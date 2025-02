Al weken wordt er gespeculeerd over wanneer Apple de iPhone SE 4 gaat uitbrengen, maar nu is het Tim Cook zelf die flink wat olie op het vuur gooit. In een post op X deelt hij een korte teaser naar een nieuw Apple-product en het zou zomaar kunnen dat het om het nieuwe instapmodel van de iPhone gaat.

Tim Cook zegt: ‘Nieuw Apple-product op 19 februari’

In de post is een korte animatie van een zilverkleurig Apple-logo te zien. In de bijbehorende tekst zegt hij niet welk nieuw product er aangekondigd wordt, maar wel wanneer we dat kunnen verwachten: op woensdag 19 februari maken we kennis met “het nieuwste lid van de familie”.

De animatie verklapt niet welk product het is, want nagenoeg alle Apple-producten hebben een dergelijk Apple-logo. In theorie zou het om meerdere producten kunnen gaan, maar de meeste ogen zijn op dit moment gericht op de nieuwe iPhone SE 2025. Maar gaat hij wel zo heten?

iPhone SE 4 of toch iPhone 16E?

Aangezien Tim Cook spreekt over “het nieuwste lid van de familie”, zou hij hier ook kunnen doelen op de iPhone 16-familie. Er waren namelijk geruchten dat het nieuwe instapmodel geen iPhone SE meer gaat heten, maar dat Apple het model toevoegt aan de huidige iPhone-serie als het nieuwste goedkoopste model. Het model zou namelijk de iPhone 16E gaan heten, waarbij het nog wel de vraag is waar de E precies voor staat.