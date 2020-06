Apple TV+: alles over de series van Apple’s nieuwe videodienst

Apple's tv-dienst Apple TV+ is sinds het najaar van 2019 beschikbaar, ook in Nederland en België. Het kost 4,99 euro per maand, maar er zijn ook mogelijkheden om gratis toegang te krijgen. Wat is zoal het aanbod van Apple TV Plus en welke films en series komen eraan? Lees hier alles over Apple TV+, de nieuwe streamingdienst van Apple.

Apple TV+ in Nederland en België

Apple TV+ is Apple’s eigen streamingdienst en is sinds november 2019 beschikbaar in Nederland, België en meer dan 100 andere landen. Bij aankoop van een Apple-product heb je in veel gevallen recht op een jaar lang gratis kijken, dus je hoeft dan niets te betalen. Voor mensen die niet van plan zijn nieuwe Apple-producten te kopen is er een proefperiode van 7 dagen. Daarna betaal je €4,99 per maand. Maar wat kun je kijken via Apple TV+? Dat lees je in dit artikel, waarin we je alles vertellen over Apple’s eigen tv-dienst.

TV Plus in het kort

Dit is Apple’s dienst TV+ in het kort:

Streamingdienst met Apple Originals, eigen exclusieve series

Te vinden in de TV-app op Apple TV, iPhone, iPad en Mac

Beschikbaar op al je Apple-apparaten, smart-tv’s, Roku en Amazon Fire TV

Aanbod is zowel online als offline beschikbaar

Geen advertenties

Sinds 1 november wereldwijd beschikbaar in meer dan honderd landen

Kost €4,99 voor het hele gezin

1 jaar gratis bij aankoop Apple-product*

*Per gezin is slechts één eenjarig aanbod beschikbaar, ongeacht het aantal aangeschafte devices.

De dienst wordt aangeboden in Apple’s TV-app, die ook in Nederland en België gewoon beschikbaar is. De app is hiervoor opnieuw ontworpen met een nieuwe menubalk bovenin de app. Alle content zit in één app samen met de losse iTunes-films en is on-demand beschikbaar. Ook ondersteunt het Gezinsdeling. Apple hoopt met de dienst kwalitatieve originele series te leveren, onder andere met Apple Originals.

Apple TV+ prijs en beschikbaarheid

Apple Apple TV+ is beschikbaar sinds 1 november 2019. Voor €4,99 per maand kun je met het hele gezin onbeperkt kijken naar het aanbod van de videodienst. Koop je een nieuw Apple-apparaat, dan krijg je één jaar gratis Apple TV+. Het is nog onduidelijk of dit een eenmalig aanbod is, of dat het elk jaar terugkomt bij aankoop van een nieuw Apple-product.

Je kunt Apple TV+ bekijken op al je Apple-apparaten, via de nieuwe TV-app. Dit geldt voor iPhone, iPad, Apple TV, Mac en specifieke smart-tv’s van onder andere Samsung en LG.

Bekijk ook TV-app: dit moet je weten over Apple's vernieuwde TV-app De TV-app is een app op Apple-apparaten, zoals de iPhone, iPad en Apple TV. Met de TV-app kijk je naar films en series, van bijvoorbeeld de iTunes-store. Welke opties zijn er in de TV-app en welke content vind je er?

Apple TV Plus: huidig aanbod met films, series en docu’s

Op 1 november kwam er een handjevol series en docu’s beschikbaar en in de maandan daarna is er nog veel meer aan toegevoegd. Dit is momenteel het aanbod:

Series op Apple TV Plus

See speelt zich 600 jaar in de toekomst af, nadat een virus bijna de hele mensheid uitgeroeid heeft. De overlevenden zijn allemaal blind, waardoor de mens zich moet aanpassen en nieuwe manieren vinden om te overleven. De redding is een nieuw geboren tweeling, die tot verbazing van de overlevenden wel kunnen zien. Een kwaadaardige koningin stelt alles op alles om de kinderen in haar macht te krijgen.

Hoofdrollen zijn er onder andere voor Jason Momoa en Alfre Woodard.

The Morning Show gaat over Amerika’s belangrijkste moment in de ochtend: de wereld van de ochtendshows. The Morning Show verkent de wereld van het ochtendnieuws en alle ego’s, ambities en machtswellust die daarbij horen. Een intrigerend kijkje in de wereld van de mensen waarmee Amerika ’s ochtends wakker wordt.

