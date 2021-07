Ruimtelijke audio (Spatial audio) is een functie op recente iPhones, AirPods Pro en AirPods Max. Daarmee simuleert Apple een surround-sound uit de speakers van je iPhone en in de AirPods. Alles wat je wil weten over ruimtelijke audio lees je hier.

Alles over ruimtelijke audio

Sinds de iPhone 7 heeft de iPhone stereospeakers: een speaker zit rechtsonder, de andere boven het scherm in de oorspeaker. Als je je iPhone in landschapsmodus houdt, hoor je het geluid zowel van links als rechts komen. Maar met ruimtelijke audio (Engels: Spatial Audio) op de iPhone en AirPods klinkt het nog voller en (zoals de naam al zegt) ruimtelijker. Op welke Apple-apparaten werkt Spatial Audio precies en wat heb je ervoor nodig?

Welke Apple-toestellen ondersteunen ruimtelijke audio?

Ruimtelijke audio is beschikbaar op diverse Apple-devices met iOS 14.6 en nieuwer. Op onderstaande iPhones en iPads werkt het direct via de ingebouwde speakers:

Apple’s officiële lijst vind je hier. Het werkt dus niet op de iPhone XR, iPhone SE 2020, iPad mini 5, ‌iPad Air‌ 3 en de standaard iPads. Apple Music voor Android ondersteunt sinds juli 2021 ook ruimtelijke audio, maar Apple geeft niet aan op welke toestellen het werkt. In het hiervoor genoemde supportdocument staat dat je bij de fabrikant van je toestel moet navragen of Dolby Atmos wordt ondersteund.

Je kunt ook Dolby Atmos luisteren via de volgende oordopjes en koptelefoons (vanaf iOS 14 en in combinatie met iPhone 7 of nieuwer en iPad uit 2018 of nieuwer):

AirPods Pro

AirPods Max

AirPods

BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro, Beats Solo Pro en Beats Studio Buds

Oordopjes en hoofdtelefoons andere merken die Dolby Atmos ondersteunen, zoals producten van Bose

Sinds 2019 heeft Apple ruimtelijke audio toegevoegd aan de iPhone-speakers en sinds iOS 14 en de bijbehorende AirPods-firmware update vinden we deze functie ook op de AirPods Pro. De AirPods Max-hoofdtelefoon heeft het standaard ingebouwd. Omdat je bij de AirPods maar één speaker per oor hebt, heeft Apple allerlei algoritmes gemaakt die het surroundgeluid nabootsen. Voor de AirPods Pro en AirPods Max heeft Apple ook een speciale techniek toegepast. Omdat je je hoofd regelmatig beweegt, draait het geluid met de AirPods mee mee. Apple gebruikt de accelerometer en de gyroscoop om beweging met je hoofd te registreren en zo het geluid te koppelen aan de positie van je apparaat. Hierdoor klinkt het geluid dat van links komt, altijd van links. Zelfs als je je hoofd naar links of rechts draait.

Wat is ruimtelijke audio (Spatial Audio)?

Er zijn allerlei standaarden voor het creëren van een goede geluidskwaliteit. Voor bijvoorbeeld televisies en speakers is er Dolby Atmos. De Apple TV 4K ondersteunt Dolby Atmos, maar ook de iPhones kunnen dergelijke content afspelen. Dergelijke standaarden creëren surroundsound, zonder dat je overal om je heen speakers hoeft neer te zetten. Ruimtelijke audio op de iPhone en AirPods werkt ongeveer net zo. Het lijkt alsof er van achteren, boven, onder, links en rechts allerlei geluiden klinken, terwijl je maar twee speakers hebt. Je zit daardoor middenin de actie, wat vooral bij films goed van pas kan komen. Een andere term die vaak gebruikt wordt is 3D-audio.

Bekijk ook Wat is Dolby Atmos en waarom wil je het hebben? Met Dolby Atmos heb je een nog mooier ruimtelijk geluid. Op welke Apple-producten is Dolby Atmos beschikbaar en wat heb je eraan? Is de audiokwaliteit echt beter? Alles over Dolby Atmos lees je hier.

