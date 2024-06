Voetbal kijken via de NOS-app

Dit jaar mag de NOS in Nederland wederom het EK uitzenden. De ideale manier om de wedstrijden dus te bekijken, is via de app van de NOS zelf. Deze app is natuurlijk handig als je het gewone nieuws wil volgen, maar vanaf juni kun je er dus ook terecht voor alle EK-updates. De NOS-app is geoptimaliseerd voor je iPhone, iPad én Apple Watch, dus als je even niet thuis bent, kun je alsnog alles volgen. Op het grote scherm thuis kun je terecht bij NPO1 of NPO3, maar je kunt natuurlijk ook gewoon de Apple TV-app van de NOS installeren. Via de app op de Apple TV kun je picture-in-picture naar de wedstrijd kijken. Kortom, dit is de beste app live mee te kijken met Oranje.

Overige apps om het EK Voetbal 2024 te kijken

Er zijn natuurlijk tal van andere apps om het EK Voetbal 2024 mee te kijken. Het kan bijvoorbeeld via de NPO-app, maar dan krijg je wel wat matige beeldkwaliteit. Bij onder andere Ziggo en KPN kijk je de wedstrijden in 4K, dankzij het tijdelijke kanaal NPO 1 4K. Maar je hebt daar voor je televisie wel de juiste spullen voor nodig, zoals (uiteraard) een 4K-tv en een geschikte mediabox.

Liever kijken op een iPhone, iPad of Apple TV? Dat kan natuurlijk ook, met de bekende Nederlandse apps voor televisiekijken. Voor de televisie-apps voor Apple TV hebben we een aparte lijst. En in onze lijst over EK Voetbal kijken op je iPad, iPad en Apple TV zie je hoe je het beste alles live kunt volgen.

Voor Belgen: de Rode Duivels via Sporza Voetbal

In België heeft VRT opnieuw de rechten voor het EK Voetbal bemachtigd. Alle 51 wedstrijden worden uitgezonden op Sporza: de openingsmatch, de halve finales en de finale zijn bovendien met audiodescriptie te kijken voor blinde en slechtziende kijkers. VRT werkt hiervoor samen met NOS en het Vlaamse expertisecentrum Inter. Speciaal voor deze doelgroep worden de openingswedstrijd, de halve finales, de finale en uiteraard ook alle wedstrijden van België en Nederland van commentaar voorzien.

De Rode Duivels zijn in groep E te vinden en trappen op maandag 17 juni om 18:00 uur het toernooi af tegen Slowakije. Op zaterdag 22 juni volgt de tweede match tegen Roemenië en Oekraïne is de laatste tegenstander in de groepsfase op woensdag 26 juni.

Via de VRT MAX-app kun je naar het aanbod van de VRT en speciaal voor het EK hebben de makers nog snel een paar vervelende bugs buitenspel gezet. Haha!