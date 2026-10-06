Amazon Prime Days: alleen vandaag en morgen hoge kortingen (6 en 7 oktober)
Amazon Deal Dagen, ook voor Apple-deals
Amazon houdt op dinsdag 6 en woensdag 7 oktober Amazon Deal Dagen. Dit is een online evenement met goede aanbiedingen, exclusief voor Prime leden. De retailer belooft ‘geweldige deals’ op populaire merken zoals, Philips, Samsung, HP en LEGO. Maar er zitten ook weer veel merken bij die interessant zijn voor Apple-gebruikers, zoals Sonos, Belkin, Anker en Philips Hue. Daarnaast kun je je voorraad wasmiddelen en wc-papier weer aanvullen. De acties stoppen op 7 oktober 2026 om 23.59 uur.
Amazon Deal Dagen is een jaarlijks terugkerend deal-evenement met aanbiedingen in 35 verschillende categorieën. De online retailer prijst 2 dagen lang duizenden producten af met kortingen die alleen geldig zijn voor mensen die Amazon Prime-lid zijn. Zorg dus dat je je lidmaatschap hebt geregeld voordat je alles in je mandje stopt.
Wij zetten traditiegetrouw de beste deals voor je op een rijtje, zodat je niet hoeft te zoeken naar items die voor Apple-gebruikers het meest interessant zijn.
Inhoudsopgave
- Amazon Deal Dagen, ook voor Apple-deals
- Bestverkochte deals volgens Amazon
- iPhones in prijs verlaagd
- Apple Watch met korting
- iPads met korting
- Korting op Apple-accessoires
- Beats met korting
- Producten met hoge korting (tech)
- Producten met hoge korting (geen tech)
- Aqara smarthome met korting
- Eufy deals met korting
- Audio-deals met korting
- Wat heb jij aan Amazon Prime Deal Dagen?
Bestverkochte deals volgens Amazon
Dit zijn de bestverkochte techdeals volgens de statistieken van Amazon zelf:
- reMarkable 2 met Marker Plus: van €499,- voor €368,94 (-26%)
- Garmin Forerunner: van €169,99 voor €139,- (-18%)
- UGREEN Nexode Power Bank: van €49,99 voor €51,29 (-36%)
- Apple iPhone 16 Plus 128 GB: van €969,- voor €779,- (-20%)
- Belkin BoostCharge 3-in-1 Qi2-lader: van €129,99 voor €59,99 (-54%)
- Anker Nano Powerbank: van €49,99 voor €37,99 (-24%)
- 49 mm Apple Watch Ultra 3: van €799,- voor €609,- (-24%)
- Philips Audio X2HR/00 Fidelio: van €127,- voor €100,69 (-21%)
iPhones in prijs verlaagd
- iPhone 16 Plus 128GB: van €969,- voor €779,- (-20%)
Apple Watch met korting
- 49 mm Apple Watch Ultra 3: van €799,- voor €609,- (-24%)
- 44 mm Apple Watch SE 3: van €299,- voor €265,- (-11%)
iPads met korting
- 13 inch iPad Air 256 GB: van 1329,- voor €1229,- (-8%)
- 11 inch iPad Air 1 TB: van €1589,- voor €1449,- (-6%)
- 11 inch iPad Air 512 GB: van €1159,- voor €949,- (-18%)
Korting op Apple-accessoires
- Apple Pencil usb-c: van €89,- voor €69,- (-21%)
- Apple Magic Keyboard: van €119,- voor €91,- (-24%)
- Apple Magic Mouse: van €119,- voor €85,- (-29%)
- Apple Watch Band 42 mm: van €49,- voor €39,99 (-18%)
- Apple Watch band 49 mm: van €49,- voor €38,99 (-20%)
Beats met korting
- Beats Studio Pro: van €399,95 voor €195,- (-51%)
- Beats Powerbeats Fit: van €229,95 voor €159,- (-31%)
- Beats Solo 4: van €229,95 voor €129,- (-44%)
- Beats Powerbeats Pro 2: van €299,95 voor €199,- (-34%)
- Beats Studio Buds +: van €199,95 voor €99,- (-50%)
- Beats Pill: van €169,95 voor €105,- (-38%)
Producten met hoge korting (tech)
- Logitech G Pro x Wireless Lightspeed Gaming Headset: van €229,- voor €75,99 (-67%)
- Denon PerL Pro: van 349,- voor €145,- (-58%)
- Logitech M330 Silent Plus: van €39,99 voor €13,42 (-66%)
- Razer Huntsman V3 Pro: van €289,99 voor €134,10 (-54%)
- Huawei Watch GT 5 Pro 46mm: van €379,- voor €180,49 (-52%)
- Beats Studio Pro: van €399,95 voor €195,- (-51%)
Producten met hoge korting (geen tech)
- Bitzee Harry Potter Wizarding World: van €44,99 voor €13,49 (-70%)
- BaByliss Stijltang: van €99,90 voor €28,39 (-72%)
- Star Wars Action Buddy Grogu: van €69,99 voor €28,49 (-59%)
- Philips Sonicare DiamandClean 9000: van €499,99 voor €179,99 (-64%)
Aqara smarthome met korting
- Aqara Kamer Thermostaat: van €39,99 voor €33,99 (-15%)
- Aqara Aanwezigheidssensor FP300: van €49,99 voor €42,49 (-15%)
- Aqara Smarthome-hub M3: van €159,99 voor €111,99 (-30%)
- Aqara Slimme Radiator Thermostaat: van €49,99 voor €42,49 (-15%)
Eufy deals met korting
- Eufy Babyfoon E21: van €249,80 van €170,04 (-32%)
- Eufy Videodeurbel E340: van €179,- voor €122,54 (-32%)
- Eufy EufyCam e40: van 149,99 voor €94,04 (-37%)
Audio-deals met korting
- Sonos Era 100 SL: van €199,- voor €160,- (-20%)
- Sennheiser RS195-U: van €261,- voor €229,99 (-12%)
- Skullcandy Method 360 ANC Wireless Earbuds: van €119,99 voor €79,99 (-33%)
- Sonos Ace: van €379,- voor €227,- (-40%)
- Sonos Sub Mini: van €499,- voor €379,- (-24%)
Waarom moet je Amazon Prime-lid zijn?
Als lid van Amazon Prime profiteer je van gratis bezorging binnen één dag voor meer dan een miljoen artikelen. Alle andere artikelen worden bezorgd binnen twee dagen. Daarnaast krijg je als lid allerlei andere voordelen. Zo heb je toegang tot Prime Gaming voor games, Prime Video voor onbeperkte toegang tot films en tv-series en Prime Photos voor onbeperkte foto-opslag. Je kunt dus in één klap al je entertainment-behoeften afhandelen en krijgt ook nog toegang tot exclusieve deals. Het lidmaatschap van Amazon Prime kost 4,99 euro per maand of 49,90 euro per jaar.
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Amazon
Amazon is een van de bekendste internationale webshops voor elektronica, huishoudartikelen, speelgoed, levensmiddelen en meer. Je kunt bij Amazon ook terecht voor goede Apple-deals. Amazon is sinds 2020 met een eigen versie van de webshop actief in Nederland en biedt vaak goedkope aanbiedingen, ook voor tech. Met een Amazon Prime-abonnement profiteer je van allerlei voordelen, zoals gratis verzending. Bekijk de de beste Amazon Nederland deals en hoe je lid wordt van de streamingdienst Amazon Prime Video. Er is extra voordeel te halen tijdens het jaarlijkse evenement Amazon Prime Day.