. Op de bovenverdieping zijn de accessoires volledig omgegooid, zodat het er allemaal weer lekker nieuw uitziet.

Andere gebeurtenissen in oktober 2019:

November 2019: Nog meer nieuwe producten en diensten

Op 1 november ging Apple’s laatste nieuwe dienst van start. De streamingdienst Apple TV+ startte met een handjevol nieuwe series en in de weken daarna werden er steeds nieuwe shows toegevoegd. Deze maand stroomden alle de reviews van de AirPods Pro binnen, en ook wij schreven wat we vinden van Apple’s nieuwste oortjes.

Na de heropening van de winkel in Amsterdam, was er ook iets minder leuk nieuws over de grootste Apple Store van Nederland. De Apple Store in Amsterdam werd geplunderd. Ook in Haarlem was het raak, want er was een flinke inbraak in de Apple Store Haarlem.

De stroom van nieuwe producten was nog lang niet afgelopen. Apple kondigde namelijk eindelijk de langverwachte 16-inch MacBook Pro aan. Deze Mac is krachtiger dan alle voorgaande MacBooks en brengt het oude vertrouwde toetsenbord terug. En, het zat er al aan te komen, maar de dag brak deze maand dan toch aan. Jony Ive heeft Apple verlaten, en gaat zich volledig richten op zijn eigen bedrijf LoveFrom.

Andere gebeurtenissen in november 2019:

December 2019: een ‘speciaal’ event en nieuwe Mac Pro

In december hield Apple een speciaal besloten event voor media. Hoewel de verwachtingen al snel opliepen tot nieuwe HomePods en Apple TV’s werden we een beetje teleurgesteld. Apple kondigde de beste apps en games van 2019 aan. Ook de artiesten van Apple Music werden geëerd, en Billie Eilish gaat er met de prijs van beste artiest 2019 vandoor. Ze gaf een paar dagen later een optreden in het Steve Jobs Theater.

Hoewel er in december geen nieuwe aankondigingen geweest zijn, heeft Apple wel twee nieuwe producten uitgebracht; de Mac Pro en het Pro Display XDR. De eerste indrukken en unboxing van de Mac Pro lieten zien wat voor werk Apple er allemaal ingestoken heeft. De teardown van de Mac Pro laat ook zien hoe makkelijk repareren is bij Apple’s nieuwste topproduct.

Andere gebeurtenissen in december 2019:

Conclusie Apple jaaroverzicht 2019

We kunnen nu wel stellen dat 2019 voor Apple een behoorlijk druk jaar was. Het was een jaar waarin Apple een inhaalslag maakte wat betreft functies en diensten: zowel Apple Pay, de eSIM als het voorspellende QuickType-toetsenbord maakten hun intreden. Je merkt ook dat de aandacht van Apple steeds meer verschuift naar diensten, met de komst van maar liefst drie servicegerichte producten.

Het is ook het jaar waarin Apple met zijn neus op de feiten gedrukt wordt: ze streven naar optimale privacy, maar slaan daarbij ook wel eens de plank mis. De FaceTime-bug is één van de dieptepunten en ook de onduidelijkheid over het bewaren van Siri-opnames deed Apple geen goed. De software-tak was op z’n zachtst gezegd een zooitje met de verwarrende release rondom iOS 13. We kunnen Apple dan ook vooral aanraden om de focus op kwaliteit te leggen in plaats van kwantiteit. We hebben liever minder functies die allemaal goed werken, dan een berg aan mogelijkheden die last hebben van storende bugs.