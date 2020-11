HomeKit op je televisie

Begin 2019 kondigde Apple een samenwerking met vier grote tv-fabrikanten aan: LG, Samsung, Sony en Vizio. Deze merken hebben ondertussen televisies met AirPlay 2 en Siri uitgebracht. Ook bieden de meeste fabrikanten (behalve Samsung) ondersteuning voor HomeKit. Maar wat kun je er eigenlijk mee? Dit artikel geeft meer duidelijkheid!

Televisies met HomeKit

Apple heeft tv’s toegevoegd als nieuwe categorie in HomeKit. Dit betekent dat fabrikanten HomeKit-ondersteuning standaard in hun tv’s kunnen inbouwen. Het houdt ook in dat je bij het gebruik van de Woning-app de televisie als apart apparaat te zien krijgt, net zoals dat het geval is bij Apple TV’s en speakers. Je kunt ze met HomeKit aansturen, zoals het geluidsvolume aanpassen en het afspelen starten en pauzeren. Bij tv’s is veel meer mogelijk dan met HomeKit-speakers, omdat je er ook videocontent op kunt afspelen.

Wordt mijn smart-tv nu een HomeKit-hub?

Helaas is het antwoord nee. Een smart-tv met HomeKit op een aantal punten de Apple TV vervangen, maar er is wel een groot verschil: je kunt de televisie niet als Woning-hub gebruiken. Wil je smart home van buitenshuis aansturen, dan heb je nog steeds een Apple TV, iPad of HomePod nodig als Woning-hub. Lees ook onze tip over HomeKit op de Apple TV, zodat je een indruk krijgt welke functies je allemaal tot je beschikking krijgt als je kiest voor een Apple TV met HomeKit, in plaats van een televisie waarin het is ingebouwd.

Welke smart-tv’s werken met HomeKit?

In ons overzicht van AirPlay 2 televisies zie je welke merken HomeKit ondersteunen. Dat zijn er drie:

LG

Sony

Vizio (niet in Nederland verkrijgbaar)

Samsung biedt wel ondersteuning voor AirPlay 2 en levert de TV-app en Apple Music-app mee op de toestellen, maar HomeKit is niet aanwezig.

Waarom hebben Samsung tv’s geen HomeKit?

Samsung is de enige tv-fabrikant die ondersteuning voor AirPlay 2 biedt, maar geen HomeKit. Het is onduidelijk waarom het bedrijf hiervoor hebben gekozen. Wellicht heeft het ermee te maken dat Samsung voor een andere invulling kiest: het is de enige fabrikant die ook iTunes-films en -series aanbiedt, zodat je koop- en huurfilms rechtstreeks op de Samsung-televisies kunt aanschaffen en bekijken. Mogelijk komt ondersteuning voor HomeKit op een later moment, maar hier lijken nog geen plannen voor te zijn.

Welke functies werken NIET op HomeKit-televisies?

Maakt een HomeKit-televisie de Apple TV overbodig? Niet echt. Op een Apple TV vind je HomeKit-functies die op televisies met HomeKit ontbreken.

Dit krijg je niet op een HomeKit-tv:

Je kunt een HomeKit-tv niet gebruiken als Woning-hub.

Je kunt met een HomeKit-tv geen andere smart home apparaten aansturen, bijvoorbeeld lampen uitschakelen.

Je kunt een HomeKit-tv geen Siri-opdrachten geven. Dit kan alleen via een Apple-apparaat zoals je iPhone.

Je hebt op de tv niet de beschikking over de Woning-app, om bijvoorbeeld automatiseringen te bekijken of live-beelden van je HomeKit-camera te zien.

Je hebt nog steeds een Apple TV nodig om van de volledige tvOS-ervaring te kunnen genieten, bijvoorbeeld apps installeren en Apple Arcade gebruiken.

Welke functies werken wel op een HomeKit tv?

Als je een geschikte tv hebt kun je het toestel in- en uitschakelen en het volume aanpassen via Siri en HomeKit. Ook kun je de helderheid van het beeld en de content die je wilt afspelen regelen via HomeKit. De normale functies van de afstandsbediening vind je ook terug in HomeKit, zelfs als het gaat om unieke functies die alleen een bepaalde fabrikant biedt. Bij de Apple TV was dit ook al mogelijk, waarbij knoppen van de afstandsbediening worden gesimuleerd.

Dit zijn de HomeKit-functies voor televisies:

Toestel in- en uitschakelen

Volume aanpassen

Invoerbron kiezen

Helderheid wijzigen

Media-status

Picture mode

Functies van de afstandsbediening (simulatie van toetsen)

Televisie meenemen in scenes in de Woning-app

Afstandsbedieningen voor de tv werden in 2018 toegevoegd als nieuwe categorie in HomeKit, dus ook die kun je gebruiken voor het aansturen van tv-functies.

Zo werkt je televisie met HomeKit

Om je televisie met HomeKit te gebruiken moet je deze eerst handmatig toevoegen als nieuw apparaat in de Woning-app op je iPhone of iPad.

We leggen hieronder uit hoe het werkt op een Sony-tv. Bij andere tv-merken vind je soortgelijke opties:

Zorg dat je iPhone op hetzelfde netwerk zit als de televisie.

Blader naar AirPlay & HomeKit settings.

Ga naar Set up HomeKit. Er verschijnt een QR-code op het tv-scherm.

Open de Woning-app op je iPhone en tik op het plusje om een accessoire toe te voegen.

Gebruik de camera van je iPhone om de QR-code te scannen.

Volg de instructies op je tv-scherm en in de Woning-app.

Nu de televisie in de Woning-app is toegevoegd kun je de tv meenemen in scenes en automatiseringen met andere HomeKit-accessoires. Vanaf je iPhone of iPad kun je via Siri vragen om het tv-toestel aan te zetten en een film af te spelen op je AirPlay 2-geschikte televisie. Een voorbeeld is: “Hé Siri, speel Game of Thrones in de woonkamer”.

Je kunt hiervoor ook een HomeKit-scene ‘Filmavond’ maken, waarbij de lampen een gezellige kleur krijgen en het volume van de tv iets luider wordt gezet (of juist niet). Met een scene ‘Goedenacht’ kun je bij het naar bed gaan in één moeite de tv uitschakelen, de thermostaat laag zetten, de lampen uit doen en de voordeur op slot draaien.

Conclusie: wat kun je met HomeKit op smart-tv’s?

Met een smart-tv en HomeKit heb je veel meer mogelijkheden dan de ondersteuning die Apple voor speakers biedt. Je kunt de tv op allerlei manieren aansturen vanaf je iPhone en andere Apple-devices. Maar een HomeKit-tv kan niet de Apple TV vervangen, want er ontbreken diverse functies zoals apps, de Woning-app en het gebruik als HomeKit-hub.

Ben je op zoek naar een nieuwe tv, dan is dit het moment want er is keuze genoeg uit 2019 en 2020-modellen die al ondersteuning hebben. De meeste mogelijkheden heb je bij LG, want deze fabrikant was er snel bij en biedt zowel AirPlay 2 als HomeKit. Ook Sony biedt beide mogelijkheden aan, maar rolde de functies wat langzamer uit.

In een apart artikel vertellen we welke smart tv’s met AirPlay 2 werken.