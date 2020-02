De recente iPhones beschikken over een dualsim-functie. Naast het normale simkaartslot zit er ook een eSIM in, waarmee je een tweede nummer kunt toevoegen. In deze tip leggen we je uit hoe je de eSIM dualsim instelt en gebruikt.

Dualsim op de iPhone gebruiken

De stappen die we in deze tip beschrijven kun je alleen gebruiken in landen waar providers zijn die de eSIM ondersteunen. Woon je in een van de genoemde landen, heb je er een tweede huis of ga je er vaak op vakantie, dan kun je gebruik maken van deze dualsim-mogelijkheid. In Nederland zijn T-Mobile en Simyo op dit moment de enige aanbieders die de eSIM ondersteunt. Daarnaast zijn er nog wereldwijde aanbieders van databundels die werken met de eSIM.

Wanneer kan ik dualsim gebruiken?

Dualsim is sinds iOS 12.1 te gebruiken op geschikte iPhones. Ook de providers moeten er klaar voor zijn; in Nederland is dat momenteel alleen nog T-Mobile. In België zijn er nog geen providers die het ondersteunen. Ook kan je gebruikmaken van de internationale eSIM-aanbieders als Truphone en GigSky. Bij beide diensten heb je de app nodig om de eSIM te activeren.

Welke toestellen hebben dualsim?

Dualsim is alleen beschikbaar op de volgende toestellen:

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11

In welke landen werkt eSIM?

Er zijn inmiddels tientallen landen waar providers zijn die de eSIM ondersteunen. In ons overzicht van de eSIM, lees je precies welke landen dit zijn.

Naast diverse internationale partijen, zijn er ook lokale providers die de eSIM ondersteunen. In Nederland ondersteunen Simyo en T-Mobile de eSIM en dualsim functie op de iPhone. In België is Orange de enige lokale aanbieder.

Nederland:

België:

Orange

In China gebruikt Apple een speciaal simkaartslot met ruimte voor twee simkaarten. De grote providers China Telecom en China Mobile bieden weliswaar ondersteuning voor eSIM aan, maar dat is in China niet nodig. Je kunt twee fysieke simkaarten plaatsen, net als bij veel Android-telefoons. Wij hebben deze fysieke dualsim iPhone getest.

Bekijk ook Getest: Dualsim iPhone met twee fysieke simkaarten De iPhone XS en de iPhone XR zijn geschikt voor dualsim . Wil je echter twee fysieke simkaarten gebruiken, dan zul je een iPhone uit Azië moeten halen. Wij hebben zo'n Aziatische iPhone met fysieke dualsim getest. Hoe goed werkt dit en wat heb je er in Nederland aan?

Waarom een eSIM?

De meeste Android-toestellen met dualsim-functie hebben ruimte voor twee fysieke simkaarten. Apple heeft een iets andere benadering gekozen: er is ruimte voor één simkaart en daarnaast kun je de eSIM gebruiken voor een tweede mobiele abonnement. Dit is een virtuele simkaart, zoals al eerder werd gebruikt in de iPad en Apple Watch. Het voordeel van een virtuele simkaart is dat je niet het risico loopt dat het stukje plastic uit je vingers valt of kwijtraakt. Het nadeel is dat het nog lang niet door alle providers wordt ondersteund.

Bekijk ook eSIM en Apple SIM: alles over de ingebouwde simkaart in Apple-producten Lees alles over de eSIM en Apple SIM, de elektronische simkaart in Apple-toestellen. De eSIM is een ingebouwde simkaart in sommige iPhones, iPads en Apple Watch-modellen. In welke landen is de eSIM en hoe zit het met de eSIM in Nederland?

Dualsim instellen en activeren

Het activeren van de eSIM doe je via de Instellingen-app. Daar kun je een tweede telefoonnummer toevoegen, waarbij je een QR-code van de provider moet scannen om het tweede mobiele abonnement te activeren. Afhankelijk van je provider gebruik je de app om de eSIM te activeren.

