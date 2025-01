Problemen met Apple Intelligence

De slimme stemassistent Siri heeft ten opzichte van andere voice assistents de nodige problemen, en afgelopen weekend kwam er weer een deuk in Siri’s reputatie. Bij een vrij simpele test van One Foot Tsunami, waarbij gevraagd werd naar historische uitslagen van de Super Bowl, kwam naar buiten dat Siri (mét ondersteuning van Apple Intelligence) maar liefst 38 van de 58 uitslagen verkeerd had.

Een andere recente blunder van Apple Intelligence is de nieuwe functie ‘Meldingssamenvattingen’. Hiermee worden je meldingen gegroepeerd en samengevat met behulp van AI. Al snel na de release van de functie bleek dat hij soms volledig de mist in gaat bij nieuwsartikelen, waarbij compleet normale nieuwskoppen worden omgezet naar nepnieuws. Hierdoor is Apple genoodzaakt om de functie tijdelijk uit te schakelen bij nieuwsapps in iOS 18.3.

Nieuwe topvrouw bij AI-team

Om de problemen met Siri en Apple Intelligence aan te pakken, gaat Apple nu topvrouw Kim Vorrath in het AI-team plaatsen. Dat meldt Bloomberg. Vorrath werkte in 2007 al aan het eerste besturingssysteem van de iPhone, en werkte recentelijk bij het team achter de Apple Vision Pro. Volgens een interne memo, die in handen is gekomen van Bloomberg, zegt Apple’s AI-baas John Giannandrea dat het plan is om met de hulp van Vorrath te focussen op de infrastructuur van Siri en de AI-modellen binnen Apple te verbeteren.

De eerste grote veranderingen worden verwacht in iOS 19. Daarin zou een geheel nieuwe versie van Siri zitten, die gebaseerd is op een LLM (Large Language Model), net als ChatGPT of Google Gemini. Hiermee voer je veel natuurlijkere gesprekken, en de kans is groot dat deze nieuwe Siri ook slimmer feitjes kan opzoeken om nog een Super Bowl-debacle te voorkomen.