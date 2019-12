Dat er komend jaar een nieuwe iPad Pro op de planning staat, is wel zo goed als zeker. Na de iPad Pro 2018 is het binnenkort tijd voor de iPad Pro 2020. Er waren al geruchten dat de iPad Pro drie camera’s krijgt en nu krijgen we ook een indruk hoe dit er uit gaat zien. De renders zijn gemaakt door iGeeksBlog, op basis van informatie van de geruchtenlekker @OnLeaks.



iPad Pro 2020 renders tonen het ontwerp

Over het algemeen lijken de iPad Pro-modellen van 2020 heel erg op de huidige varianten. Dat betekent dus een ontwerp zonder thuisknop en met Face ID. De randen zijn weer recht en je hebt volgens de bron wederom de keuze tussen een 11- en 12,9-inch model. Het 11-inch model krijgt volgens de bron afmetingen van 248 x 178,6 x 5,9mm. Dat is nagenoeg hetzelfde als bij de huidige generatie.

De 12,9-inch versie krijgt volgens de bron een glazen achterkant, vergelijkbaar met de iPhone 11 Pro. Het is onduidelijk wat hier het voordeel van is, aangezien er niet gesproken wordt over draadloos opladen. Dat is bovendien met zo’n groot apparaat als de iPad Pro ook wat onhandig. De 11-inch versie krijgt in ieder geval wel gewoon een aluminium behuizing.

De renders zijn gemaakt op basis van schematische tekeningen, die in handen gekomen zijn van @OnLeaks. Hij maakt regelmatig dergelijke renders, die in de praktijk erg dicht bij de werkelijkheid liggen. Het grootste verschil in het nieuwe model is de camerabump met drie lenzen. Qua ontwerp is dit nagenoeg hetzelfde als bij de huidige iPhone 11 Pro. Dat betekent een vierkant blokje met drie lenzen in driehoeksvorm, rechtsboven de flitser en linksonder een microfoon.

Het is de verwachting dat Apple deze nieuwe iPad Pro in het voorjaar van 2020 aan gaat kondigen, mogelijk tijdens een event in maart. Eerder werd al gesproken over een 3D-camera, die beter diepte kan zien. Dit is mogelijk dankzij een zogenaamde Time-of-flight-sensor.