De hoofdrollen zijn voor Steve Carell, Reese Witherspoon en Jennifer Aniston. Laatstgenoemde heeft met The Morning Show haar terugkeer in een tv-serie na de succesvolle serie Friends.

Dickinson speelt zich af in de tijd van poëet Emily Dickinson, halverwege 1800. Het is een donker maar humoristisch coming-of-ageverhaal, over de knellende banden van samenleving en gezin, gezien door de ogen van de rebelse jonge dichteres. Zij vecht ervoor dat haar stem gehoord wordt. Het is dus een serie waarin storytelling letterlijk centraal staat.

De hoofdrol is voor Hailee Steinfeld, die de rol van Emily Dickinson vertolkt.

For All Mankind is een nieuwe serie van Ronald D. Moore. Het draait in deze serie om wat er zou zijn gebeurd als de ruimtewedloop nooit was afgelopen en het ruimtevaartprogramma het culturele middelpunt van de dromen van Amerika zou zijn gebleven. Je volgt een aantal NASA-astronauten en hun gezinnen in de strijd om de ruimte.

Met in de hoofdrol: Joel Kinnaman, Michael Dorman en Wrenn Schmidt.

Servant is een thriller van M. Night Shyamalan, bekend van recente thrillers zoals Glass, Split en Unbreakable. Het gaat over een rouwend echtpaar dat getroffen wordt door een afschuwelijk drama en hun huwelijk op de proef stelt.

Met in de hoofdrol: Lauren Ambrose, Toby Kebbell en Rupert Grint.

Truth be Told gaat over podcastmakers Poppy Parnell. Zij maakt podcasts over moordzaken en andere misdaden. Door haar razend populaire podcasts belandt een man mogelijk onterecht achter de tralies. In Truth be Told komen we achter het volledige verhaal achter deze moordzaak.

De hoofdrol wordt gespeeld door Octavia Spencer, Lizzy Caplan en Aaron Paul.

Little America is een serie met korte komische verhalen over Amerikaanse immigranten. In elk van de acht afleveringen staat een ander personage centraal. De serie is van de makers van Master of None, een populaire Netflix-serie.

Mythic Quest: Raven’s Banquet gaat over een groep gameontwikkelaars die werken aan een superpopulaire game. Je ziet in deze komedieserie hoe het eraan toegaat op de werkvloer van gameontwikkelaars. De serie is geproduceerd door Rob McElhenney, die zelf ook de hoofdrol speelt. De serie is gemaakt in samenwerking met game-uitgever Ubisoft en is van de makers van de populaire serie It’s Always Sunny in Philadelphia.

Amazing Stories is een remake van de jaren tachtig-klassieker Amazing Stories van Steven Spielberg. Het origineel is geïnspireerd op het gelijknamige sciencefiction-tijdschrift. De serie uit de jaren tachtig bestond uit twee seizoenen met in totaal 45 afleveringen. De serie, waarin fantasy, horror en sciencefiction een rol spelen, wist in totaal vijf Emmy’s in de wacht te slepen. Apple zou tien afleveringen van deze serie besteld hebben, waarbij het dus gaat om remakes van het origineel. Eén van de rollen wordt gespeeld door Edward Burns, bekend van Entourage.

Home Before Dark is een spannende serie die gaat over een negenjarige verslaggever, die de raadsels van het dorpje waar haar vader geboren is probeert te ontcijferen. De serie is gebaseerd op het leven van de jonge Amerikaanse journalist Hilde Lysiak. Na de verhuizing van Brooklyn naar het kleine dorpje waar haar vader opgroeide, stuit ze op een oude cold case.

Defending Jacob gaat over een vader die werkt als officier van justitie. Een klasgenoot van de jonge zoon Jacob wordt om mysterieuze wijze om het leven gebracht en al het bewijs wijst naar Jacob. Maar hoe zit de vork precies in de steel? De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van William Landay. De hoofdrollen zijn voor Chris Evans (Captain America), Michelle Dockery en Jaeden Martell.

Trying is een komedieserie over Nikkie en Jason die graag een baby willen, maar wat nog niet echt wil lukken. Ze besluiten daarom een kind te adopteren, maar dat gaat nog heel lastig worden met zulke gestoorde vrienden, dorpsgekken als familie en hun chaotische leven. Hoofdrollen zijn er voor Rafe Spall en Esther Smith.

