MFi-gecertificeerde externe flitser van Anker

Eerder deze maand werd bekend dat Apple waarschijnlijk stilletjes ondersteuning heeft uitgebracht voor externe flitsers via de Lightning-poort. Anker is meteen aan de slag gegaan en heeft nu de eerste flitser op hun website aangekondigd. Deze flitser werkt met de standaard Camera-app van Apple.

Bekijk ook Externe flitsers via iPhone Lightning-poort binnenkort mogelijk De iPhone krijgt binnenkort ondersteuning voor het gebruik van externe flitsers via de Lightning-poort. Dit zal gaan via het speciale Made for iPhone-programma (MFi). Eerdere flitsers moesten andere methoden gebruiken, zoals een koppeling via Bluetooth.

De reden dat je een externe flitser voor je iPhone koopt is in beginsel dat je een betere belichting voor foto’s of video’s wil. Met de LED flitser van Anker kun je je bereik tot twee keer vergroten vergeleken met de ingebouwde iPhone-flitser. Ook wordt je onderwerp tot vier keer feller belicht. Dankzij het kabeltje kun je de flitser ook tegen de muur laten weerkaatsen. Wil je ‘m niet vasthouden, dan bevestig je hem op een statief.

Hoewel de Lightning-poort een MFi-accessoire kan voorzien van stroom, is dat in het geval van deze externe flitser niet het geval. Je laadt deze apart op met een Lightning-kabel, die je bijvoorbeeld bij je iPhone hebt gekregen. Op een volle lading moet hij zo’n 10 duizend flitsen meegaan. Er zit ook een ‘flashlight mode’ in, die ervoor zorgt dat de lamp altijd aan staat. Dit doet denken dat je hem kunt gebruiken om mee te filmen, maar hoe goed dat werkt moet nog blijken.

Bekijk ook MFi: alles over Apple's keurmerk voor accessoires Het Apple MFi-programma zorgt ervoor dat je goedgekeurde accessoires kunt vinden. In deze uitleg lees je wat MFi betekent en hoe de certificering bij Apple werkt.

Verkoop volgende maand van start

De verkoop van Anker’s externe flitser moet volgende maand van start gaan voor $50 bij (in ieder geval) de Amerikaanse Amazon. Anker wordt in Nederland ook verkocht, dus we raden aan om Nederlandse webshops in de gaten te houden.

Bij het accessoire krijg je ook een zogeheten diffuser. Hiermee verspreid je het licht over je onderwerp, wat zorgt voor een zachter effect. Dat is niet altijd nodig, dus je kunt hem zelf bevestigen wanneer je dat wil.

Let op dat deze flitser alleen compatibel is met de iPhone 11 en iPhone 11 Pro. Heb je een oudere iPhone, probeer dan de Portretbelichting. Hiermee boots je effecten van een flitser na.