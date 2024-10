Apple werkt volgens geruchten aan een meer geavanceerde M5-chip voor toekomstige Macs en AI-servers. Wat weten we al over de M5-chip en in welke producten kunnen we ze verwachten?

De eerste producten met M4-chip zijn verschenen, maar uiteraard werkt Apple achter de schermen al aan een opvolger daarvan. De naam kunnen we al voorspellen: het wordt de Apple M5. Maar waar gaat Apple deze nieuwe chip voor gebruiken en in welke producten? Op deze pagina praten we je bij over de belangrijkste eigenschappen en de geruchten die nu al circuleren.

Apple M5-chip in het kort

Vijfde generatie Apple Silicon

Bedoeld voor toekomstige Macs, iPads en AI-servers

Geproduceerd door TSMC

Massaproductie start eind 2025 en loopt door tot in 2026

Nieuw 3D-chipontwerp

Wat is er nieuw bij de Apple M5-chip?

Behalve dat de M5-chip weer sneller zal zijn dan zijn voorganger en meer transistoren dan ooit op een kleiner oppervlak zal bevatten, gaat er nog twee dingen veranderen:

Dit wordt de eerste chip die gericht is op twee toepassinge n: het gebruik in consumentenproducten zoals de Mac en iPad, maar tegelijk ook voor gebruik in datacenters voor Apple. Er zijn krachtige chips nodig om de AI-servers aan te sturen. Momenteel gebruikt Apple hiervoor de M2 Ultra-chips, die oorspronkelijk alleen zijn ontworpen voor desktop Macs.

n: het gebruik in consumentenproducten zoals de Mac en iPad, maar tegelijk ook voor gebruik in datacenters voor Apple. Er zijn krachtige chips nodig om de AI-servers aan te sturen. Momenteel gebruikt Apple hiervoor de M2 Ultra-chips, die oorspronkelijk alleen zijn ontworpen voor desktop Macs. Het chipontwerp gaat veranderen. Apple zou willen overstappen naar een meer geavanceerde SoIC-verpakkingstechnologie. SoIC-technologie (System on Integrated Chip) maakt het mogelijk om chips in een driedimensionale structuur te stapelen, wat betere elektrische prestaties en thermisch beheer oplevert in vergelijking met traditionele tweedimensionale chipontwerpen. SoIC is ontwikkeld door TSMC en werd in 2018 voor het eerst onthuld.

Volgens de Economic Daily heeft Apple de samenwerking met TSMC uitgebreid naar een volgende generatie hybride SoIC, gecombineerd met een thermoplastische giettechnologie voor koolstofvezelcomposieten. Op het moment van schrijven (juli 2024) zou het project zich bevinden in een fase van kleine testproductie. Het is de bedoeling om de chips in 2025 en 2026 in massaproductie te nemen voor nieuwe Macs en AI-servers.

Aankondiging van de M4-chip

Eerste producten met M5-chip: eind 2025

Apple zal in 2024 en een groot deel van 2025 nog bezig zijn met de uitrol van producten met M4-chip, zo verwachten analisten.

Eind 2025 worden dan de eerste producten met M5-chip verwacht, waaronder de eerste MacBooks. Voor krachtiger varianten zoals de M5 Pro en M5 Max zullen we waarschijnlijk moeten wachten tot 2026, afgaande op de huidige releasetrends bij Apple. Deze zouden gebruikt kunnen worden in een toekomstige MacBook Pro met OLED-scherm. Apple zou in 2026 willen overstappen naar deze schermtechnologie.

Daarnaast zou Apple van plan zijn om in 2026 een MacBook met opvouwbaar scherm van 20,3-inch of 18,8-inch uit te brengen. De eerstgenoemde zou in opgevouwen toestand overeenkomen met de huidige 14- tot 15-inch MacBooks, terwijl de kleinere variant in opgevouwen toestel ongeveer zo groot is met de huidige 13- tot 14-inch modellen. Deze wordt aangedreven door de M5-chip.

Wat het gebruik van de M5-chip in datacenters betreft zou dit ook eind 2025 kunnen plaatsvinden. Toch denkt Haitong-analist Jeff Pu dat Apple van plan is om eind 2025 eerst AI-servers in gebruik te nemen die worden aangedreven door de M4-chip. Of het de M4 of de M5 wordt is voor eindgebruikers natuurlijk niet zo interessant.

M5-chip al eerder ontdekt

In officiële Apple-code zijn al in oktober 2023 verwijzingen gevonden naar de M5-chip (en de A19-chip voor iPhones en iPads). Ze werden gevonden door X-gebruiker @_orangera1n en verwijzen naar een groot aantal nog niet verschenen Apple-chips. Dit blijkt uit informatie die is achterhaald via Apple’s Tatsu Signing Server (TSS).

Komt het voor jou allemaal iets te snel? Dan hebben we ook een overzicht wanneer Macs met M4-chip worden verwacht.