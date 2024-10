iMac M4 prijzen

Apple biedt de nieuwe iMac M4 in totaal in vier standaardconfiguraties uit, verdeeld over twee hardwaremodellen. Het goedkoopste model (instapmodel) heeft een 8-core CPU en 8-core GPU en twee Thunderbolt 4-poorten. Deze is verkrijgbaar vanaf €1.519,-, waarbij je zelf nog opslag, werkgeheugen en meer kan upgraden. Het duurdere topmodel komt in drie variaties, waarbij alleen de hoeveelheid opslag en RAM van elkaar verschillen. Het topmodel met 10-core CPU en 10-core GPU en vier Thunderbolt 4-poorten is te koop vanaf €1.769,-.

Het goede nieuws van de in totaal vier configuraties (een instapmodel, drie keer het topmodel) is dat deze bij meerdere winkels verkrijgbaar zal zijn. Dat betekent ook dat de standaardwinkels als MediaMarkt en Coolblue nu ook de iMac met 16GB RAM en 24GB RAM verkopen. Voorheen was dat beperkt tot de modellen met 8GB RAM, omdat Apple alleen maar standaardconfiguraties met deze hoeveelheid werkgeheugen in het assortiment had.

Het andere goede nieuws, is dat de prijzen wat gedaald zijn. De vorige iMac M3 had nog een adviesprijs van €1.619,- voor het instapmodel en €1.849,- voor het topmodel. Dat is bij de nieuwe iMac M4 €1.519,- (instapmodel) en €1.769,- (topmodel). Dat is dus een prijsverlaging van respectievelijk €100,- en €80,-.

Dit zijn in het kort de prijzen van de iMac M4 uit 2024:

Hieronder lees je de exacte prijzen van de vier standaardconfiguraties, inclusief de verschillende prijzen voor upgrades als RAM, opslag en glas met nanotextuur.