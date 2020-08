Met CarPlay kun je in de auto bellen, sms'en, muziek luisteren en met je iPhone navigeren. In dit overzichtsartikel lees je alles over de mogelijkheden en beschikbaarheid van CarPlay, met welke apps het werkt en lees je de beste CarPlay-tips.

Iedereen weet dat het gebruik van je iPhone tijdens het autorijden ten strengste verboden is, maar soms wil je toch even iemand bellen, een muziekje luisteren of natuurlijk navigeren. Met CarPlay kan dat, gewoon via het systeem in jouw auto. In Apple’s autosysteem vind je de bekendste apps van je iPhone op je autoradio. Omdat wij voor veel onderwerpen met betrekking tot CarPlay al tips hebben, verwijzen we daar regelmatig naar in deze uitleg. Met deze pagina geven we je een globaal beeld van hoe het systeem in elkaar steekt, wat de mogelijkheden van CarPlay zijn en wat je allemaal nodig hebt.

Uitleg: Wat is CarPlay?

Met CarPlay kun je allerlei functies van de iPhone bedienen terwijl je in de auto zit. Je hoeft daarbij het iPhone-scherm niet aan te raken. Bijna alles gaat via spraakcommando’s of via het entertainmentsysteem in de auto. Apple wil met dit systeem autorijden veiliger maken, omdat je je ogen op de weg kunt houden. Het is in Nederland en België te gebruiken op de ingebouwde schermen van auto’s. Ook aftermarket-schermen van Pioneer, Alpine en andere merken ondersteunen dit systeem.

CarPlay is eigenlijk een soort iPhone-light voor in je auto. Het beginscherm lijkt erg op het beginscherm van je iPhone. Alle knoppen zijn extra groot gemaakt, zodat deze makkelijk te gebruiken zijn via het touchscreen of draaiknoppen in je auto. Bovendien speelt Siri een belangrijke rol. Je gebruikt de assistent om te bellen, berichten in te spreken en te laten voorlezen. Ook de navigatieinstructies worden door Siri gegeven.

In sommige automodellen is het ook mogelijk om enkele functies van de auto te bedienen, zoals het regelen van de verwarming en de airco. Apple’s autosysteem wordt steeds vaker geleverd bij nieuwe auto’s. Bij sommige merken is het standaard, maar er zijn ook merken die het als extra optie leveren.

CarPlay is iets anders dan de Apple Car, een auto van Apple waar het bedrijf vermoedelijk al enige tijd aan werkt. Meer over de Apple Car lees je in ons aparte dossier.

Wat heb je nodig voor CarPlay?

Uiteraard heb je eerst een scherm nodig in je auto om je iPhone mee te verbinden. Veel nieuwe auto’s bieden dit (eventueel als optie) aan. Dat gaat vaak in combinatie met Android Auto, de variant van Google. Heb je een oudere auto en kun je wel zelf een scherm inbouwen? Dan zijn er verschillende opties voor aftermarket CarPlay schermen. Voor de geschikte automodellen kun je verderop in deze gids terecht.

Tegenwoordig zijn alle iPhones geschikt voor deze functie. Je hebt minimaal een iPhone 5 nodig, dus dat zit bij veruit de meeste mensen wel goed. Let op dat oudere iPhones misschien niet alle functies kunnen gebruiken.

Je haalt het meeste uit CarPlay als je een actieve internetverbinding hebt. Daarmee kun je bijvoorbeeld Siri gebruiken, muziek streamen en de kaart bekijken. Op plekken met een mindere dekking of in landen buiten Europa kan dit dus een nadeel zijn, hoewel je via Spotify en Apple Music ook je muziek offline kan opslaan en afspelen. Heb je geen internet, dan zijn de mogelijkheden beperkt. Je kunt nog wel bellen (als je daarvoor wel bereik hebt). Ook kun je offline muziek afspelen en gedownloade podcasts luisteren.

In veruit de meeste gevallen heb je een Lightning-kabel nodig om CarPlay te kunnen gebruiken. Sommige auto’s hebben slechts usb-c-poorten, dus kijk goed welke aansluiting je auto heeft. Kan jouw radio draadloos verbinden met je iPhone, dan geeft dat geen garantie dat Apple’s autosysteem dan ook werkt. Dat is een aparte functie. Zo kunnen sommige auto’s via Bluetooth verbinding maken met je iPhone, maar werkt dit niet voor Apple’s systeem. Voor draadloze CarPlay is naast Bluetooth ook een directe wifiverbinding met de autoradio nodig. Dit is slechts op een handjevol modellen beschikbaar, zoals bij BMW.

