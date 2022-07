Je hebt bij Apple recht op een jaar garantie bij aankoop van een Mac. De Nederlandse consumentenwetgeving geeft echter aan dat er voor sommige producten een langere verwachte levensduur geldt. En bovendien word je door de Europese consumentenwetgeving beschermd, waardoor je in ieder geval 2 jaar garantie op je Mac hebt. In dit artikel helpen we je op weg op het gebied van Mac-garantie, ook met de vraag of je voor een Mac eigenlijk ook AppleCare+ nodig hebt.

Heeft mijn Mac nog garantie?

Belangrijk om te weten: naast wetgeving zijn ook uitspraken van de rechter bepalend of je recht op garantie hebt. De regels zijn daarbij verschillend voor winkeliers ( zoals Amac ) en voor andere partijen, zoals verzekeraars ( zoals Centraal Beheer ).

Als je een Mac moet laten repareren, moet je vooraf altijd even kijken hoe het staat met je garantie:

Klik op het -menu linksboven en selecteer Over deze Mac. Klik op het tabblad Ondersteuning. Hier staat of je nog dekking hebt. Klik eventueel op Details om op Apple’s website extra informatie te bekijken.

In onderstaand geval is er sprake van AppleCare+ dekking:

Heb je hulp nodig, dan kun je met de knoppen Details en Ondersteuning meer informatie of een reparatie aanvragen. Je kunt hier gerust op klikken, want je maakt niet meteen een afspraak. Eerst zul je moeten aangeven waar je precies hulp bij nodig hebt.

Mac garantie controleren met serienummer

Start de Mac niet meer op, dan kun je toch nog de garantiestatus controleren. Hiervoor kun je gebruik maken van een speciale website van Apple, waar je het serienummer moet invullen. Deze vind je altijd op de originele verpakking, op de factuur en op het apparaat zelf: ga naar  > Over deze Mac > Systeemoverzicht.

Is de Mac gekoppeld aan jouw Apple ID, dan kun je hier inloggen met je Apple ID om te zien welke apparaten er op jouw account geregistreerd staan, voorzien van serienummer.

Zo vraag je de garantie-informatie op:

Ga naar checkcoverage.apple.com op een willekeurig apparaat. Vul het serienummer van de Mac in en klik op Ga door. Log in met je Apple ID. Bekijk de status van je garantie en overige informatie.

Vanaf hier kun je meteen een afspraak maken bij Apple of een andere geautoriseerde partner voor je Mac- of MacBook-reparatie. Is je dekking verlopen, dan betekent dat overigens niet dat je meteen het volle bedrag moet betalen voor een reparatie. Apple heeft diverse reparatieprogramma’s voor bijvoorbeeld het toetsenbord of strepen op het scherm. Ook is het afhankelijk van de situatie. Heb je zelf een glas cola gemorst over je toetsenbord, dan zal Apple minder coulant zijn dan wanneer bijvoorbeeld het scherm een fabrieksdefect heeft.

Hoe zit het met Mac garantie?

Je hebt bij Apple, APR’s en andere winkels recht op 1 jaar beperkte Mac-garantie. Dit houdt in dat je standaard 1 jaar garantie en daarnaast nog 2 jaar technische ondersteuning krijgt. Vertoont de Mac binnen deze periode een defect waar jij zelf niets aan kunt doen, dan zal Apple de computer vervangen of repareren. De reparatie is kosteloos als er sprake is van een productiefout, bijvoorbeeld wanneer om onverklaarbare redenen een knopje gaat loszitten of de Mac tijdens het gebruik steeds uitvalt. Soms wordt er een reparatieprogramma aangekondigd, waardoor je langer recht hebt op gratis reparatie of vervanging. Niet elk defect wordt door Apple erkend en daardoor kan er nog wel eens discussie ontstaan, bijvoorbeeld als het om vochtschade gaat.

