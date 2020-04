Apple noemt AirTags in nieuwe supportvideo

Apple heeft opnieuw het bestaan van de AirTags zelf verklapt. In een supportvideo over het wissen van je iPhone is het nog onaangekondigde accessoire te zien.

De video legt uit hoe je na het wissen van je iPhone het toestel naar fabrieksinstellingen terug kan zetten, via het toestel zelf of een computer. Bij 1:45 minuten is echter een opvallende zin te zien. Onder de schakelaar ‘Enable Offline Finding’ is de zin te lezen: ‘Offline finding enables this device and AirTags to be found when not connected to Wi-Fi of cellular’. Het is al eerder gebeurd dat Apple per ongeluk zelf het bestaan van de AirTags verklapte.



Hieronder kun je de video zien:

Het betreffende fragment ziet er zo uit:

De AirTag, eerder ook wel Apple Tag genoemd, is een tracker van Apple waarmee je zoekgeraakte spullen kunt terugvinden. De afgelopen maanden is er al veel informatie naar buiten gekomen over dit accessoire, dat je bijvoorbeeld aan een tas of ander belangrijk voorwerp kunt vastmaken. De AirTag is daarmee een alternatief voor de Tile-tracker.

Tile klaagt: ‘Apple komt beloftes niet na’

Nu we het toch over Tile hebben: dit bedrijf was vandaag ook in het nieuws. De fabrikant zegt dat Apple het bijhouden van de locatie op de achtergrond eenvoudiger zou maken, maar heeft nog niet aan die belofte voldaan. Door aanpassingen in iOS 13 zijn de Tile-trackers minder gebruiksvriendelijk geworden. Je moet bijvoorbeeld diep in de instellingen duiken om te zorgen dat de locatie op de achtergrond wordt bijgehouden.

Apple’s eigen Zoek mijn-app heeft die beperkingen niet, meent Tile. Volgens Apple heeft het te maken met verbetering van de privacy. Maar Apple stopte vorig jaar ook met de verkoop van Tile-trackers via de Apple Store en dat zou allemaal wel eens te maken kunnen hebben met de aanstaande AirTag. Die heeft Apple nog niet officieel aangekondigd, maar er zijn genoeg aanwijzingen dat ‘ie bestaat. Zo verscheen de AirTag al in code van iOS 13.

De AirTags werken met Ultra Wideband, een nieuwe technologie die ook in de iPhone 11 zit.