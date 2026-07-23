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WhatsApp: Alles over de populairste chatapp in Nederland

Uitleg
WhatsApp is een populaire berichtendienst. Dit uitlegartikel vertelt wat je allemaal met WhatsApp kan, wat het kost en hoe je de app op je computer gebruikt.
Redactie iCulture.nl -

WhatsApp is dé populairste chatapp voor iPhone, iPad, Mac, Android en pc. Heb je nog nooit van de berichtendienst gehoord, wil je meer weten over de achtergrond en wil je weten wat de belangrijkste WhatsApp-functies zijn? Lees dan snel verder in deze uitleg van de berichtendienst.

Inhoudsopgave

Wat is WhatsApp?

WhatsApp is een chatdienst voor iPhone, iPad en Android, waarmee je via internet berichten verstuurt naar andere gebruikers. Naast tekstberichten verstuur je ook foto’s, video’s, spraakberichten, documenten en je locatie. Bellen en videobellen kan eveneens, zowel één-op-één als in groepen. Begin 2014 werd WhatsApp overgenomen door Facebook (het huidige Meta) voor zo’n 19 miljard dollar. Sindsdien is de app flink uitgebreid met ondersteuning voor iPad, een eigen CarPlay-app, end-to-end-versleuteling en nog veel meer.

WhatsApp Messenger

WhatsApp Messenger

Versie 26.28.75

Download
Geschikt voor
Mac, iPhone, iPad, Watch
Vereist
iOS 15.1+
Grootte
362.28 MB
Uitgever
WhatsApp Inc.
Leeftijd
12+
Talen

Wat heb ik nodig voor WhatsApp?

Om de chatapp te kunnen gebruiken, heb je een aantal dingen nodig:

  • iPhone met iOS 15.1 (of nieuwer)
  • iPad met iPadOS 15.1 (of nieuwer)
  • De WhatsApp-app
  • Een geldige simkaart
  • Mobiele data of een wifi-verbinding
iCulture op WhatsApp

Je kunt ook WhatsApp op de iPad gebruiken, want sinds 2025 heeft WhatsApp een eigen iPad-app. De chatdienst werkt ook op de desktop via de desktop-app van WhatsApp of via WhatsApp Web. In beide gevallen heb je hiervoor een iPhone of andere smartphone nodig. Je kunt de berichtendienst ook in de auto gebruiken, dankzij de CarPlay-versie van WhatsApp.

Welke WhatsApp functies zijn er?

De chatapp heeft de volgende mogelijkheden:

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Om te chatten is er veel meer mogelijk dan WhatsApp en iMessage. Maak kennis met Telegram, Facebook Messenger, Signal, Discord en chatdiensten waar je misschien nog nooit aan gedacht had.

Is WhatsApp gratis? Wat kost het?

WhatsApp is gratis te gebruiken. De app is kosteloos uit de App Store te downloaden en je kan je ook gratis registreren. Het enige waar je voor betaalt, is je eigen mobiele data die je bij je provider afgesloten hebt. Maar hoeveel MB’s verbruikt WhatsApp? Met 200MB data kun je ongeveer 200.000 berichten versturen. Foto’s, video’s en andere bestanden verbruiken meer data, maar over het algemeen kun je met de hedendaagse databundels heel veel berichten versturen en ontvangen. Berichten naar en vanaf het buitenland sturen is ook gratis, maar houd rekening met eventuele roamingkosten als je je buiten de EU bevindt.

WhatsApp online melding

Wat zijn de verschillen tussen WhatsApp en iMessage?

Op de iPhone heb je met iMessage een ingebouwd alternatief. Berichten via iMessage zijn eveneens end-to-end versleuteld en verschijnen automatisch in de Berichten-app, zonder aparte registratie. Het grote verschil zit in het bereik: iMessage werkt alleen tussen Apple-apparaten, terwijl WhatsApp op vrijwel elke smartphone draait. Chat je met Android-gebruikers via de Berichten-app, dan gaat dat tegenwoordig via RCS (nog niet in Nederland), met ondersteuning voor foto’s in hoge kwaliteit en leesbevestigingen. In Nederland is WhatsApp echter zó ingeburgerd dat de meeste mensen beide naast elkaar gebruiken.

