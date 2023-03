Apps van derden kunnen in sommige gevallen je Gmail inzien. Daar is eenvoudig een einde aan te maken. In deze tip leggen we uit welke stappen je moet nemen om de toegang van apps tot Gmail in te trekken.

Toegang tot je Gmail-account intrekken

Als je bang bent dat ontwikkelaars van apps de e-mails van jouw Gmail-account kunnen inzien, dan kun je daar gelukkig wat tegen doen. Als je een app toegang tot je account gegeven hebt, kan de ontwikkelaar de inhoud van e-mails bekijken, zonder dat je daarvan op de hoogte wordt gebracht. Het zou natuurlijk prettiger zijn als externe ontwikkelaars alleen anonieme data van je e-mail te zien krijgen, maar dat is niet zo. In deze tip leggen we uit hoe je hier een einde aan maakt.

Gmail-toegang intrekken

Als je dit wilt voorkomen volg je onderstaande stappen. Zorg allereerst dat je ingelogd bent op je Google account.

Zo kun je de toegang tot je Gmail-account intrekken:

Raadpleeg de beveiligingscheck van je Google-account. Deze laat zien hoeveel apps je account kunnen bekijken.

Ga daarna naar deze pagina. Klik in het menu links op Beveiliging en ga naar Apps van derden met accounttoegang. Klik op Toegang door derden beheren. Je ziet nu een compleet overzicht met alle apps die toegang hebben tot je account.

Mocht je de toegang van een app willen verwijderen, dan klik je op de naam van de betreffende app. Vervolgens klik je op de grote blauwe knop Toegang intrekken.

Hou er wel rekening mee dat sommige functies van een app niet meer werken als je de toegang tot je account intrekt. Het is helaas niet mogelijk om alleen toegang tot Gmail terug te trekken en alle andere functies (zoals agenda en contacten) te behouden.

Waarom willen apps mijn mail lezen?

Lang niet alle apps kunnen je Gmail inzien. Dat zou enkel mogelijk moeten zijn als je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven. Het moment waarop je die toestemming geeft, vindt plaats als je op een app inlogt met je Google-account. Vaak staat daar aangegeven welke toestemmingen een app precies wil hebben. Daaronder valt vaak ook het lezen van e-mails, bekijken van instellingen en het verzenden van mails. Als je daarvoor kiest, geef je een app dus expliciet toestemming om je mails te bekijken. In sommige gevallen staat dat er overigens niet – dan houdt een ontwikkelaar zich niet aan de voorwaarden van Google.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Alles over het toegang geven tot je Google-account, lees je in onze aparte tip.

