Ziggo is nog altijd druk bezig met het werken aan een app voor de Apple TV. Wat zijn de vorderingen en waarom duurt het zo lang? We hebben een update over de status van de app.

Al in februari 2018 schreven we voor het eerst dat Ziggo werkt aan een Apple TV-app. In de maanden daarna was het een lange tijd stil, maar in augustus 2018 liet Ziggo weten dat de Ziggo-app op de Apple TV intern getest wordt. We zijn inmiddels weer acht maanden verder. Hoe staat het er nu voor? iCulture nam weer eens contact op met VodafoneZiggo.



Update april 2020: We hebben onlangs opnieuw contact opgenomen met Ziggo om te informeren wat de status is van de Ziggo Go-app voor de Apple TV. In een reactie laat woordvoerder René Loman weten dat de app zich nog steeds in een testfase bevindt. Waarom dat zo lang duurt, antwoordt Hans den Heijer van VodafoneZiggo het volgende:

Apple TV voor Ziggo GO is nog niet beschikbaar omdat de benodigde goedkeuring van content-partijen helaas wat meer tijd in beslag neemt. Ongetwijfeld zal er ook vertraging zijn vanwege alle maatregelen door het corona virus. Vandaar dat alles nog in testfase is.

Het is onduidelijk hoe lang de testfase nu nog gaat duren en wanneer (en of) de app nog beschikbaar komt.

Oorspronkelijk artikel april 2019:

Ziggo-app voor Apple TV laat lang op zich wachten

Uit de vele reacties op onze eerdere artikelen blijkt hoe erg mensen uitkijken naar de Ziggo-app, zeker nu veel andere partijen zoals NLZiet, NPO met NPO Start en T-Mobile T-Mobile TV Anywhere wel al een tijdje een Apple TV-app hebben. Het is dan ook niet voor niets dat Ziggo bij de iCulture Awards 2018 de prijs voor AfknAPPer 2018 won, omdat de app nog steeds niet beschikbaar is.

We probeerden te achterhalen waar de app blijft en wat de status is van de Apple TV-versie. VodafoneZiggo-woordvoerder René Loman wist daar het volgende over te zeggen:

Zowel voor Apple TV als Android TV zijn we nu bezig met interne testen bij Liberty Global. Daarna volgen nog klanttesten. Er is nog geen concrete datum te geven voor live gaan.

Op de vraag waarom dit dan zo lang duurt, kregen we als reactie dat ze de app graag grondig willen testen. Zijn er dan specifieke functies die uitgebreid getest moeten worden of zijn er andere oorzaken waarom dit zo lang duurt? Op deze vraag kregen we van VodafoneZiggo het volgende antwoord:

We testen zo uitgebreid omdat de systemen erachter complex zijn door onze verschillende klantgroepen en de verschillende functies.

Wat de functies dan precies zijn, kon de woordvoerder niet zeggen. Ook wilde VodafoneZiggo geen screenshots van de app delen.

Het goede nieuws is dus dat er nog steeds gewerkt wordt aan een Ziggo-app voor de Apple TV. Het slechte nieuws is dat de release nog wel een aantal maanden verwijderd lijkt. Er is überhaupt nog niet bekend wanneer de app extern getest gaat worden. Mocht er wel weer meer bekend worden over de Ziggo-app voor de Apple TV, dan lees je dat uiteraard op iCulture. Het is te hopen dat de app dankzij de “meer dan grondige” testperiode foutloos werkt zodra deze beschikbaar is.

Ondertussen kun je wél terecht bij de vele andere televisie-apps voor de Apple TV. In onze lijst lees je wat zoal de opties zijn.

