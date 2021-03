Apple's eigen gamedienst heet Apple Arcade. Tegen een vast bedrag per maand kun je alle games spelen. In dit overzicht lees je wat het kost en op welke apparaten je kunt spelen. Alles over Apple Arcade op een rijtje!

Dit is Apple Arcade

Met Apple Arcade probeert Apple hetzelfde voor elkaar te krijgen wat ze ooit met iTunes hebben gedaan: één plek voor al je content. De insteek is echter heel anders. Terwijl je bij iTunes losse muzieknummers aanschaft, betaal je bij Apple Arcade een vaste prijs voor het gebruik. Vervolgens kun je onbeperkt gaan spelen, op een groot aantal apparaten. In deze round-up bespreken we alles wat je moet weten over Apple Arcade.

Apple Arcade: wat is het?

Apple zet de afgelopen tijd flink in op diensten. Apple Arcade is één daarvan. Je zou het kunnen beschouwen als een soort ‘Netflix voor games’, waarbij je voor een vast bedrag per maand onbeperkt allerlei premium games kunt spelen. Bij Apple Arcade ligt de nadruk op het spelen van kwalitatief goede premium games, gemaakt door een mix van aanbieders. Je vindt er grote gamestudio’s, onafhankelijke ontwikkelaars en legendarische namen zoals Hironobu Sakaguchi, Ken Wong en Will Wright. Bij de start waren meer dan 50 games aanwezig, maar inmiddels zijn het er meer dan 100, waaronder veel nieuwe en exclusieve games. Apple Arcade is sinds september 2019 beschikbaar in meer dan 150 landen en kost €4,99 per maand voor het hele gezin.



Apple Arcade in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van Apple Arcade:

19 september 2019 gestart in ruim 150 landen .

. Ook in Nederland en België .

. Kost €4,99 per maand voor het hele gezin (maximaal 6 personen).

1 maand gratis proberen.

Selectie van ruim 100 games van hoge kwaliteit.

van hoge kwaliteit. Games zijn ook offline speelbaar .

. Werkt op iPhone, iPad, Mac en Apple TV.

Apple Arcade kost €4,99 per maand

Voor vijf euro per maand heb je onbeperkt toegang tot alle games van Apple Arcade. Dat is op zich een erg goede deal – als je van games houdt. Het maakt ook deel uit van het grotere abonnement Apple One.

Er zitten veel leuke games in en de kwaliteit ligt hoog. Uiteraard is het alleen z’n geld waard als je vaak een spelletje speelt en van het casual genre hoort. Echte hardcare games zitten niet in het assortiment.

Ook fijn is dat je niet te maken krijgt met in-app aankopen of reclames. Daarom is Apple Arcade ideaal voor het hele gezin: als je abonnee bent hoef je je geen zorgen te maken dat je kinderen extra kosten maken. Ze krijgen ook geen reclames te zien of andere ongewenste content, want Apple is de poortwachter en zorgt ervoor dat er geen troep tussen zit.

Je kunt voor €4,99 je Apple Arcade-lidmaatschap delen met in totaal 6 gezinsleden (dus jij zelf en vijf anderen). Je moet hiervoor Delen met gezin inschakelen. Apple Arcade werkt ook met Schermtijd, zodat je limieten kunt stellen op de hoeveelheid tijd die kinderen bezig zijn met spelletjes spelen. Je kunt hiermee ook beperkingen stellen op basis van leeftijd.

Bij Apple TV+ is het mogelijk om een jaar lang gratis te kijken bij aankoop van een recent Apple-product. Bij Apple Arcade is dit helaas niet mogelijk: er geldt een eenmalige proeftijd van 1 maand en daarna zul je moeten betalen.

Welke toestellen zijn geschikt voor Apple Arcade?

Apple Arcade is beschikbaar op iPhones met iOS 13 of nieuwer. Dit houdt in dat je een iPhone 6s of nieuwer moet hebben. Ook voor de iPad en Apple TV geldt dat je minimaal iPadOS 13 en tvOS 13 nodig hebt. Op de Mac is macOS Catalina de minimale vereiste. Het mooie is dat je een game op het ene apparaat kunt starten en verder kunt spelen op een ander apparaat, zonder je score kwijt te raken.

Hoe kan ik lid worden van Apple Arcade?

Om gebruik te maken van Apple Arcade zul je op een toestel met iOS 13 of nieuwer naar de App Store moeten gaan. Daar vind je het tabblad Arcade. Tik erop en je krijgt een uitnodiging om de gamedienst 1 maand gratis te proberen. Ga je akkoord, dan kun je meteen beginnen met spelen, maar hou er rekening mee dat het abonnement na de proefmaand automatisch wordt omgezet naar een betaald abonnement. Als je eerder je proefabonnement opzegt kun je vanaf dat moment niet meer spelen.

De games die deel uitmaken van Apple Arcade respecteren je privacy; ze verzamelen geen gegevens en volgen ook niet je gedrag.

Apple TV-gebruikers vinden Apple Arcade in de App Store-app van tvOS 13 en nieuwer, terwijl Mac-gebruikers een apart tabblad Arcade vinden in de Mac App Store. Het wijst zich dus eigenlijk vanzelf.

Apple Arcade opzeggen

Let op dat je gratis proefperiode na een maand wordt omgezet naar een betaald abonnement. Je kunt dit regelen via Instellingen-app. Tik op jouw naam en blader vervolgens naar Abonnementen. Je kunt hier je abonnement opzeggen.

