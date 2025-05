‘Waarom 2027 voor Apple zo’n belangrijk jaar wordt’

Apple krijgt de laatste jaren veel kritiek met betrekking tot beperkte innovatie bij producten, maar ook tegenvallende werking van bijvoorbeeld AI-functies. Volgens een bron gaat dat in 2027 allemaal veranderen en dit is waarom.

Apple brengt ieder jaar een hele reeks nieuwe producten uit, maar het zijn ieder jaar ook weer opvolgers van reeds bestaande producten. Een snellere chip hier, een betere camera daar, een extra functie zo: het zijn telkens weer kleine verbeteringen, die over een langere periode wel een evolutie in het product markeren. Maar het is al een tijdje geleden dat Apple echt grote veranderingen bij haar bestaande producten doorgevoerd heeft. Volgens Mark Gurman staat Apple op het punt om een heuse productrenaissance door te voeren, met diverse grote vernieuwingen. Maar we moeten er nog wel wat jaren op wachten.

‘Meer vernieuwing bij Apple-producten in 2027’

Hoewel Apple’s recente en aankomende producten van 2025 nog niet bol staan van vernieuwing, werkt Apple achter de schermen wel aan diverse aankomende producten die meer vernieuwingen bieden. Zo werkt Apple aan een opvouwbare iPhone, waarbij de vouw in het scherm niet of nauwelijks zichtbaar zou zijn. De iPhone gaat ook zijn 20-jarige jubileum in, wat ook als aanleiding gegrepen zou worden voor een grote vernieuwing in het design. Ook wordt er gewerkt aan een slimme bril en krijgen diverse nieuwe Apple-producten wat meer bijzondere functies, zoals een camera in AirPods.

In totaal gaat het om zes nieuwe innovatieve producten die volgens Gurman allemaal in of rondom 2027 moeten verschijnen en zo gezamenlijk Apple’s productenline-up een nieuwe boost moeten geven:

Al deze producten zouden op de planning staan om in 2027 uitgebracht te worden of op z’n minst in 2027 al beschikbaar te zijn. Gurman houdt wel een slag om de arm. Omdat we nog jaren van deze producten verwijderd zijn, kan de planning altijd nog verschuiven. Uiteindelijk denken we ook niet dat al deze producten daadwerkelijk 2027 gaan halen.

Al met al zou 2027 dus een belangrijk jaar voor Apple gaan worden. Daarnaast staan er nog andere producten op de planning, zoals een kruising tussen een opvouwbare iPad en een Mac met touchscreen. Er is ook al eerder gesproken over een touchscreen op de Mac. Voor 2026 staat er nog een groot redesign voor de MacBook Pro op de planning. Natuurlijk komen er in 2026 ook weer nieuwe iPhones uit (de iPhone 18-serie).