Eén van je mobiele abonnementen gebruikt de normale nanosimkaart en het andere abonnement gebruikt de eSIM. Het is ook mogelijk om alleen een fysieke simkaart of alleen de SIM te gebruiken.

eSIM instellen op je iPhone

Als je een tweede mobiele abonnement wilt activeren, dan doe je dat als volgt:

Vraag bij je provider de eSIM aan. Dit is niet bij alle aanbieders beschikbaar. Zorg ervoor dat je met het internet verbonden bent, bijvoorbeeld via Wi-Fi. Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk en tik op Voeg mobiel abonnement toe. Afhankelijk van je provider kun je ook de app gebruiken om de eSIM in te stellen. Voer eventueel een bevestigingscode in, als daarom wordt gevraagd. Na het toevoegen herkent de iPhone automatisch de twee actieve bundels: die van de fysieke simkaart en van de eSIM. Je kan nu kiezen hoe je de bundels wil noemen, bijvoorbeeld Primair, Secundair, Persoonlijk, Zakelijk of Mobiele data.

Eventueel kun je bij het toevoegen van een tweede telefoonnummer je gegevens handmatig invoeren via de knop Voer gegevens handmatig in onderaan het scherm.

Je kunt meerdere eSIM’s opslaan op je iPhone, maar je kunt slechts één tegelijk gebruiken.

Bellen via de eSIM instellen

Als je naast de fysieke simkaart ook de eSIM geïnstalleerd hebt waarmee je kan bellen, kun je zelf kiezen wat je standaardlijn wordt. De standaardlijn is het nummer dat je gebruikt om te bellen naar nummers die niet in je adresboek staan. Bij het toevoegen van de eSIM krijg je vanzelf de vraag welke lijn je wil gebruiken voor standaardlijn. Wil je dit wijzigen, dan doe je dat als volgt:

Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk. Kies voor Standaardlijn. Selecteer de lijn die je als standaard wil gebruiken.

Je kan ook per contact in je adresboek instellen welk nummer er gebruikt moet worden. Standaard gebruikt je iPhone hetzelfde nummer als waarmee je dit contact voor het laatst hebt gebeld. Wil je dit wijzigen, dan doe je dat zo:

Open de Telefoon-app en tik op Contacten. Je kan ook direct naar de Contacten-app gaan. Kies het contact waarvoor je het nummer wil instellen. Tik onder de naam op de huidige lijn. Kies de lijn die je wil gebruiken om mee te bellen.

Daarnaast kun je kiezen welke lijn er gebruikt wordt als je iemand belt vanuit het toetsenblok. Dit werkt als volgt:

Open de Telefoon-app en ga naar Toetsen. Voer het nummer in dat je wil bellen. Tik bovenaan op de label van de huidige lijn. Kies dan een andere lijn om mee te bellen.

Mobiele data voor eSIM instellen

Ga naar Instellingen > Mobiel netwerk. Tik op Mobiele data. Kies het abonnement dat je voor mobiele data wilt gebruiken. Je kan ook wisselen tussen mobiele data als je met het ene nummer in gesprek bent. Je kan dan alsnog mobiele data gebruiken terwijl je belt. Zet hiervoor de optie Schakel tussen mobiele data aan.

iMessage en FaceTime met dualsim

Je kan voor iMessage en FaceTime beide lijnen gebruiken. Dat betekent dat je dus op beide nummers iMessage-berichten en FaceTime-oproepen kunt ontvangen. Wel moet je één van de twee kiezen voor het starten van nieuwe gesprekken.

Om de lijn voor iMessage in te stellen, doe je het volgende:

Ga naar Instellingen > Berichten. Tik op Stuur en ontvang via. Kies de lijn die je wil gebruiken om bereikbaar te zijn via iMessage.