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iMessage: de Berichten app van Apple instellen en gebruiken

iMessage is de berichtendienst van Apple voor de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch. Je kunt hiermee ook sms’jes versturen naar mensen die geen Apple-producten hebben. Alles over iMessage lees je hier: hoe verstuur je berichten, welke functies zitten erin en hoe gebruik je stickers?

Wat is het verschil tussen WhatsApp en sms?

Met WhatsApp verstuur je foto’s, video’s, audio, gifjes en documenten zonder extra kosten. Bij sms betaal je daar flink voor, omdat je toestel zo’n bericht als mms verstuurt. Bovendien zit je bij sms soms vast aan een beperkte bundel, terwijl WhatsApp alleen een klein beetje data verbruikt.

Ook qua functies wint WhatsApp het ruimschoots van een standaard sms’je. Zo zie je aan de vinkjes of je bericht is afgeleverd en gelezen, en verschijnt er een tekstballonnetje als de ander aan het typen is. Bij sms tast je volledig in het duister: je weet niet eens of je bericht is aangekomen. Hier moet RCS het gat in dichten, maar dat is in Nederland nog niet te gebruiken.

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WhatsApp Plus

WhatsApp blijft gratis te gebruiken, maar sinds mei 2026 biedt Meta ook het optionele abonnement WhatsApp Plus aan. Voor €2,49 per maand krijg je extra mogelijkheden om de app te personaliseren. Zo krijg je toegang tot premium stickers met speciale effecten, 18 kleurenthema’s voor de interface, 14 alternatieve app-iconen en kun je maximaal 20 chats vastzetten in plaats van 3. Ook kun je voor specifieke contacten een premium beltoon instellen en chatlijsten voorzien van een eigen melding en thema.

WhatsApp Plus draait volledig om personalisatie en extra gebruiksgemak. Het abonnement verwijdert geen advertenties en staat los van Meta Verified, het betaalde abonnement waarmee je een blauw verificatievinkje krijgt.

WhatsApp overname door Facebook

Op 19 februari 2014 werd de overname van WhatsApp door Meta bekendgemaakt. Daarmee werd de grootste berichtendienst ter wereld onderdeel van het grootste sociale netwerk ter wereld. Meta betaalde ongeveer 14 miljard euro voor de overname van de chatapp. Voor de gebruikers veranderde er niets, beloofde CEO Jan Koum. De chatdienst bleef zelfstandig naast Facebook’s eigen Messenger-applicatie bestaan en behield ook dezelfde naam. Op het moment van de overname telde de chatapp meer dan 450 miljoen gebruikers.

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Hoewel WhatsApp beloofde dat er niets zou veranderen, bleek dit later toch niet het geval te zijn. WhatsApp wijzigde haar voorwaarden, zodat jouw mobiele telefoonnummer gedeeld kan worden met Meta. Je nummer wordt dan gebruikt om passendere advertenties te tonen en betere vriendensuggesties te geven. Zodra je de chatapp voor het eerst geïnstalleerd hebt, heb je dertig dagen de tijd om het delen van gegevens met Meta voor advertentiedoeleinden uit te schakelen. In ons aparte artikel lees je hoe je kunt voorkomen dat WhatsApp jouw data met adverteerders deelt.

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Voormalig CEO Jan Koum is inmiddels vertrokken en met bedrijven wil de chatapp nu meer geld gaan verdienen. Bedrijven kunnen de berichtendienst gebruiken om contact te leggen met klanten. Er zijn bijvoorbeeld knoppen, zodat je snel via een website van een bedrijf bijvoorbeeld contact op kan nemen via de berichtendienst. Ook voor supportvragen kun je steeds vaker bij de bekende app terecht.

