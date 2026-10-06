Amazon Deal Dagen, ook voor Apple-deals

Amazon houdt op dinsdag 6 en woensdag 7 oktober Amazon Deal Dagen. Dit is een online evenement met goede aanbiedingen, exclusief voor Prime leden. De retailer belooft ‘geweldige deals’ op populaire merken zoals, Philips, Samsung, HP en LEGO. Maar er zitten ook weer veel merken bij die interessant zijn voor Apple-gebruikers, zoals Sonos, Belkin, Anker en Philips Hue. Daarnaast kun je je voorraad wasmiddelen en wc-papier weer aanvullen. De acties stoppen op 7 oktober 2026 om 23.59 uur.

Amazon Deal Dagen is een jaarlijks terugkerend deal-evenement met aanbiedingen in 35 verschillende categorieën. De online retailer prijst 2 dagen lang duizenden producten af met kortingen die alleen geldig zijn voor mensen die Amazon Prime-lid zijn. Zorg dus dat je je lidmaatschap hebt geregeld voordat je alles in je mandje stopt.

Wij zetten traditiegetrouw de beste deals voor je op een rijtje, zodat je niet hoeft te zoeken naar items die voor Apple-gebruikers het meest interessant zijn.