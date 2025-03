Siri ligt al jaren onder een vergrootglas onder Apple-gebruikers. De assistent krijgt al jarenlang flinke kritiek dat het achterloopt op andere assistenten van bijvoorbeeld Google en dat Siri in de praktijk te vaak moeite heeft met het beantwoorden van vragen en opdrachten. Ook kan het zomaar zo zijn dat Siri een opdracht ineens niet kan beantwoorden, die eerder wel gewoon werkte. Oftewel: de betrouwbaarheid van de assistent laat te wensen over. Daar komt nu nog bovenop dat de beloofde persoonlijke en betere Siri van Apple Intelligence flink vertraagd is. Afgelopen week heeft Apple in een interne meeting te kennen gegeven dat het Siri-team momenteel in een slechte periode zit. Er is ook nog helemaal geen zicht op wanneer het nou precies beter wordt.

Wanneer komt de persoonlijke Siri van Apple Intelligence?

Robby Walker, een senior director bij Apple, was een van de sprekers tijdens de interne meeting, zo meldt Bloomberg. In die interne meeting zegt hij dat het op dit moment nog onduidelijk is wanneer de beloofde verbeteringen van Siri daadwerkelijk beschikbaar komen. Walker zou hebben gezegd dat medewerkers in zijn team zich boos, teleurgesteld, uitgeblust en beschaamd voelen, nadat bekend werd dat de functies uitgesteld worden. Als alles volgens plan loopt, zouden de functies volgend jaar in het voorjaar beschikbaar moeten komen, als onderdeel van een iOS 19-update. Maar Apple is daar zelf ook nog niet zo zeker van.

De verbeterde Siri zou namelijk pas “op z’n vroegst” in het voorjaar van 2026 beschikbaar komen en kan dus nog verder uitgesteld worden. Dat het gepland staat voor iOS 19, betekent niet dat we het dan daadwerkelijk gaan verschepen, zo geeft Walker toe.Vandaar dat Apple de verwachte release publiekelijk ook wat vaag houdt: er wordt alleen een belofte gedaan voor “het komende jaar”

De verbeterde Siri bestaat uit een aantal onderdelen. Zo weet Siri meer van je persoonlijke context, zoals met wie je waarover contact gehad hebt. Ook kan Siri meer inhoud van apps uitlezen en bedienen en begrijpen wat er op het scherm getoond wordt. Door dit alles te combineren zou Siri een stuk beter moeten werken en antwoorden kunnen geven op veel geavanceerdere vragen en opdrachten.

Toen Apple de functies toonde tijdens de WWDC 2024 in juni, werd er gebruikgemaakt van een video mock-up. Er was dus geen live demonstratie, wat al deed vermoeden dat Apple nog helemaal niet zo ver was in de ontwikkeling. Desondanks besloot Apple de functies wel te gebruiken als promotiemiddel voor de iPhone 16-serie. Dit initiatief kwam vanuit Apple’s marketingafdeling, wat het uitstel uiteindelijk nog erger, lelijker en pijnlijker maakte.

Apple lijkt niet van plan te zijn om personeel te gaan ontslaan als gevolg van deze blunder. In ieder geval niet op dit moment, zo zegt Bloomberg. John Giannandrea, Apple’s baas van machine learning en AI, zou wel meer senior executives onder zich krijgen, om te helpen om het tij te keren en de boel te fixen.

Uitstel mogelijk ook gevolgen voor Nederlandse versie

Dat Apple de eerste versie van de vernieuwde Siri nu uitgesteld heeft, heeft mogelijk ook flinke gevolgen voor een eventuele Nederlandse versie. Dat de Engelse variant nu minstens een jaar later komt dan gepland, betekent ook dat het team pas later aan lokale en vertaalde versies kan gaan werken. Het zou ons daarom niet verbazen dat we tot minstens 2028 moeten wachten voordat we deze verbeterde Siri in het Nederlands kunnen gaan gebruiken, al is daar op dit moment nog niks over gezegd.

Het is überhaupt nog onduidelijk wanneer Apple Intelligence in het Nederlands gaat werken. Momenteel wordt alleen Engels ondersteund en in april komen daar onder andere Duits en Frans bij.

Waarom werd de functie uitgesteld?

De interne meeting geeft ook een kijkje in de keuken over waarom de functie precies is uitgesteld. Het was inmiddels al duidelijk dat Apple zo’n jaar geleden nog een fatsoenlijk werkende versie had. Daar is inmiddels wel sprake van, maar het werkt nog te onbetrouwbaar, aldus Walker. Door kwaliteitsproblemen zou het in slechts zo’n 60% tot 80% van de gevallen goed werken. Dat betekent dus dat het in een van de drie keren geen goed resultaat oplevert, wat alleen maar meer frustratie bij gebruikers zou opleveren. Het doel is nu om dit percentage op te schroeven, zodat “gebruikers iets hebben waar ze op kunnen rekenen”, zo zegt Walker.

Walker zegt wel enorm trots te zijn op het team en maakt daarna een opmerkelijke vergelijking: het zwemmen naar Hawaii. “We hebben honderden kilometers gezwommen en daarbij een record voor zwemafstand gezet, maar we zijn nog niet tot Hawaii gekomen. Maar iedereen springt bovenop ons: niet voor het afleggen van de geweldige zwemafstand, maar voor het feit dat we niet tot de bestemming gekomen zijn”. Oftewel: het team zou enorme progressies gemaakt hebben, maar is nog niet zo ver om het publiekelijk uit te brengen. Maar dat er al zoveel bereikt is, is niet per se een hele prestatie. De kwaliteit en mogelijkheden van Siri lag immers al ver achter op die van concurrenten, dus Apple had nogal wat in te halen.

Verder in de meeting zegt hij tegen zijn team dat hij begrijpt dat medewerkers teleurgesteld zijn, maar dat dat oké is. Sommigen zouden zich ook opgelucht voelen. Uiteindelijk beloofd Walker dat Apple “de beste virtuele assistent ter wereld” uit wil brengen, maar dat er nog een lange weg te gaan is.