Tijdens het eerste jaar kun je bij Apple aankloppen voor garantie, maar als de schade in het tweede jaar optreedt zul je terug moeten naar de winkel waar je het product gekocht hebt. Dat kan dus ook MediaMarkt, Coolblue of een andere winkelketen zijn. Heb je de Mac via een illustere koopjessite in het buitenland gekocht, dan kan het lastig zijn om de garantie te krijgen waar je recht op hebt.

Heeft een vriend schade toegebracht aan jouw Mac tijdens gebruik, dan kun je kijken of de schade via de aansprakelijkheidsverzekering gedekt is.

Bij schades die niet onder de garantie vallen zul je de Mac-reparatie uit eigen zak moeten betalen en dat kan behoorlijk in de papieren lopen. Je kunt je hiertegen verzekeren door AppleCare+ of een Mac-verzekering af te sluiten.

Garantie bij Apple

Of Apple je Mac gratis repareert is afhankelijk van een aantal factoren:

Als er andere beschadigingen zijn die de Mac-reparatie in de weg staan, dan vereist Apple dat je ook deze reparaties laat uitvoeren. Daardoor kan een schadegeval veel duurder uitpakken dan aanvankelijk gepland.

Heb je onderdelen door een niet-erkend bedrijf laten vervangen, dan kan Apple daar moeilijk over doen. Je kunt bij nieuwere Macs daarom beter voor reparaties naar de Apple Store of een Erkende Apple Serviceprovider gaan.

Ook kan Apple lastig doen als je zelf hebt geprobeerd een schade te verhelpen. Ook daarom is het beter om tijdens de garantieperiode altijd naar een Apple Store of Erkende Apple serviceprovider te gaan.

Europese garantie en consumentenrecht

Eigenlijk is de 1-jarige garantie die Apple biedt in strijd met de Europese regels. Als Europese consument heb je namelijk recht op 2 jaar garantie voor elektronicaproducten en volgens de Nederlandse wetgeving wordt gekeken naar de verwachte levensduur van het product. Dit wordt dan ook genoemd in Apple’s eigen overzicht ‘Apple-producten en de Nederlandse consumentenwetgeving‘.

Gelukkig zijn veel Apple-medewerkers al op de hoogte van de regelgeving en hoef je niet stampvoetend in de winkel te gaan staan om te krijgen waar je recht op hebt. Het is goed om je te realiseren dat de verlengde consumentenbescherming alleen geldt voor producten die je als privépersoon in de EU hebt gekocht, dus niet voor zakelijk aangeschafte Macs.

Apple mag de garantie voor Macs wel beperken tot alleen EU-landen. Daardoor kan het gebeuren dat je geen garantie hebt op een Mac die je buiten de EU hebt gekocht, bijvoorbeeld in de VS of Hongkong. Met AppleCare+ kun je echter zorgen dat je tóch wereldwijde garantie krijgt.

AppleCare: extra garantie bijkopen

Met AppleCare kun je de garantie op je Apple-producten verlengen met 2 jaar extra. In plaats van 1 jaar krijg je dus 3 jaar garantie op een Mac. Aanvankelijk was dit een vrij slechte deal, omdat je immers al langere consumentenbescherming krijgt in EU-landen. Daarom heeft Apple de dekking uitgebreid met extra’s. Je kunt nu twee schadegevallen claimen als gevolg van een ongelukje. Het maakt daarbij niet uit of het door jou zelf is veroorzaakt. Er geldt een eigen risico van €99 bij schade aan het scherm of de externe behuizing en €259 bij overige schades. De dekking gaat in op de aankoopdatum van AppleCare+.

Je moet wel tijdig AppleCare+ afsluiten, want het is maar beperkte tijd mogelijk:

Bij aankoop van een nieuwe Mac schaf je binnen 60 dagen AppleCare+ aan.

De dekking geldt gedurende 3 jaar voor maximaal twee schadegevallen, dus ook voor vallen, stoten en schades die je zelf hebt veroorzaakt.