Onderstaande video van Apple legt uit hoe het werkt:

Ruimtelijke audio inschakelen

Allereerst is het belangrijk dat je een video kijkt dat geschikt is voor ruimtelijke audio. Ruimtelijke audio werkt bij content dat gecodeerd is met 5.1-, 7.1- en Dolby Atmos-audio. Op de geschikte iPhones hoef je hier verder niets voor te doen, want er is geen instelling om het in- of uit te schakelen.

Voor de AirPods Pro en AirPods Max geldt dat wel:

Verbind je AirPods Pro of AirPods Max met je iPhone. Ga naar Instellingen > Bluetooth. Tik op het i’tje. Scroll naar onderen tot je bij het kopje Ruimtelijke audio bent. Zet daar de schakelaar aan.

Eventueel kan je de audio hier ook testen met de knop Kijk en hoor hoe het werkt. Wil je tijdens het kijken van een video snel ruimtelijke audio in- of uitschakelen? Dan kan dat ook via het Bedieningspaneel. Open het Bedieningspaneel en hou de volumeregelaar ingedrukt. Tik dan op de knop voor Ruimtelijke audio.

Om Spatial Audio te proberen kun je het beste een film of serie van Apple TV+ of Disney+ bekijken. De meeste content van deze streaming videodiensten is voorzien van ruimtelijke audio. Of het werkt is te herkennen aan onderstaande icoontjes.

Open het Bedieningspaneel. Houd je vinger op de volumeregelaar om het statussymbool te zien.

Deze apps werken met Spatial Audio

Nog lang niet alle apps zijn geschikt voor ruimtelijke audio, maar deze in ieder geval wel:

(Turn on Surround in Audio settings)

Apple TV-app

Disney+

Plex (zie ook deze truc)

TIDAL (sommige nummers)

Air Video HD

Ziggo Go (alleen met Mediabox Next in livekanalen)

De ondersteuning kan beperkt zijn, waardoor niet alle films en series met spatial audio te beluisteren zijn.

Deze apps zijn nog niet aangepast voor ruimtelijke audio:

Netflix

Amazon Prime Video

YouTube

Vimeo

Infuse

VLC

Wat zijn de voordelen van ruimtelijke audio?

Het grootste voordeel is dat het lijkt alsof het geluid van alle kanten komt, zonder dat je meerdere speakers hoeft te gebruiken. Films en documentaires klinken daardoor realistischer. Denk aan een actiefilm, waarbij een auto van linksachter aan komt scheuren naar rechtsvoor in het beeld. Het geluid komt dan veel meer overeen met het beeld.

Op de iPhone heeft ruimtelijke audio zichzelf al bewezen. In een natuurdocumentaire op Netflix hoor je de junglegeluiden echt om je heen, alsof je middenin een regenwoud staat. Tjirpende vogels, krakende takken en meer klinken een stuk realistischer. De grootste toepassing is dus bij films en een stuk minder bij muziek via streamingdiensten.

Nadelen zijn er op de iPhone eigenlijk niet. Het verbruikt bijvoorbeeld niet meer batterij, dus je hoeft niet bang te zijn dat je iPhone sneller leeg is. Dat geldt ook voor op de AirPods Pro en AirPods Max, want de batterij gaat ongeveer net zo lang mee met de functie in- of uitgeschakeld.

Het grootste nadeel is dat ruimtelijke audio nog maar op een beperkt aantal apparaten beschikbaar is. Toekomstige iPhones en AirPods ondersteunen de Spatial Audio ook.

Bekijk ook Zo werken de stereospeakers van de iPhone Recente iPhones hebben een verbeterde stereospeaker met een breder geluid. Daardoor hoor je het geluid nog beter van twee kanten komen. Hoe werken de iPhone stereospeakers precies en levert het echt een beter geluid op?