Hoe werkt CarPlay?

Apple’s CarPlay biedt nagenoeg dezelfde mogelijkheden die we al kennen van andere infotainment- en entertainmentsystemen voor in de auto, maar dan specifiek gericht op iOS. Je koppelt de iPhone met een kabeltje of draadloos aan het autosysteem en hebt daarna toegang tot allerlei functies. Denk daarbij aan navigatie, bedienen van de muziek en berichten versturen. Allerlei standaardfuncties van de iPhone zijn daardoor te zien op het scherm van je auto.

Bedienen doe je via het scherm, met spraakcommando’s en met knoppen in de auto. Spraakgestuurde functies zijn afhankelijk van Siri. Om een CarPlay-app af te sluiten, druk je op de thuisknop linksonder op het scherm. Je kunt die ook ingedrukt houden om Siri te activeren. Ook Hé Siri is in Apple’s autosysteem te gebruiken.

Deze standaardapps kun je gebruiken in CarPlay:

Telefoon

Muziek

Kaarten

Berichten

Agenda

Huidige*

Audioboeken

Podcasts

Instellingen

*De Huidige-app laat zien welke muziek je op dit moment afspeelt. Deze app is ook te zien in het Dashboard.

Dankzij multitasking-functies van de iPhone kun je snel wisselen tussen CarPlay apps. Dat doe je via het menu aan de linkerzijde. Het werkt niet helemaal hetzelfde als op de iPhone, want je hebt te maken met app-categorieën. Zo krijg je bijvoorbeeld nooit 3 navigatie-apps te zien, of 3 muziek-apps. Hoe het werkt lees je in onze tip.

Naast het beginscherm met apps, heb je ook het CarPlay Dashboard. Dit is een overzichtsscherm met daarin een kaartje met navigatie-instructies, muziekbediening en meer. Je hebt dan de belangrijkste functies tijdens het rijden op één scherm bij de hand.

Navigeren met CarPlay, hoe moet dat?

Eén van de belangrijkste functies van Apple’s autosysteem is de navigatie. Er is tegenwoordig uitgebreide ondersteuning voor verschillende routefuncties. Zo laat Apple Kaarten de juiste rijbaan zien en kun je tijdens het navigeren een snellere route kiezen als die beschikbaar is. Je ziet ook of er traag verkeer of zelfs file is.

Apple Kaarten vind je op het dashboard. Hier vind je ook je huidige muziek en eventueel ook agenda-afspraken en voorgestelde routes. Je kunt ook handmatig een CarPlay route invoeren. Dat kan op verschillende manieren die we in een afzonderlijk stuk bespreken.

Moet de autoradio bijgewerkt worden voor nieuwe CarPlay-functies?

Als Apple nieuwe functies aan CarPlay toevoegt, wordt dat via je iPhone doorgevoerd. Het is dus niet nodig om je autoradio te updaten om gebruik te kunnen maken van nieuwe functies, omdat alles aangestuurd wordt door iOS. Je autoradio fungeert slechts als scherm om de interface te kunnen tonen. Al het denkwerk wordt gedaan vanuit de gekoppelde iPhone.

Apple breidt CarPlay regelmatig uit. Zo wordt het design aangepast op nieuwe trends in iOS en past het systeem aan voor nieuwe formaten schermen. Zo is Apple’s autosysteem tegenwoordig ook geschikt voor extra brede schermen geschikt. Ook worden meer soorten apps toegelaten zodat jij je favoriete app kunt gebruiken. Bij elke grote iOS-update worden er wel weer nieuwe functies toegevoegd.

CarPlay in oudere auto’s

Het is niet altijd nodig om een nieuwe auto te kopen, want er zijn inbouwpakketten voor CarPlay die je in de huidige auto kunt inbouwen. Deze zogenaamde aftermarket-producten worden onder andere gemaakt door Alpine, Pioneer, Parrot en Kenwood. De prijzen van deze systemen variëren van een paar honderd tot meer dan €1000, afhankelijk van de functies. CarPlay zal op elk systeem dus op dezelfde manier werken, maar het schermformaat kan bijvoorbeeld wel verschillen. Deze systemen zijn ook in Nederland en België te koop.