Central Park is de eerste animatieserie op Apple TV+. Het is een zogenaamde musical-comedy over Wwen Tillerman en zijn gezin, die leven in het Central Park van New York. De oude rijke erfgename wil het park volbouwen met appartementen, maar daar steekt het gezin een stokje voor. De serie is van de makers van de populaire animatieserie Bob’s Burgers.

Films op Apple TV Plus

Hala gaat over de 17-jarige het verhaal van een tiener die stoeit met de balans tussen haar leven als tiener in de grote stad en haar traditioneel islamitische opvoeding. Ook draagt ze een geheim met zich mee dat haar familie mogelijk uit elkaar trekt.

The Banker is een film met in de hoofdrollen Samuel L. Jackson en Anthony Mackie. De film gaat over twee donkere bankiers die het proberen te maken in de jaren 60. De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Afrikaans-Amerikaanse bankiers in de VS. De twee hoofdpersonages vechten om gelijke rechten en ook de American Dream staat centraal.

Kinderseries en shows op Apple TV Plus

Helpsters is een kinderserie van de makers van de originele Sesame Street. Hierin storten Cody en een team vrolijke monsters zich vol overgave op het oplossen van allerlei problemen. Het begint allemaal met een plan.

Helpsters is ook Nederlands gesproken, dus zelfs de allerkleinsten kunnen naar deze serie kijken.

Snoopy in Space is een nieuwe original. We zien hoe Snoopy zijn astronautendroom waarmaakt. Snoopy, Charlie Brown en de bemanning van de Peanuts nemen het bevel over het internationale ruimtestation ISS over, en gaan op ontdekkingsreis naar de maan en verder.

Helaas is Snoopy in Space niet Nederlands gesproken.

Ghostwriter, in het Nederlands Spookschrijver, is een remake van de populaire serie uit de jaren negentig. Je volgt vier kinderen die in een buurtboekwinkel door een mysterieuze geest worden samengebracht en die moeten samenwerken om personages uit literaire fictiewerken te bevrijden.

Hoofdrollen zijn weggelegd voor Isaac Arellanes, Amadi Chapata en Hannah Levinson.

Samen Hier is een korte animatieshort die verscheen op de Dag van de Aarde. In de korte aflevering leert een zevenjarig jongetje van zijn ouders over het Museum van Alles en over waar de wereld toe in staat is. De aflevering is gebaseerd op het boek van Oliver Jeffers.

De Freggels: Rock Mee is een korte serie met de aloude Freggels in de hoofdrol. Hoewel ze allemaal in hun eigen grot zitten, vinden ze toch een manier om plezier met elkaar te hebben. De serie bestaat uit zes nieuwe afleveringen. De originele Freggels en een compleet nieuw serie komen ook naar Apple TV Plus.

Docu’s en meer op Apple TV Plus

The Elephant Queen is een documentaire en liefdesverklaring aan een soort die het moeilijk heeft. Je volgt de majestueuze matriarch Athena met haar olifantenkudde op een epische reis van leven, verlies en thuiskomst. De serie is verteld door Chiwetel Ejiofor, die ook de stem van Scar gedaan heeft in de The Lion King-remake.

Oprah’s Book Club gaat in gesprek met schrijvers uit de hele wereld die een indringend verhaal te vertellen hebben. Ze zet een internationale boekenclub op en bedenkt nog meer projecten om mensen uit alle hoeken van de wereld met elkaar te verbinden en zinvolle manieren te delen om positieve verandering tot stand te brengen.

Visible: Out on Television is een docureeks over diversiteit. Deze vijfdelige serie bespreekt de macht van televisie voor in het bijzonder de LGBTQ-community. Thema’s als homofobie, de impact van LGBTQ op televisie en de evolutie van LGBTQ-karakters komen aan bod. Bekende personen zoals Ellen DeGeneres, Neil Patrick Harris en meer komen voorbij.

Home is een docuserie waarin bijzondere huizen centraal staan. Je krijgt een kijkje bij hoe de net zo bijzondere bewoners leven in hun vaak eigengemaakte woning. Elke aflevering draait helemaal om het bijzondere huis en hun bewoners. Zo is er in Zweden een kas met een mediterraan klimaat en heeft een Japanner een huis gebouwd met een oude Japanse houtverbrandingstechniek.

Beastie Boys Story gaat over de New Yorkse hiphopgroep. De band is in de jaren tachtig opgericht en in de docuserie zien we de bandleden op het podium, met daarachter oud beeldmateriaal. Je ziet hoe de 40 jaar durende vriendschap tussen de bandleden zich ontwikkeld. De docu is gemaakt door filmmaker Spike Jonze en duurt bijna twee uur.