WhatsApp dualsim instellen op iPhone

WhatsApp is gekoppeld aan je telefoonnummer. Je kan binnen WhatsApp dus niet wisselen tussen de twee nummers, zodat je op één toestel met beide nummers berichten kan versturen. Om deze ontbrekende functie te omzeilen, kun je gebruikmaken van WhatsApp Business. De gewone WhatsApp gebruik je dan voor het ene nummer, terwijl je het andere mobiele nummer registreert via WhatsApp Business. Qua functies zit er tussen de apps nauwelijks verschil. In WhatsApp Business vind je wel enkele functies die speciaal toegevoegd zijn voor bedrijven. Hier hoef je echter geen gebruik van te maken. Meer over hoe je WhatsApp Business instelt lees je in onze tip.

Bekijk ook Zo werkt WhatsApp Business en dit zijn de mogelijkheden Wat zijn de mogelijkheden van WhatsApp Business? Hoe kun je de zakelijke versie van WhatsApp benutten voor jouw bedrijf? In deze tip lees je hoe je WhatsApp Business gebruikt en wat je er als gewone gebruiker mee kan.

Dualsim en roaming

Omdat dualsim nog niet in Nederland en België te gebruiken is, zul je er vooral mee te maken krijgen als je in het buitenland bent of in de grensstreek woont. Gelukkig kun je voor elk nummer de instellingen afzonderlijk aanpassen, dus ook bijvoorbeeld de roaming. Gebruik je een Nederlandse simkaart en heb je een Duitse eSIM met een kleine databundel, dan kun je voor die Duitse eSIM instellen dat je roaming wilt uitschakelen. Ga je rondreizen door meerdere landen, dan kunnen Truphone en GigSky van pas komen.

Dualsim statussymbolen

Als je dualsim gebruikt, kun je voor beide providers de signaalsterkte bekijken. Dit doe je door het Bedieningspaneel te openen.

Wat je verder nog moet weten over dualsim

Je kunt de abonnementen voorzien van een label, zodat je makkelijk onderscheid kunt maken. Deze labels kun je later ook weer wijzigen.

Je standaardlijn wordt gebruikt voor iMessage, FaceTime, bellen, sms en internet. De andere lijn is alleen te gebruiken voor bellen en sms’en.

De iPhone onthoudt met welk nummer je een bepaalde contactpersoon het laatst hebt gebeld. Zakelijk contacten bel je dus automatisch met je zakelijke nummer. Neem je voor de eerste keer contact met iemand op, dan pakt de iPhone je standaardnummer.

Bij elk contact kun je instellen welk abonnement je wilt gebruiken. Hiervoor tik je op het contact, vervolgens op Mobiel abonnement van voorkeur en je selecteert daarna het nummer.

Ben je in gesprek op het ene nummer, dan worden inkomende gesprekken op het andere nummer doorgeschakeld naar de voicemail.

Wisselgesprek werkt alleen voor inkomende gesprekken op hetzelfde nummer.

Zit je te wachten op een belangrijk telefoontje, dan kun je het ene nummer doorschakelen naar het andere.

Tijdens het bellen kun je niet van nummer wisselen.

WhatsApp kun je koppelen aan slechts één telefoonnummer. Wil je beide nummers gebruiken, dan kan je daarvoor WhatsApp Business installeren. Meer over WhatsApp Business lees je in onze tip.

Je kunt op beide nummers gebeld worden en hoeft niet te switchen. Dit heet DSDS (Dual-sim, dual stand-by).

Dualsim komt dus in verschillende situaties van pas. Bijvoorbeeld als je twee telefoonnummers nodig hebt (privé en zakelijk). Ook op vakantie kan het van pas komen. Zo kun je makkelijk een lokaal data-abonnement toevoegen wanneer je naar het buitenland reist, terwijl je nog wel bereikbaar bent op je Nederlandse nummer. Je kunt ook afzonderlijke abonnementen afsluiten voor mobiele data en bellen.