Dankzij de inbouwpakketten wordt CarPlay-ondersteuning voor een groter aantal auto’s toegankelijk en is het niet nodig om een nieuwe auto aan te schaffen. Let er hier wel op dat je voor de meeste CarPlay-radio’s ruimte moet hebben voor een 2-DIN autoradio. Heb je die ruimte niet, dan kun je ook terecht bij sommige 1-DIN systemen, waarbij het scherm wat uitsteekt.

In welke nieuwe auto’s is CarPlay beschikbaar?

Grote automerken bieden ondersteuning voor CarPlay. Vaak wordt ook het concurrerende Android Auto ondersteund.

Automerken met ondersteuning voor CarPlay Abarth Alfra Romeo Aston Martin Audi Bentley BMW Chevrolet Chrysler Citroën DS Ferrari Fiat Ford Honda Hyundai Infiniti Jaguar Jeep KIA Lamborghini Land Rover Lexus Maserati Mazda Mercedes-Benz MG MINI Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Seat Skoda Subaru Suzuki Toyota Volkswagen Volvo

Om het overzichtelijk te houden heeft Apple een aparte webpagina, waar je een lange lijst vindt met automodellen die CarPlay ondersteunen.

Apps voor Apple CarPlay

Zodra je je iPhone aan een geschikte radio koppelt, verschijnen de beschikbare apps op het scherm. Apple heeft een aantal standaardapps beschikbaar gemaakt om te gebruiken met het autosysteem. Deze hebben we hierboven al genoemd.

Behalve de standaardapps zijn er ook apps van derde partijen die werken met Apple’s autosysteem. Je kunt bijvoorbeeld navigatie-apps in CarPlay gebruiken, waaronder Google Maps, Flitsmeister en Waze. Apple bepaalt welk type apps gebruikt mogen worden. Je zult daarom nooit een game met deze ondersteuning vinden.

Er zijn echter nog meer apps die gebruikt mogen worden. Zo hebben berichten-apps zoals WhatsApp hun weg naar je autoradio gevonden. Ook muziek-apps zoals Spotify en Deezer kun je via dit systeem bedienen. Verschillende radio-apps zijn er ook klaar voor. Er is een groeiend aanbod aan apps, maar niet alle apps krijgen toestemming.

Deze app-categoriëen zijn mogelijk op CarPlay:

Audio (muziek- en podcast-apps)

Navigatie (Google Maps, Flitsmeister, etcetera)

Berichten- en belapps (WhatsApp, Telegram, etcetera)

Parkeerapps (vanaf iOS 14)

Apps om eten te bestellen (vanaf iOS 14)

Laadpalen-apps (vanaf iOS 14)

In onze lijst met CarPlay-apps vind je een overzicht van de beste apps voor je CarPlay-systeem voor het luisteren van muziek, podcasts en meer.

Apps kunnen je ook meldingen sturen, maar je hebt hier zelf controle over. Wil je weten hoe je meldingen voor CarPlay apps kunt instellen, bekijk dan ons afzonderlijke artikel.

Wat is het verschil met Android Auto?

Wanneer je zoekt naar een autoradio met CarPlay kom je vaak ook Android Auto tegen. Wat betekent dat? Kun jij dan Android op je scherm tonen met je iPhone? Het antwoord is nee. Android Auto is de variant van Google. De systemen zijn in de basis hetzelfde, maar welke je gebruikt is afhankelijk van welke telefoon je hebt. iPhones werken altijd met CarPlay en Androidtelefoons werkt altijd met Android Auto.

De meeste autoradio’s werken met beide systemen, maar dat is niet altijd het geval. Let dus goed op of er specifiek CarPlay wordt vermeld wanneer je een auto of autoradio koopt.

CarPlay uitschakelen: kan dat?

Ja, je kunt CarPlay ook uitschakelen als je er geen behoefte (meer) aan hebt. Als je je iPhone dan koppelt met je auto word je niet gestoord met de Apple interface, maar blijf je zonder gedoe de standaard interface van je auto gebruiken. Het kan ook handig zijn als je niet wil dat anderen via CarPlay in jouw berichten neuzen.

Er zijn verschillende manieren hoe je CarPlay kunt uitschakelen, afhankelijk van wat je ermee wil bereiken. Lees er alles over in onze tip.

Meer over CarPlay