Bevestigde en toekomstige TV-shows

Dit zijn enkele shows en films die we later op Apple TV+ kunnen verwachten:

Little Voice : De grote publiekstrekker bij deze serie is J.J. Abrams. Hij was regisseur en uitvoerend producent bij Star Wars: The Force Awakens en diverse andere films en series. De show wordt een liefdesverklaring aan de diversiteit van de muziekcultuur in New York. Het gaat over het vinden van je authentieke stem in je vroege twintiger jaren. Apple heeft 10 afleveringen besteld. Jessie Nelson zal de eerste aflevering schrijven, regisseren en produceren. Verschijnt 10 juli.

: De grote publiekstrekker bij deze serie is J.J. Abrams. Hij was regisseur en uitvoerend producent bij Star Wars: The Force Awakens en diverse andere films en series. De show wordt een liefdesverklaring aan de diversiteit van de muziekcultuur in New York. Het gaat over het vinden van je authentieke stem in je vroege twintiger jaren. Apple heeft 10 afleveringen besteld. Jessie Nelson zal de eerste aflevering schrijven, regisseren en produceren. Verschijnt 10 juli. Time Bandits : Apple heeft een deal gesloten om Terry Gilliam’s fantasyfilm ‘Time Bandits’ uit 1980 om te vormen tot een nieuwe film. Gilliam doet zelf mee als uitvoerend producent, maar schrijft niet het script. De film gaat over een jongen die een groepje ‘time bandits’ tegenkomt, die door gaten in de ruimte-tijd reizen. Onderweg komen ze historische en mythische figuren tegen.

: Apple heeft een deal gesloten om Terry Gilliam’s fantasyfilm ‘Time Bandits’ uit 1980 om te vormen tot een nieuwe film. Gilliam doet zelf mee als uitvoerend producent, maar schrijft niet het script. De film gaat over een jongen die een groepje ‘time bandits’ tegenkomt, die door gaten in de ruimte-tijd reizen. Onderweg komen ze historische en mythische figuren tegen. Foundation : Apple’s plannen met een verfilming van ‘Foundation’ van Isaac Asimov gaat door. In april werd al een contract gesloten om Adimov’s populairste en bekendste science fiction-serie te verfilmen. De serie gaat over een wiskundige, Hari Seldon, die de toekomst kan voorspellen. Seldon stelt een groep samen met de naam ‘Foundation’ om de collectieve kennis van de mensheid te bewaren. De boeken beslaan meerdere jaren en bespreken de opkomst en ondergang van meerdere rijken. Het lijkt een ambitieus project te worden.

: Apple’s plannen met een verfilming van ‘Foundation’ van Isaac Asimov gaat door. In april werd al een contract gesloten om Adimov’s populairste en bekendste science fiction-serie te verfilmen. De serie gaat over een wiskundige, Hari Seldon, die de toekomst kan voorspellen. Seldon stelt een groep samen met de naam ‘Foundation’ om de collectieve kennis van de mensheid te bewaren. De boeken beslaan meerdere jaren en bespreken de opkomst en ondergang van meerdere rijken. Het lijkt een ambitieus project te worden. Swagger : De serie Swagger gaat over Kevin Durant, een bekende basketballer. Hij neemt zelf ook de rol van producer aan. De serie gaat over zijn tijd in het jonge basketbal. De serie wordt geschreven door Reggie Rock Bythewood, bekend van Shots Fired en Notorious over de rapper Notorious B.I.G.

: De serie Swagger gaat over Kevin Durant, een bekende basketballer. Hij neemt zelf ook de rol van producer aan. De serie gaat over zijn tijd in het jonge basketbal. De serie wordt geschreven door Reggie Rock Bythewood, bekend van Shots Fired en Notorious over de rapper Notorious B.I.G. Dads is een documentaire over vaders. De 80 minuten durende documentaire van Bryce Dallas Howard probeert te ontdekken wat de moderne betekenis van een vader is. Daarvoor komen allerlei interviews voorbij, zowel van bekende als onbekende vaders. Verschijnt 19 juni.

