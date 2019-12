Mac Pro 2019 teardown door iFixit

De Mac Pro blijkt enorm gemakkelijk te repareren, zo blijkt uit de teardown van iFixit. Eerder voerde het bedrijf al een ‘uncasing’ uit, waarover je verderop kon lezen. Daarbij werd alleen de buitenbehuizing eraf gehaald. Nu heeft iFixit alle onderdelen losgehaald en mooi uitgespreid op een foto.



Apple heeft echt geprobeerd om de Mac Pro zo te maken dat je gemakkelijk kunt upgraden. Zo kun je de behuizing gemakkelijk eraf halen, zonder dat je speciale schroevendraaiers nodig hebt. Apple heeft deze keer ook geen flinke klodders lijm gebruikt.

Aan alles is gedacht: als je de behuizing eraf haalt wordt meteen de stroomvoorziening onderbroken, zodat je geen schok kunt krijgen. Ook voor het verwisselen van het werkgeheugen heb je geen gereedschap nodig. Een handige afbeelding laat zien welke DIMM-slots je kunt gebruiken en hoeveel geheugen erin past.

Cijfers op de onderdelen geven aan in welke volgorde je ze moet vervangen. Was dat maar bij alle Apple-producten het geval. De Mac Pro krijgt dan ook een reparatiescore van 9 uit 10. Je hebt in veel gevallen geen gereedschap nodig en als je wel een schroevendraaier of ander hulpmiddel nodig hebt, dan gaat het om standaard materiaal.

Waarom dan toch geen 10? Omdat het nog beter kan. De SSD’s zijn gekoppeld aan de T2-beveiligingschip. Wil je deze vervangen, dan moet dat gebeuren door Apple of door een erkende Apple Authorized Service Provider.

Unboxing van Mac Pro

Eerder voerde iFixit ook een zogenaamde ‘uncasing’ uit van de Mac Pro. Deze desktopcomputer is zeker niet een computer voor iedereen, maar toch is het leuk om te zien hoe de verpakking en behuizing in elkaar steken. Het handjevol YouTubers dat al een Mac Pro kreeg om te testen, heeft al uitgebreid laten zien hoe de verpakking met klittenbandsluiting gemaakt is. Nu is het tijd om ook de behuizing eraf te halen en te kijken wat er binnenin zit.

Onderstaande video was live op YouTube te zien maar is ook op een later moment te bekijken. Hij duurt iets meer dan 19 minuten.

Niet verrassend bij zo’n professionele Mac is dat de onderdelen goed zijn gemaakt. De behuizing is gemakkelijk te verwijderen en het vervangen van componenten is ook goed te doen. Er zit een paneel voor de DIMM-slots in waarmee je snel kunt zien hoeveel RAM hebt geïnstalleerd. De volledige teardown wordt volgende week verwacht.

Meer weten over de 2019 Mac Pro? Lees dan onze round-up over deze Mac en het bijbehorende Pro Display XDR.