Bij elk schadegeval geldt een eigen risico van respectievelijk €99 of €259.

De dekking geldt ook voor de meegeleverde accessoires zoals de lichtnetadapter.

Bij AppleCare+ krijg je bovendien extra lang technische ondersteuning bij problemen met iCloud, iOS, iOS-apps van Apple en dergelijke.

Garantie bij andere winkels

Koop je je Mac bij een webwinkel of fysieke winkel, dan is dit het eerste aanspreekpunt bij defecten. Deze winkels geven meestal ook de wettelijke Europese garantie van 2 jaar.

Bij webwinkels kun je een aangeschafte Mac binnen de wettelijke zichttermijn terugsturen als het product tegenvalt of niet goed functioneert.

Garantie en onofficiële reparaties

Als je Mac kapot gaat kan het verleidelijk zijn om het door een ‘handig mannetje’ te laten repareren. Maar goedkoop kan uiteindelijk duurkoop zijn. Vooral als je de cruciale onderdelen laat vervangen door een niet-erkend bedrijf kan Apple in de toekomst verdere service weigeren. Je verliest dus de garantie. Dat geldt ook als je zelf hebt geprobeerd je Mac te repareren.

Als je later een probleem met bijvoorbeeld de opslagschijf of een ander onderdeel krijgt, kan het gebeuren dat je geen gratis garantie van Apple meer krijgt omdat er met het apparaat is ‘geknoeid’.

Daarom ons advies: laat de eerste jaren je Mac repareren door een Apple Store of erkend Apple-reparatiebedrijf. Zodra er geen garantie of AppleCare+ meer geldt kun je alsnog een goedkoop reparatiebedrijf in de arm nemen. Hou daarbij rekening ermee dat er niet altijd met originele onderdelen worden gewerkt. Daardoor kan de kwaliteit minder zijn, maar daar staat tegenover dat je vaak veel goedkoper uit bent.

Bij een Mac-verzekering wordt minder streng gekeken of er originele onderdelen zijn gebruikt. Zeker bij verlies en diefstal is toch niet meer te achterhalen welke onderdelen erin zaten. Verzekeringen dekken bovendien vooral uiterlijke schade, terwijl Apple diverse diagnostische tests uitvoert om de werking van het toestel te controleren.

Mac-verzekering afsluiten

Fabrieksfouten en gebreken die plotseling optreden, vallen meestal onder de garantie. Dat geldt niet voor valschade, waterschade en diefstal. Je kunt hiervoor AppleCare+ of een speciale Mac-verzekering afsluiten. Soms valt de Mac ook onder je inboedelverzekering, maar er zijn ook verzekeraars die daarvoor een speciale computer- of kostbaarhedendekking vereisen. Meer hierover lees je in onze uitleg Mac verzekeren.

Garantie op buitenlandse Macs

Heb je garantie op een buitenlandse iPad? De situatie is sinds begin 2013 nogal veranderd. Voorheen kon je vrijwel zonder problemen bij elke Apple Store binnenstappen voor garantie. Er moest dan nog wel sprake zijn van dekking. In 2013 heeft Apple de voorwaarden aangepast en mag zich volgens de voorwaarden beperken tot producten die in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland zijn gekocht.

Een iMac uit de Verenigde Staten of een ander niet-Europees land mag Apple dus in principe afwijzen voor garantie. Dit heeft er ook mee te maken dat hardware uit de VS wordt geleverd met een andere adapter en soms iets andere specificaties. Het gaat daarbij dus om andere Mac-modelnummers en daarvan heeft Apple niet altijd onderdelen op voorraad. Bij AppleCare+ geldt wel wereldwijde garantie.

Zoek je een Mac, kijk dan eens naar de verschillende Mac modellen of bekijk alle eigenschappen in onze Mac vergelijking. Weet je al wat je wilt? Dan kun je hier de Mac kopen.