Maar pas op! Want de toegang tot Apple Arcade wordt meteen gestopt. Wil je de maand proeftijd uitzitten, dan moet je wachten tot de periode bijna is afgelopen en daarna opzeggen. Dit is dus anders dan je gewend bent bij andere app-abonnementen, waarbij je nog tot het einde van de proefperiode kunt blijven gebruiken. Bij Apple Arcade is dat niet zo en stopt de toegang meteen. Zet daarom een herinnering om vlak voor het aflopen van de proefperiode het abonnement te beëindigen, als je dat wilt.

Heb ik een Apple Arcade controller nodig?

Je hebt geen controller nodig, want alle games zijn ook te bedienen met de knoppen of via het touchscreen. Op de Mac kun je gebruik maken van de muis en op de Apple TV gebruik je de Siri Remote als controller. Voor veel games zal het echter comfortabeler zijn als je toch een controller gebruikt. Het werkt met steeds meer controllers, onder andere van de PlayStation en Xbox, dus je hoeft geen nieuwe controllers aan te schaffen als je al over deze spelconsoles beschikt. Heb je nog een MFi-controller liggen zoals de SteelSeries Nimbus, dan werkt het ook.

Welke games? Apple Arcade catalogus en ondersteuning

In de tabel hieronder zie je welke games je al vanaf het begin via Apple Arcade kunt spelen. Ook zie je welke mogelijkheden een bepaalde game heeft, zoals ondersteuning voor controllers in Apple Arcade. De tabel is gemaakt door een redditor en overgenomen met toestemming.

Deze games zijn geen stom tijdverdrijf. Apple heeft echt moeite erin gestoken om mooie games bij elkaar te zoeken, waaronder een aantal nieuwe en exclusieve titels. Ze zijn gemaakt door onafhankelijke game-ontwikkelaars en bekende namen zoals Capcom en Sega.

Tijdens de aankondiging in september 2019 toonde Konami de remake van de arcade-klassieker ‘Frogger in Toy Town’ en gaf Capcom een demo van de onderwater-platformgame ‘Shinseki Into The Depths’. Annapurna toonde de muziekgame ‘Sayonara Wild Hearts’.

We lichten een aantal games uit:

Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm speelt zich duizend jaar voor de eerste Oceanhorn af en geeft een nieuwe draai aan het verhaal van ridders en schatkamers. Mooie graphics en nieuwe tactieken bieden ook voor mensen die Oceanhorn al hadden uitgespeeld iets nieuws.

Where Cards Fall is een puzzelgame, gecombineerd met een coming-of-age-verhaal. Door paden te creëren en obstakels te overwinnen baant de hoofdpersoon zich een weg door de onzekerheden en emoties die komen kijken bij de middelbareschooltijd en later.

LEGO Brawls is een vechtspel voor meerdere spelers, waarbij de blokjes je om de oren vliegen. Het speelt zich af in het LEGO-universum. Je kunt eigen personages maken, samen met teamgenoten machines bouwen en besturen, en zo samen het gevecht aangaan.

Hot Lava draait maar om één ding: zorgen dat je niet de vloer aanraakt, want die is van lava. Je gaat rennen, springen, klimmen en surfen, alleen of met vrienden, in een nostalgische game waardoor je je weer een kind voelt.

Beyond a Steel Sky speelt zich af in een dystopische stad, genaamd Union City. Je moet spannende puzzels oplossen en ontmoet je interessante personages tijdens je missie om het AI-systeem van de stad te hacken.

Je kunt overal Apple Arcade spelen

Bij Apple Arcade kun je op elk moment spelen, ook als je offline bent. Ben je bezig met een game op je Mac, dan kun je verder spelen op je iPhone of iPad als je de deur uit gaat. Je kunt ook games offline bewaren, zodat je zonder internetverbinding kunt spelen. De voortaang wordt bewaard en wordt bijgewerkt op je andere apparaten zodra je weer online bent. Je vindt in Apple Arcade trouwens niet alleen de games, maar ook gidsen met tips en sneak peaks van nieuwe games, zodat er meer te doen is dan alleen spelen.

Waarom Apple Arcade?

Er staan nu meer dan 300.00 games in de App Store, deels gratis en betaald. Juist die betaalde games krijgen in Apple Arcade een nieuwe kans, omdat er voorheen een drempel was om ze aan te schaffen. Apple wil daar iets aan doen, met een abonneedienst waarbij je een vast bedrag betaalt. Elke game is offline speelbaar en vaak geschikt voor gamecontrollers.

Om een hoge kwaliteit te kunnen realiseren levert Apple een bijdrage aan de ontwikkelkosten. Partners die meedoen zijn onder andere Annapurna Interactive, Bossa Studios, Cartoon Network, Finji, Giant Squid, Klei Entertainment, Konami, LEGO, Mistwalker Corporation, SEGA, Snowman, ustwo en meer. Gamestudios waren in een eerste reactie voorzichtig optimistisch.

Apple Arcade in de App Store

Je vindt Apple Arcade in de App Store, via een eigen tabblad. Als je abonnee bent kun je elke game gratis downloaden en proberen. Het lijkt dus vooral bedoeld voor games die wat duurder zijn en daardoor mensen afschrikken. Er zitten geen advertenties in en ook geen extra aankopen. Via Schermtijd kunnen ouders regelen in welke mate kinderen de games kunnen spelen.

Beschikbaarheid Apple Arcade

Apple Arcade is sinds 19 september beschikbaar in meer dan 150 landen wereldwijd in iOS 13. iPadOS, tvOS en macOS volgen later. Ontwikkelaars die mee willen doen kunnen zich melden op de website van Apple.