Apple Watch Cellular kopen: dit zijn je opties

Apple brengt meerdere Apple Watch-modellen op de markt, zodat je precies kunt kiezen wat jij wil: aluminium, staal of titanium, Nike+ of Hermès, met of zonder 4G. Niet al deze uitvoeringen zijn officieel in Nederland en België verkrijgbaar.

Woon je in België, dan is er niets aan de hand: een Apple Watch kopen met 4G-functie is sinds najaar 2020 mogelijk in België. In Nederland wordt de Apple Watch 4G officieel niet verkocht, dus je zult moeten uitwijken naar het buitenland, of naar winkels die ze in Nederland verkopen zoals Otto, Megekko of handelaren op Bol.com. Je betaalt daarvoor vaak wel wat hogere prijzen. Hou er rekening mee dat je de 4G-functie in Nederland NIET kunt gebruiken. Lijkt jou dat wel wat, ondanks de beperkingen? Dan vind je hieronder alle informatie over verkooppunten en prijzen.

Is een Apple Watch 4G kopen zinvol?

Wil je er eentje kopen, dan zul je er rekening mee moeten houden dat de Apple Watch 4G in Nederland niet te gebruiken is via de mobiele netwerken van de providers. Dat komt omdat de eSIM in de Apple Watch NIET wordt ondersteund door Nederlandse providers. Je zult dus een mobiel abonnement bij een buitenlandse provider moeten afsluiten, bijvoorbeeld in België, Duitsland of Frankrijk. Maar ook dan heb je er eigenlijk niets aan, want de Apple Watch ondersteunt geen roaming. Je zult in Nederland dan ook GEEN mobiele verbinding hebben en er zijn geen trucs om dit te omzeilen. Heb je de Apple Watch 4G met een eSIM van Telenet (België) geactiveerd, dan kun je die alleen binnen België gebruiken op plekken waar Telenet dekking biedt. Zodra je over de Belgische grens gaat, zal de 4G-functie niet meer werken.

Bovendien is de eSIM van de Apple Watch gekoppeld aan het telefoonnummer van je iPhone, dus je zult in dat geval ook een Belgisch iPhone-abonnement van Telenet moeten hebben. Meer hierover lees je in Apple Watch 4G in Nederland gebruiken.

Uiteraard kun je de Apple Watch wel gewoon gebruiken voor allerlei andere functies, zoals apps installeren en muziek streamen, maar je zult gebruik moeten maken van de internetverbinding via je iPhone of bekende WiFi-netwerken.

Apple Watch 4G in België

In België is sinds najaar 2020 de Apple Watch 4G verkrijgbaar via de Apple Store, webwinkels en provider Telenet. Zowel de Apple Watch Series 6 als de Apple Watch SE zijn in België beschikbaar in een GPS + Cellular-versie. Daarmee kan je bij een geschikte provider je mobiele nummer van je iPhone ook op de Apple Watch zetten. Het voordeel is dat je daardoor zonder iPhone de deur uit kan gaan en toch telefoongesprekken kan ontvangen en berichten kan versturen, allemaal op je Apple Watch. Je kan ook muziek streamen via Apple Music en (sinds kort) ook via Spotify.

Dit zijn de prijzen:

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 6 Nike”

Apple Watch SE

Apple Watch SE Nike

Apple Watch 4G nu ook in titanium

Veel mensen kopen de Apple Watch 4G omdat ze graag de luxe roestvrij stalen variant willen hebben. Sinds 2019 heb je nog een extra optie: titanium. Dit is het nieuwste materiaal voor de Apple Watch, dat je in twee varianten kunt kopen: licht en donker. In beide gevallen is er sprake van een geborstelde uitvoering. Wil je een Apple Watch in titanium, dan zit er altijd een 4G-functie op.

De Apple Watch 4G in titanium is verkrijgbaar vanaf €829 bij Apple in Frankrijk, Duitsland en andere landen, maar niet in België.

In deze landen is de Apple Watch 4G verkrijgbaar

Om te weten in welke landen je de Apple Watch kunt aanschaffen kun je het beste dit overzicht op de website van Apple raadplegen. Je kunt het horloge ook in landen als de Verenigde Staten, Canada en Mexico aanschaffen, maar daarbij kunnen bepaalde LTE- en UMTS-banden ontbreken.

Per land is er beperkte ondersteuning van providers. Zo kun je in Italië alleen een abonnement bij Vodafone afsluiten, in Polen alleen bij Orange en in Finland alleen bij Telia. Je kunt de Apple Watch 4G kopen bij de Apple Stores, APR’s en andere winkelketens in de genoemde landen. Hou er wel rekening mee dat je bij problemen met dit model wel terug moet naar het land waar je hem gekocht hebt. Apple Stores in Nederland kunnen problemen met een 4G-model weigeren, zo ondervond een iCulture-lezer.

Prijzen Apple Watch LTE

Bovenaan dit artikel zie je de adviesprijzen die Apple hanteert in België. Deze gelden ook voor andere Europese landen waarin deze modellen worden aangeboden. Het kan soms een paar euro schelen in verband met BTW en lokale heffingen, maar het is vaak niet de moeite om helemaal naar een ander land af te reizen.

In Nederland kun je de Apple Watch 4G ook bij diverse winkels en handelaren aantreffen, al betaal je er vaak wel iets meer voor. Een paar voorbeelden:

Zoek je een specifiek model, kijk dan eens bij Megekko want daar hebben ze meerdere Cellular uitvoering. Je zou ook je geluk kunnen beproeven bij handelaren op Bol.com, al kunnen we de betrouwbaarheid daarvan niet altijd garanderen.

Meer over de verschillen van de Apple Watch met en zonder 4G lees je in onderstaand artikel.