is een documentaire over vaders. De 80 minuten durende documentaire van Bryce Dallas Howard probeert te ontdekken wat de moderne betekenis van een vader is. Daarvoor komen allerlei interviews voorbij, zowel van bekende als onbekende vaders. Verschijnt 19 juni. Greyhound is een oorlogsfilm van Tom Hanks, die zijn premiere beleeft op Apple TV+. De film speelt zich af in de begindagen van de Tweede Wereldoorlog, als een internationaal konvooi van 37 geallieerde schepen de noordelijke Atlantische Oceaan oversteekt. Capt. Ernest Krause (Tom Hanks) staat aan de leiding van dit konvooi.

is een oorlogsfilm van Tom Hanks, die zijn premiere beleeft op Apple TV+. De film speelt zich af in de begindagen van de Tweede Wereldoorlog, als een internationaal konvooi van 37 geallieerde schepen de noordelijke Atlantische Oceaan oversteekt. Capt. Ernest Krause (Tom Hanks) staat aan de leiding van dit konvooi. Suspicion is een aankomende thriller met Uma Thurman, Kunal Najaar en Noah Emmerich. De serie gaat over een zakenvrouw wiens zoon wordt gekidnapt. De video daarvan gaat viraal en een viertal Britten wordt vervolgens verdacht. In de tv-serie draait het om de vraag of je deze mensen mag verdenken.

is een aankomende thriller met Uma Thurman, Kunal Najaar en Noah Emmerich. De serie gaat over een zakenvrouw wiens zoon wordt gekidnapt. De video daarvan gaat viraal en een viertal Britten wordt vervolgens verdacht. In de tv-serie draait het om de vraag of je deze mensen mag verdenken. Ted Lasso is een komedie met Jason Sudeikis. Hij speelt een college football-coach die ingehuurd is om een professioneel team uit Engeland te coaching. Ervaring heeft hij niet, maar ze hebben toch genoeg vertrouwen dat het goed afloopt. Sudeikis is de producer, samen met Bill Lawrence die je misschien kent van Scrubs. Verschijnt 20 augustus.

Verder heeft Apple deals gesloten met Ridley Scott (bekend van de legendarische 1984-reclame van Apple), Will Ferrell en Martin Scorsese. Ook zou Apple plannen hebben om meerdere oude series en films aan te kopen om het aanbod verder uit te breiden.

Apple TV+ met Dolby Vision en Dolby Atmos

Apple TV+ ondersteunt Dolby Vision en Dolby Atmos, maar dit is niet op alle apparaten beschikbaar. In een supportartikel legt Apple uit hoe het zit met ondersteuning voor 4K, HDR 10, Dolby Vision en Dolby Atmos. De Apple Originals zijn in 4K HDR en Dolby Vision te kijken. Bovendien bieden de meeste titels ook ondersteuning voor Dolby Atmos-geluid.

Alle tv-shows en films op Apple TV+ zijn geschikt voor Dolby Vision, maar de ondersteuning is alleen beschikbaar op deze apparaten:

iPhone 8 en nieuwer

iPad Pro 10,5-inch

iPad Pro 11-inch

iPad Pro 12,9-inch (2e en 3d generatie)

Apple TV 4K

Alle Macs vanaf 2018 met 4K-scherm

Smart tv’s met Dolby Vision die AirPlay of de Apple TV-app ondersteunen

De ondersteuning voor Dolby Atmos is wat beperkter en werkt alleen op de volgende apparaten:

iPhone 11, iPhone 11 Pro en iPhone Pro Max

iPhone XS en iPhone XS Max

iPhone XR

iPad Pro 11‑inch en iPad Pro 12.9‑inch (3e generatie)

Alle Mac-modellen van 2018 of later

Apple TV 4K

TV Channels: nieuwe onafhankelijke diensten van netwerken

Daarnaast biedt Apple ook videobundels aan van partijen waar ze mee samenwerken. Dit zijn in de VS onder andere de Amerikaanse netwerken CBS, Viacom en Starz. Deze Apple TV-kanalen bieden als voordeel dat je de content van die diensten bekijkt in de TV-app en dat je je abonneert via je Apple ID. Ook kunnen gebruikers binnen het gezin zonder extra kosten naar het aanbod van deze diensten kijken. In Nederland naast Apple TV+ de volgende Apple TV-kanalen beschikbaar:

Starzplay

Smithsonian Channel

Noggin

Het is onduidelijk of Apple ook wil gaan samenwerken met lokale partijen, zoals Videoland of NLziet. In de vernieuwde TV-app biedt Apple betaalde bundels van de netwerken waar ze mee samenwerken. Er is nog geen sprake van een overkoepelende bundel, want je moet voor elke dienst los betalen.