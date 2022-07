Ga je tijdens de Nijmeegse Vierdaagse meelopen of ben je toeschouwer? Met deze Vierdaagse apps krijg je informatie over het parcours, volg je je vrienden of familie en hou je je eigen prestaties bij. Ook voor feestgangers hebben we de leukste apps op een rij gezet.

Vandaag begint met een dag vertraging de Nijmeegse Vierdaagse weer, de grootste wandeltocht ter wereld die van 20 t/m 22 juli plaatsvindt. Dit jaar is de 104de editie, na twee jaar afwezigheid door de pandemie. Vanwege de extreme hitte op dinsdag is de Nijmeegse Vierdaagse dit jaar een driedaagse geworden, maar dat mag de pret niet drukken. Loop je mee, ben je toeschouwer of kom je alleen maar om te feesten? Wij brengen je op de hoogte van de officiële apps voor de Vierdaagse en andere handige apps die er voor je iPhone te krijgen zijn en je wandeling net wat dragelijker maken.

Beleef de Nijmeegse Vierdaagse met apps

De wandeltocht is vanmorgen vroeg van start gegaan, zoals ieder jaar georganiseerd door de stichting DE4DAAGSE, dat onderdeel is van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). In totaal lopen de wandelaars dit jaar drie dagen lang tussen de 30 en 50 kilometer. Loop je mee met de Vierdaagse of ben je alleen toeschouwer? Je hebt ongetwijfeld je iPhone mee om informatie op te zoeken of statistieken bij te houden.

4Daagse-app

De stichting DE4DAAGSE heeft dit jaar weer één app die zowel door wandelaars als toeschouwers gebruikt wordt. De vernieuwde 4Daagse-app is voorzien van routes per dag, het laatste nieuws, bevat informatie over je deelname en laat je huidige locatie zien. De app laat je huidige wandelroute zien en je kan andere deelnemers volgen, zodat je weet waar ze zijn. Om de app te gebruiken, moet je wel een account aanmaken met je e-mailadres en eigen gekozen wachtwoord. Als gebruiker heb je zelf de keus of je je locatie wil delen. Je koppelt je startnummer aan je profiel en zet de GPS-Livetracking aan. Mensen die jou willen volgen gebruiken ook deze 4Daagse-app en zoeken op naam of startnummer om jouw locatie te kunnen zien. Je kan je profiel ook op privé zetten om te voorkomen dat iedereen jou zomaar kan volgen. Je kan te allen tijde het delen van je locatie stopzetten.

Stappenteller-apps

Natuurlijk wil je weten hoeveel stappen je hebt gelopen. Ook daarmee kan de iPhone je helpen. Er zijn diverse stappenteller-apps die je tot op de stap nauwkeurig kunnen vertellen hoe ver 50 kilometer nu eigenlijk is. Heb je een Apple Watch? Dan heb je niet eens een extra app nodig. De Apple Watch stappenteller is erg nauwkeurig en houdt bij hoeveel stappen je gezet hebt.

Wandelapps voor na de Vierdaagse

Daarnaast zijn er talloze apps voor wandelaars, die we in een apart overzicht hebben besproken. Die apps zijn meestal bedoeld als je op eigen houtje erop uit trekt en ze bevatten kaarten en routes om de mooiste plekjes te ontdekken. Daar heb je tijdens de Nijmeegse Vierdaagse natuurlijk niets aan, omdat de route al voor je is uitgestippeld. Maar misschien heb je door het wandelen van de Vierdaagse van Nijmegen wel de smaak te pakken gekregen en wil je veel vaker gaan wandelen. Veel succes voor iedereen die gaat meedoen!

Weerapps voor de Vierdaagse

De komende dagen blijft het warm in Nijmegen, maar de luchtvochtigheid wordt wel hoog. Ook is er kans op een flinke zomerbui. Het is daarom belangrijk om het weer in de gaten te blijven houden. Wat trek je aan, zodat je het niet te warm of juist te koud krijgt? Ook is het tijdens het wandelen bij warmte belangrijk om veel water te blijven drinken. Met deze weerapps voor iPhone weet je altijd wat voor weer het is en hoe het weerbeeld per uur veranderd.

