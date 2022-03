Today at Apple: alles over de workshops in de Apple Store

Apple biedt met Today at Apple een serie gratis workshops aan in de Apple Stores, over allerlei onderwerpen. Naast de sessies in de Apple Store zelf zijn er ook foto- en schetswandelingen, sessies voor kinderen en mensen met beperkingen.

Today at Apple: wat is het?

Today at Apple is een programma met workshops en andere evenementen, die je in de ruim 500 Apple Stores wereldwijd kunt bijwonen. De bijbehorende website Today at Apple laat zien welke sessies in Nederland, België en andere landen bij te wonen zijn. Deelname is gratis, maar je moet je vooraf wel even aanmelden.

De sessies zijn vooral bedoeld om je te laten zien hoe je meer uit Apple-producten zoals de iPhone , iPad en Mac kunt halen. Je kunt kiezen uit onderwerpen zoals fotografie, video, programmeren, kunst en design. Daarnaast zijn er programma’s voor kinderen, ouders, docenten en bedrijven. De sessies worden gegeven door Apple Store-medewerkers en in sommige steden worden ook bekende kunstenaars, fotografen en muzikanten uitgenodigd voor een lezing, workshop of optreden.

De workshops variëren in niveau, van beginners tot professionals. Apple kondigde Today at Apple in 2017 aan en vierde de start met live optredens van artiesten in de Apple Stores in New York, San Francisco, Londen en Parijs. Sindsdien kun je je via de website inschrijven voor de gratis sessies bij alle ruim 500 Apple Stores, ook in Nederland en België. Handig is dat je in Brussel kunt kiezen uit sessies in het Nederlands of Frans.

De meeste sessies worden gegeven door een nieuwe groep medewerkers, de Creative Pro’s. Dit zijn de artistieke tegenhangers van de Genius en weten alles over een creatief onderwerp, bijvoorbeeld muziek maken, tekenen of videobewerking. Vaak zijn ze zelf ook actief als muzikant of kunstenaar. Daarnaast nodigt Apple gastdocenten uit, zoals hieronder:

Videowall en Forum

Veel Apple Stores hebben een nieuwe inrichting gekregen om de Today at Apple-sessies mogelijk te maken. De Apple Stores hebben een zogenaamd Forum gekregen, een zithoek met houten kubussen en leren banken waarop je de sessies kunt volgen. Ook zijn er gigantische schermen geplaatst, de zogenaamde Videowalls. Deze schermen worden speciaal voor Apple gemaakt en zijn erg duur en zwaar. In sommige winkels moest de vloer worden versterkt om de plaatsing van een Videowall mogelijk te maken. Een nieuw geluidssysteem zorgt ervoor dat ook slechthorenden kunnen meedoen.

Apple Brussel was de eerste winkel waar deze nieuwe indeling te zien was. Ook in Amsterdam en Den Haag vind je een Forum met Videowall. In kleinere winkels waar geen Forum geplaatst kan worden maakt Apple gebruik van verrijdbare schermen. Hier kun je in kleinere groepen de sessies volgen.

Met Today at Apple krijg je de mogelijkheid om zelf dingen te proberen, op een iPhone of iPad die je tijdelijk kunt lenen. Daarnaast is in de winkel de accessoirehoek aangepast, zodat je meer mogelijkheden hebt om ze aan te raken en te testen. Er staan medewerkers klaar om uitleg te geven op het gebied van fotografie en video, muziek, kunst en design.

Wat is er nieuw?

Apple organiseerde altijd al workshops en andere sessies in de Apple Store, waarbij je bijvoorbeeld de basisfuncties van je iPhone of Mac kunt leren kennen. Today at Apple lijkt op het eerste gezicht meer van hetzelfde, maar toch gaat het om een compleet ander programma met inmiddels honderden nieuwe sessies, waarbij sterker de nadruk ligt op lokale ervaringen en samen leren. Zo kun je met een Fotowandeling door je eigen stad lopen om foto’s te maken. Met een Schetswandeling leer je met de ogen van een kunstenaar kijken naar de vertrouwde omgeving, terwijl je schetsen maakt. Voor mensen met een handicap zijn er sessies over toegankelijkheid. De sessies zijn vooral gericht op inspiratie: in elke sessie leer je iets nieuws dat je meteen kunt toepassen. Natuurlijk zijn er ook nog steeds sessies voor kinderen en docenten, maar die zijn frequenter en gevarieerder van opzet en beslaan meer onderwerpen (zie verderop).

