De AirTag is Apple’s slimme tracker voor het volgen van de locatie van je sleutels, rugtas, koffer en andere persoonlijke voorwerpen. De pre-order van de AirTag begint op 23 april om 14:00, dus als je de AirTag wil kopen ben je hier op het juiste adres.

#1 AirTag kopen: zo plaats je je pre-order

De AirTag is vanaf 14:00 beschikbaar bij Apple en (binnenkort) bij diverse andere winkels. Wil je de AirTag kopen, dan kan je kiezen uit twee opties:

Bij Apple kun je ervoor kiezen om de AirTag te laten graveren. De inscriptie komt op de witte kant van de AirTag. Koop je een set van 4, dan kan je voor elke individuele AirTag aparte inscriptie toevoegen. Hou er rekening mee dat door de inscriptie de levertijd mogelijk wat langer is.

Bij deze winkels kun je ook terecht voor de AirTag:

#2 AirTag adviesprijs

De adviesprijs die Apple hanteert is €35,- per stuk of €119,- per vier stuks. Ook andere winkels hanteren deze prijs. Er zijn op dit moment nog geen aanbiedingen bekend, omdat de AirTag pas vanaf vandaag te bestellen is.

Op den duur verwachten we dat winkeliers aanbiedingen van de AirTag gaan bieden, bijvoorbeeld door extra korting te geven bij twee stuks of door er een sleutelhanger bij te geven. Op die manier kun je toch wat geld besparen op een AirTag.

#3 Levertijd van de AirTag: hoe zit het met de voorraad?

De AirTag is vanaf 23 april om 14:00 in Nederland bij Apple te bestellen. De eerste exemplaren worden vanaf 30 april geleverd. Op moment van schrijven is de levertijd en de voorraad nog niet bekend. We werken dit artikel bij zodra we meer weten over de levertijd van de AirTag.

Andere winkels volgen op een later moment met de verkoop. De start van de verkoop zal ook afhankelijk zijn van de hoeveelheid voorraad de winkels geleverd krijgen. Daar is nu nog niks over bekend.

#4 AirTag accessoires: waar kan ik uit kiezen?

Je kan de AirTag los in je rugtas stoppen, maar er zijn ook diverse accessoires beschikbaar zodat je hem bijvoorbeeld makkelijk aan je sleutelbos of koffer kan bevestigen. Apple heeft zelf een drietal accessoires: een leren sleutelhanger, een leren hanger (voor tas of koffer) en een hanger van polyurethaan. Deze zijn beschikbaar vanaf €35,-.

Leren AirTag-sleutelhanger in rood, bruin of donkerblauw leer: 39 euro

Leren AirTag-hanger in rood of bruin: 45 euro

AirTag-hanger in polyurethaan: 35 euro

Er zijn nog tal van andere merken die accessoires voor de AirTag uitbrengen, zoals Belkin, dbrand, Nomad, Spigen en nog veel meer. Los van de bekende merken zijn er ook nog allerlei minder bekende merken en merkloze accessoires voor een fractie van de prijs.

Lees ook ons overzicht met de beste AirTag-accessoires.

Bekijk ook Haal alles uit je AirTag met deze accessoires Raak jij ook altijd van alles kwijt? Met deze accessoires bevestig je een AirTag aan je belangrijkste spullen, zodat je terugvindt wat je dierbaar is.

#5 Moet ik de AirTag kopen of niet?

Je vraagt je misschien af of je de AirTag wel nodig hebt. Als je van jezelf een echte sloddervos bent en altijd je sleutels, rugtas of andere persoonlijke voorwerpen kwijt bent, dan kan de AirTag goed van pas komen. De prijs van de AirTag is relatief laag, zeker voor een nieuw Apple-product. De AirTag is zeker geen must-have accessoire, maar je bent er vooral blij mee op de momenten dat je het nodig hebt.

Door de lage prijs is de AirTag ook een leuk cadeautje voor je partner, een vriend of familielid. Zeker als je weet dat diegene vaak zijn of haar spullen kwijt is, zal het een leuke kleine verrassing zijn.

Als je nooit spullen kwijt bent en ook niet wil weten waar bijvoorbeeld je rugtas is, dan zal de AirTag van weinig toegevoegde waarde zijn.

#6 Wat zijn de AirTag alternatieven?

De AirTag is niet het eerste soortgelijke accessoire waarmee je je voorwerpen kan terugvinden. Een bekend voorbeeld is de Tile, dat diverse verschillende modellen heeft. Er is een Tile voor aan je sleutelbos, maar ook voor in je portemonnee of een extra stevige versie voor aan bijvoorbeeld je rugtas. Tile heeft ook een sticker, die je overal op kan plakken. Tile werkt ook samen met Siri.

Bekijk ook Alles over Tile: de Bluetooth-trackers om voorwerpen te vinden Met Tile weet je altijd waar je spullen zijn. De Tile-accessoires zijn een populair middel om je sleutels, portemonnee en andere voorwerpen op te zoeken als je ze kwijt bent. Welke modellen zijn er en wat kun je er allemaal mee? Lees hier alles over Tile!

Een ander alternatief is Chipolo, dat net als de AirTag rond is. Van Chipolo is ook een kaartversie beschikbaar, die je bijvoorbeeld in je portemonnee doet. De Chipolo komt in verschillende kleuren en heeft een adviesprijs van nog geen €30. Chipolo komt in juni bovendien met de Chipolo Spot ONE, die net als de AirTag werkt met het Zoek mijn-netwerk.

Wil je meer weten over de AirTag? Lees dan onze uitgebreide uitleg. Heb je nog vragen over de AirTag, check dan onze AirTag FAQ.