Powerbanks en batterijtips

Voor de meeste Vierdaagse- en wandel-apps geldt dat je locatie gebruikt wordt om bij te houden waar je bent. Dat kan zeker voor de langere wandeling een behoorlijk impact hebben op de batterij van je iPhone. Het is dan ook geen verkeerde keuze om een iPhone powerbank mee te nemen. In onze lijst vind je vijf handige powerbanks waarmee je flink vooruit kan. Je kan ook altijd nog je iPhone in energiebesparingsmodus zetten, zodat de accu langer mee gaat.

Tip voor wandelaars met een Apple Watch: de batterij van de Apple Watch houdt het waarschijnlijk niet de volledige 50 kilometer voor, maar alleen de eerste ca. 30 kilometer. Zeker als je een al wat oudere 38mm Apple Watch hebt, moet je voorzorgsmaatregelen hebben. Zet daarom het continu meten van je hartslag uit, zodat je toch later de route op de kaart kunt zien, maar niet halverwege last hebt van een lege batterij.

Ga hiervoor naar op Watch-app op de iPhone en kies: Mijn Watch > Work-out > Stroombesparing inschakelen. Meer tips om je batterijduur van je Apple Watch te verlengen vind je hieronder.

Apps voor de Vierdaagsefeesten

Ga je alleen naar Nijmegen om feest te vieren, dan is ook daarvoor een app beschikbaar. Met deze app weet je zeker dat je het naar je zin zult hebben. Ga je toch meewandelen en heb je na het lopen nog wat energie over, dan weet je dankzij deze app waar je moet zijn voor een feestje.

Vierdaagsefeesten Nijmegen

Deze app biedt een overzicht van alle feesten die je tijdens de Nijmeegse Vierdaagse zult tegenkomen. Je ziet de thema’s, locaties en welke optredens er gepland staan. Je kunt optredens als favoriet markeren en het programma bekijken. Op de kaart zie je precies waar welk feestje gehouden wordt. De feesten worden gehouden tot en met 22 juli, dus er is nog genoeg te beleven. In totaal zijn er 40 podia waar je kunt genieten van optredens. De app heeft ook een druktemeter, die vooral handig is als je niet zo dol bent van al te grote menigtes.

Nieuws-apps over de Vierdaagse

Als je alles op de voet wil volgen, zonder je verder in te hoeven spannen, dan kan dat met nieuws-apps over de Nijmeegse Vierdaagse. Zo ben je er toch een beetje bij, zonder dat je zelf maar één stap hoeft te zetten.

Omroep Gelderland

Omroep Gelderland doet zoals gewoonlijk uitgebreid verslag van de Nijmeegse Vierdaagse. De app heeft een apart kopje in de menubalk, waarin al het nieuws over de Nijmeegse Vierdaagse bij elkaar te vinden is. Er zijn nieuwsartikelen, maar ook video’s van de verslaggevers. De app stuurt ook pushberichten, zodat je bij belangrijk nieuws meteen een melding krijgt. De app heeft ook een uitzending gemist-sectie, waar je de nieuwsuitzendingen terug kan kijken.

Je favoriete nieuws-app

Wil je geen aparte app downloaden, dan kan je natuurlijk ook het meest belangrijke nieuws volgen via de nieuws-app die je al op je iPhone hebt staan. Groot en belangrijk nieuws rondom de Vierdaagse wordt ook gebracht door de NOS, NU.nl en alle andere bekende nieuws-apps. Je krijgt dan niet alle details mee, maar je blijft toch op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit Nijmegen. De NOS-app heeft bijvoorbeeld een zoekfunctie, dus je zoekt op deze manier meteen het nieuws over de Vierdaagse op.