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Amazon Prime Day handen

Amazon Prime Days: alleen vandaag en morgen hoge kortingen (6 en 7 oktober)

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Amazon Prime Day is elk jaar hét grote feest met koopjes, ook voor Apple-producten. Maar daarnaast organiseert Amazon Prime Dagen dit jaar maar liefst vier dagen in plaats van twee. Het betekent scherpe aanbiedingen en duizenden geweldige deals.
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Amazon Deal Dagen, ook voor Apple-deals

Amazon houdt op dinsdag 6 en woensdag 7 oktober Amazon Deal Dagen. Dit is een online evenement met goede aanbiedingen, exclusief voor Prime leden. De retailer belooft ‘geweldige deals’ op populaire merken zoals, Philips, Samsung, HP en LEGO. Maar er zitten ook weer veel merken bij die interessant zijn voor Apple-gebruikers, zoals Sonos, Belkin, Anker en Philips Hue. Daarnaast kun je je voorraad wasmiddelen en wc-papier weer aanvullen. De acties stoppen op 7 oktober 2026 om 23.59 uur.

Amazon Deal Dagen is een jaarlijks terugkerend deal-evenement met aanbiedingen in 35 verschillende categorieën. De online retailer prijst 2 dagen lang duizenden producten af met kortingen die alleen geldig zijn voor mensen die Amazon Prime-lid zijn. Zorg dus dat je je lidmaatschap hebt geregeld voordat je alles in je mandje stopt.

Check de Amazon Deal Dagen

Wij zetten traditiegetrouw de beste deals voor je op een rijtje, zodat je niet hoeft te zoeken naar items die voor Apple-gebruikers het meest interessant zijn.

Inhoudsopgave

Bestverkochte deals volgens Amazon

Dit zijn de bestverkochte techdeals volgens de statistieken van Amazon zelf:

iPhones in prijs verlaagd

Apple Watch met korting

Apple Watch muziek bedienen via de slimme stapel

iPads met korting

Korting op Apple-accessoires

Beats met korting

Beats Fit Pro oplaaddoosje

Producten met hoge korting (tech)

Producten met hoge korting (geen tech)

Page toiletpapier

Aqara smarthome met korting

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Eufy deals met korting

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Waarom moet je Amazon Prime-lid zijn?

Als lid van Amazon Prime profiteer je van gratis bezorging binnen één dag voor meer dan een miljoen artikelen. Alle andere artikelen worden bezorgd binnen twee dagen. Daarnaast krijg je als lid allerlei andere voordelen. Zo heb je toegang tot Prime Gaming voor games, Prime Video voor onbeperkte toegang tot films en tv-series en Prime Photos voor onbeperkte foto-opslag. Je kunt dus in één klap al je entertainment-behoeften afhandelen en krijgt ook nog toegang tot exclusieve deals. Het lidmaatschap van Amazon Prime kost 4,99 euro per maand of 49,90 euro per jaar.

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Amazon Prime: dit zijn de voordelen van Amazon Prime voor Nederlanders

Amazon Prime is de betaaldienst van Amazon, waarmee je allerlei voordeeltjes hebt. In dit overzicht zie je wat het kost en wat het abonnement omvat.

Informatie

Laatst bijgewerkt
6 oktober 2026 om 20:00
Onderwerpen
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Amazon

Amazon is een van de bekendste internationale webshops voor elektronica, huishoudartikelen, speelgoed, levensmiddelen en meer. Je kunt bij Amazon ook terecht voor goede Apple-deals. Amazon is sinds 2020 met een eigen versie van de webshop actief in Nederland en biedt vaak goedkope aanbiedingen, ook voor tech. Met een Amazon Prime-abonnement profiteer je van allerlei voordelen, zoals gratis verzending. Bekijk de de beste Amazon Nederland deals en hoe je lid wordt van de streamingdienst Amazon Prime Video. Er is extra voordeel te halen tijdens het jaarlijkse evenement Amazon Prime Day.

Amazon Prime Nederland
De beste deals van Amazon.nl Wat is Amazon Prime? Lid worden van Amazon Prime Alles over Amazon Prime Video Lid worden van Amazon Prime Video Wanneer is Amazon Prime Day en wat zijn de aanbiedingen? Bekijk Amazon Prime Day-deals Amazon Alexa in Nederland Amazon Echo-speakers in Nederland

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