Het aanbod wisselt voortdurend, dus je kunt het beste even op de Today at Apple-site kijken wat er momenteel allemaal te doen is.

Dit zijn de onderwerpen waaruit je kunt kiezen

De sessies van Today at Apple hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

Foto

Video

Muziek

Code & apps

Kunst en design

Daarnaast zijn er sessies gericht op kinderen en ouders, docenten, bedrijven en rond bepaalde producten. Zo zijn er nog steeds sessies om je Mac te leren kennen, gericht op nieuwe gebruikers.

Today at Apple voor kinderen

Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar organiseert Apple ook regelmatig activiteiten. Zo zijn er Labs waar kinderen aan de slag kunnen met bijvoorbeeld programmeren, films en muziek maken, verhalen bedenken of illustraties maken. Kinderen kunnen elke week wel terecht bij een paar Today at Apple-activiteiten die speciaal op hen gericht zijn. De Zomerkampen in de vakantiemaanden zijn er ook nog steeds.

Voor docenten organiseert Apple sessies om in contact te komen met andere docenten. Je kunt daar leren hoe je Apple-producten op school kunt gebruiken en lesideeën kunt opdoen, bijvoorbeeld lesgeven op de iPad. Er zijn wisselende onderwerpen, zoals het gebruik van Keynote in de klas. Wie nog een stap verder wil gaan kan Apple Teacher worden.

Voorbeelden van sessies

Hieronder vind je een aantal voorbeelden:

Fotowandelingen : ga met een medewerker of fotograaf op stap en maak mooie foto’s. Je krijgt uitleg hoe je bepaalde onderwerpen het best op de foto zet en welke accessoires je daarbij kunt gebruiken.

: ga met een medewerker of fotograaf op stap en maak mooie foto’s. Je krijgt uitleg hoe je bepaalde onderwerpen het best op de foto zet en welke accessoires je daarbij kunt gebruiken. Schetswandelingen: je gaat wandelen en maakt onderweg tekeningen op een iPad Pro met Apple Pencil. Je leert de belangrijkste tekentechnieken en ontdekt hoe je kunt samenwerken aan een tekening.

Basics : de bekende sessies voor beginners, waarin je je iPhone, iPad of Mac leert gebruiken.

: de bekende sessies voor beginners, waarin je je iPhone, iPad of Mac leert gebruiken. How To : specifieke dieper gaande sessies rond een bepaald onderwerp, zoals muziek bewerken of artistieke foto’s schieten.

: specifieke dieper gaande sessies rond een bepaald onderwerp, zoals muziek bewerken of artistieke foto’s schieten. Accessibility Basics : sessies waarin je de toegankelijkheidsfuncties van de Mac, iPad, iPhone en Apple Watch leert gebruiken.

: sessies waarin je de toegankelijkheidsfuncties van de Mac, iPad, iPhone en Apple Watch leert gebruiken. Studio Hours : loop je vast bij een bepaald onderwerp zoals muziekbewerking, dan kun je langskomen om gerichte uitleg te krijgen van een Creative.

: loop je vast bij een bepaald onderwerp zoals muziekbewerking, dan kun je langskomen om gerichte uitleg te krijgen van een Creative. Business : sessies voor ondernemers, waarin je leert om nieuwe tools en apps te gebruiken om beter te werken.

: sessies voor ondernemers, waarin je leert om nieuwe tools en apps te gebruiken om beter te werken. Pro Series: sessies voor gevorderden, waarin je uitleg krijgt over Logic Pro en Final Cut Pro. Je kunt kiezen uit een 90 minuten durende introductie of een 60 minuten durende sessie over specifieke onderwerpen.

Voor de Pro Series kun je terecht in de wat grotere Apple Stores en de Photo Labs, Music Labs, Live Art, Perspectives en Performances zullen alleen te beleven zijn in grote steden zoals San Francisco, New York, Londen en Dubai. Voor de sessies met bekende kunstenaars en artiesten moet je ook in de grotere steden zijn.

Today at Apple afspeellijst

Wil je genieten van de muziek die in de 500 Apple Stores wereldwijd wordt afgespeeld? Zoek dan in Apple Music naar ‘Today at Apple’. Je vindt dan een dagelijks bijgewerkte afspeellijst met alle nummers die dagelijks in de Apple Stores te horen zijn.

Bekijk ook Apple Store: alles over de winkels van Apple Lees alles over de winkels van Apple die je in Amsterdam, Brussel en andere steden vindt. Waar kun je terecht, hoe zit het met de online Apple Store en hoe weet je of een Apple Store 'echt' is?