In voorjaar 2021 kwam de chatapp weer in opspraak vanwege de nieuwe voorwaarden. De WhatsApp-voorwaarden van 2021 omschrijven dat bedrijven ook via Facebook gebruik kunnen maken van de chatapp en dat jouw berichten die je naar een bedrijf stuurt mogelijk via diensten van Facebook verwerkt kunnen worden. In de VS zijn de nieuwe voorwaarden meer omstreden, omdat daarin staat dat je telefoonnummer ook gedeeld kan worden met Facebook. In de EU is die datadeling tussen WhatsApp en Facebook niet mogelijk, omdat dit volgens Europese regelgeving verboden is. In de nieuwe voorwaarden voor de EU geldt dan ook alleen dat er iets wijzigt als je via de chatapp een bericht stuurt naar een bedrijf

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Gebruik bij bedrijven

Met WhatsApp Business kunnen bedrijven ook gebruikmaken van de voordelen van de chatapp. Steeds meer bedrijven gebruiken de dienst als support voor klanten met vragen. Met de zakelijke versie van de app zorgen bedrijven ervoor dat ze geverifieerd zijn, zodat je als klant weet dat je echt met het bedrijf te maken hebt. Je ziet ook openingstijden en bedrijven kunnen extra tools gebruiken, bijvoorbeeld automatische antwoorden buiten openingstijden.

In het buitenland wordt de zakelijke versie van de chatapp ook wel gebruikt om producten te verkopen. In Nederland is dat nog minder gebruikelijk. Er zijn voorbeelden uit bijvoorbeeld Brazilië waarin kleine zelfstandigen bijvoorbeeld bloemen verkopen. Het is een extra toegankelijke manier voor kleine winkels die zelf bijvoorbeeld de middelen voor een webshop niet hebben.

Behalve voor bedrijven wordt WhatsApp Business ook vaak door gewone gebruikers geïnstalleerd en gebruikt. Een bekend scenario is dat je gebruikmaakt van de dualsim op je iPhone. Met de gewone versie van de chatapp kun je dan maar één van beide nummers gebruiken, maar door de zakelijke versie te installeren kun je ook het tweede nummer gebruiken.

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Is WhatsApp veilig?

Je kunt in de chatapp zelf enkele instellingen aanpassen om je privacy te waarborgen. Standaard is je laatst gezien-status zichtbaar voor al je contacten. Ook kunnen zij zien of je hun berichten gelezen hebt. Je profielfoto is ook door al je contacten te bekijken. Wil je dit liever niet, dan kun je dit zelf uitschakelen. Lees daarover meer in onze tip over je WhatsApp-profielfoto en status afschermen.

Sinds april 2016 heeft de app end-to-end encryptie op alle apparaten. Hierdoor kan alleen degene met fysieke toegang tot het toestel de berichten bekijken. Dit geldt voor alle communicatie in de chatapp: berichten, telefoongesprekken en videobellen. In onze gids lees je meer over de beveiliging en privacy-instellingen van WhatsApp.

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Veelgestelde vragen over WhatsApp

Is WhatsApp gratis?

Ja, je kunt gratis berichten versturen, bellen en videobellen via internet. Alleen WhatsApp Plus is een betaald abonnement, maar dat is volledig optioneel.

Is WhatsApp veilig?

Ja. Berichten zijn standaard end-to-end versleuteld. Daarnaast kun je extra beveiliging inschakelen, zoals tweestapsverificatie en passkeys.

Kan ik WhatsApp zonder simkaart gebruiken?

Ja. Zodra je account is geactiveerd kun je WhatsApp blijven gebruiken via wifi, ook zonder actieve simkaart.

Kan ik WhatsApp op twee telefoons gebruiken?

Nee, wel is het mogelijk om apparaten zoals Mac of Apple Watch te koppelen.

Is WhatsApp veiliger dan sms?

Ja. Gewone sms-berichten zijn niet versleuteld. WhatsApp gebruikt standaard end-to-end encryptie.

Kan ik mijn online-status verbergen?

Ja. Via Instellingen > Privacy bepaal je wie jouw online-status en ‘Laatst gezien’ kan bekijken.

Hoeveel apparaten kan ik koppelen?

Je kunt meerdere apparaten tegelijk koppelen, waaronder computers en tablets, zonder dat je iPhone voortdurend online hoeft te blijven.

Informatie

Laatst bijgewerkt
juli 2026
Onderwerp

WhatsApp

WhatsApp is de populaire berichtendienst, die bijna iedere Nederlander op zijn of haar smartphone heeft staan. Hier vind je alles over WhatsApp op een rijtje: van berichten verwijderen, gesprekken archiveren, je privacy goed instellen en op de desktop gebruiken tot de betekenis van de gekleurde vinkjes, groepsgesprekken voeren en een hele WhatsApp-community opzetten. Check ook de beste WhatsApp-tips.
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