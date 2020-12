In een paar stappen een ECG maken op de Apple Watch: zo doe je dat. Je hebt hiervoor een Apple Watch Series 4 of nieuwer nodig, zodat je met de sensoren een hartfilmpje kan maken. Zo werkt de ECG op de Apple Watch.

ECG maken met de Apple Watch

Met een Apple Watch ECG maak je een hartfilmpje. Je kan hiermee meten of je last hebt van boezemfibrilleren, oftewel een hartritmestoornis. Maar wat heb je allemaal nodig voor een Apple Watch ECG in Nederland? Hoe maak je die en wat betekenen de resultaten? In deze tip lees je alles over hoe je een Apple Watch ECG moet maken.

Wat is een ECG op de Apple Watch?

Een elektrocardiogram, ook wel ECG, is een hartfilmpje dat je hartslag in kaart brengt. Een ECG meet de elektrische signalen van het hart, waarna de boezems van het hart samentrekken, gevolgd door de hartkamers. Het resultaat van een ECG wordt weergegeven in een grafiek. Met pieken en dalen zie je vervolgens het ritme van je hartslag. Op deze manier kun je achterhalen of je last hebt van boezemfibrilleren, oftewel een hartritmestoornis.

Wat heb je nodig voor een Apple Watch ECG?

Om een ECG met je Apple Watch te kunnen maken, heb je het volgende nodig:

Een Apple Watch Series 4 of nieuwer

watchOS 5.2 of nieuwer met iOS 12.2 of nieuwer

Je moet 22 jaar of ouder zijn

In watchOS 7.2 is het algoritme voor ECG-metingen voor het eerst vernieuwd. Dat blijkt uit informatie op de developer-website van Apple. Wat er precies verbeterd is, zegt Apple niet maar het is de eerste keer sinds de ECG-functie in 2018 werd ingevoerd met de komst van de Apple Watch Series 4.

De ECG-functie is niet in alle landen en regio’s beschikbaar. Wel kun je het gebruiken in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Verenigde Staten en diverse andere landen.

ECG-app instellen op de Apple Watch

Voordat je een ECG kan maken, moet je deze eerst instellen. Dit doe je als volgt:

Zorg ervoor dat zowel je iPhone als Apple Watch up to date zijn. Open de Watch-app op je iPhone en tik in Mijn Watch op Hart. Kies voor Configureer ECG in Gezondheid. Volg de instructies op het scherm.

Na het volgen van deze stappen verschijnt de ECG-app op je Apple Watch. In die app kun je voortaan een ECG maken.

ECG hartfilmpje maken op je Apple Watch: zo doe je dat

Heb je de ECG-app ingesteld, dan maak je als volgt een hartfilmpje:

Zorg ervoor dat de Apple Watch goed om je pols zit, zodat de sensoren contact maken met je huid. De Apple Watch mag niet te los maar ook niet te strak zitten. Open de ECG-app. Rust je arm op een tafel of op je schoot.

Plaats nu je wijsvinger van je andere hand op de Digital Crown, aan de zijkant van je Apple Watch. Hou je vinger hier gedurende 30 seconden op en pas op dat je de knop niet indrukt. Wacht tot de dertig seconden zijn afgelopen. Het resultaat verschijnt op het scherm van je Apple Watch.

ECG-functie bijwerken

Heel soms wordt de ECG-functie vernieuwd, waardoor de metingen nog nauwkeuriger kunnen plaatsvinden. Je kunt pas profiteren van de nieuwe functies als je een update van de ECG-functie hebt gedaan. Het bijwerken doe je in de Gezondheid-app:

Open de Gezondheid-app op je iPhone. Op het tabblad Overzicht zie je een melding om bij te werken. Tik hierop. Bekijk de uitleg en tik op Ga door.

Tijdens het bijwerken wordt op basis van jouw regio gekeken of de functie wel gebruikt mag worden. Dit komt omdat Apple toestemming moet hebben om de functie in bepaalde landen te gebruiken voor medische toepassingen.

Resultaten van een Apple Watch ECG hartfilmpje

De Apple Watch kan vier verschillende resultaten tonen:

Sinusritme : Bij sinusritme klopt het hart in een gelijkmatig patroon. Dat betekent dat bij deze meting je hart volgens een normaal patroon klopt, met slagen tussen de 50 en 100 per minuut. Het resultaat geldt alleen voor deze meting en betekent niet dat je hart te allen tijde in een consistent patroon klopt.

: Bij sinusritme klopt het hart in een gelijkmatig patroon. Dat betekent dat bij deze meting je hart volgens een normaal patroon klopt, met slagen tussen de 50 en 100 per minuut. Het resultaat geldt alleen voor deze meting en betekent niet dat je hart te allen tijde in een consistent patroon klopt. Atriumfibrilleren : Bij dit resultaat klopt het hart onregelmatig, met slagen tussen de 50 en 120 per minuut. AFib is de meest voorkomende vorm van een hartritmestoornis. Als je niet eerder de diagnose van atriumfibrilleren gekregen hebt, wordt geadviseerd om een afspraak te maken met een dokter.

: Bij dit resultaat klopt het hart onregelmatig, met slagen tussen de 50 en 120 per minuut. AFib is de meest voorkomende vorm van een hartritmestoornis. Als je niet eerder de diagnose van atriumfibrilleren gekregen hebt, wordt geadviseerd om een afspraak te maken met een dokter. Lage of hoge hartslag : De hartslag bleek bij de meting lager dan 50 en hoger dan 120 slagen per minuut te kloppen. Hierdoor kan de app niet goed controleren op atriumfibrilleren. De meting wordt dan als onbeslist beschouwd. In dat geval kun je het nog eens proberen.

: De hartslag bleek bij de meting lager dan 50 en hoger dan 120 slagen per minuut te kloppen. Hierdoor kan de app niet goed controleren op atriumfibrilleren. De meting wordt dan als onbeslist beschouwd. In dat geval kun je het nog eens proberen. Onbeslist: Dit resultaat kan meerdere redenen hebben, bijvoorbeeld omdat je je vinger niet goed op de Digital Crown geplaatst hebt of omdat je je armen niet goed hebt laten rusten. Zorg ervoor dat je je armen op tafel laat rusten en draag de Apple Watch niet te los.

Je kan de resultaten van je metingen bekijken in de Gezondheid-app op je iPhone. Open de Gezondheid-app en ga naar Gegevens > Hart > Elektrocardiogram.

Hou er ook rekening mee dat de ECG-functie een drietal dingen niet kan meten:

Hij kan geen hartaanval detecteren.

Hij kan geen bloedstolsels of een beroerte detecteren.

Hij kan geen andere hartaandoeningen detecteren.

Apple adviseert ook altijd om een dokter of medische assistentie te raadplegen als je je niet goed voelt of als je symptomen krijgt.

Je Apple Watch kan daarnaast een melding van een onregelmatige hartslag geven. Deze functie moet je ook inschakelen. Lees in onze tip hoe je dat doet.