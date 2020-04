In september 2020 zal Apple naar verwachting de Apple Watch Series 6 aankondigen. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor een drastisch nieuw ontwerp, maar er wordt wel gesproken over enkele baanbrekende functionaliteiten. Alles wat er tot nu toe bekend is vind je hier overzichtelijk bij elkaar!

Apple Watch Series 6 in het kort

Hieronder volgt een korte opsomming van de belangrijkste verwachtingen van de Apple Watch Series 6:

Zesde generatie Apple Watch

Verkrijgbaar in aluminium, roestvrijstaal, keramiek en titanium

Beschikbaar in 40mm en 44mm

en Waterbestendiger dan Series 5

dan Series 5 Mogelijk met Touch ID

Kan bloedzuurstofgehalte meten

Prijs vanaf €449

Prijs en verkrijgbaarheid Apple Watch Series 6

Naar verwachting wordt de Apple Watch Series 6 in september 2020 aangekondigd. Dit is in lijn met alle andere presentaties van de Apple Watch. Waarschijnlijk ligt de Series 6 diezelfde week of de week erna in de winkels, maar door de ontwikkelingen rond het coronavirus kan Apple het releaseschema dit jaar aanpassen.

De startprijs van de nieuwe Apple Watch ligt waarschijnlijk op of rond de €449, want de Series 5 gaat hiervoor ook over de toonbank. Er zijn op dit moment geen geruchten over een stijgende of dalende prijs. Zoals gebruikelijk bij de Apple Watch kun je hem zo duur maken als je wil, te beginnen bij het kastformaat. Het 44mm-model van aluminium is vaak €50 duurder dan de 40mm variant. Als je kiest voor andere materialen kun je uiteraard rekenen op een hoger prijskaartje.

Nu we het toch over die materialen hebben: het kan zijn dat je in Nederland en België nog steeds alleen de aluminium Series 6 zal kunnen kopen. Apple voorziet alle andere modellen namelijk uit met 4G en dat is in onze landen nog niet beschikbaar.

We hopen erop dat in het najaar van 2020 eindelijk de eSIM voor de Apple Watch in ons land wordt ondersteund, maar daarvoor zijn geen aanwijzingen. Het zou kunnen dat Apple de luxere materialen ook zonder 4G zal verkopen, maar daar rekenen we niet op.

Functies Apple Watch Series 6

De Series 6 zal net als zijn voorganger zijn voorzien van een Always On-scherm. In de Series 6 verwachten we dat het meten van bloedzuurstof wordt toegevoegd en er zijn ook geruchten over betere waterbestendigheid. Op dit moment is de Apple Watch waterbestendig tot 50 meter diep.

Apple wil dit volgens analist Ming-Chi Kuo verder verbeteren door gebruik te maken van liquid crystal polymer (LCP). LCP is een goedkoop, organisch en flexibel materiaal dat unieke elektrische eigenschappen heeft. Het is daardoor erg geschikt voor geleidende onderdelen, zoals verbindingen op het moederbord en antennes.

Er wordt verder gesproken over Touch ID in de Apple Watch, zodat je geen pincode meer hoeft in te voeren.

Er zijn ook geruchten over een slaapfunctie in de Apple Watch. Je zou hiervoor geen extra sensoren nodig hebben, naast de reeds aanwezige ingebouwde sensoren in de Apple Watch. Deze functie zou in combinatie werken met je wekker, waardoor je partner niet gewekt wordt als je vroeg op moet.

Veel functies zijn afhankelijk van watchOS 7, dat in het najaar van 2020 verschijnt. Verwachte functies in watchOS 7 zijn onder andere het delen van wijzerplaten en een Schooltijd-modus voor kinderen. De Infograaf Pro-wijzerplaat krijgt volgens geruchten een tachymeter, een functie die je ook op duurdere horloges vindt.

Design en materialen Apple Watch Series 6

Bij de Apple Watch Series 4 voerde Apple een designwijziging door. De randen werden dunner en het scherm werd groter, terwijl de kast ongeveer gelijk bleef. Ook werd de achterkant van de aluminium-modellen voorzien van beter materiaal. Omdat er weinig te verbeteren valt aan het ontwerp van de Apple Watch verwachten we geen drastische veranderingen. Het is immers een piepklein apparaat waar steeds meer mogelijkheden in moeten passen. Het zou wel kunnen dat de kast ietsjes dunner wordt, maar echt nodig vinden we dat niet.

Wie nu een Apple Watch Series 5 koopt kan (weliswaar alleen in 4G-landen) kiezen voor titanium en keramiek. Deze duurdere Apple Watches zijn qua specificaties gelijk aan de goedkope modellen, maar hebben een luxe uitstraling. Het is aannemelijk dat de Apple Watch Series 6 ook een titanium- en keramiek-uitvoering zal krijgen.

Bandjes Apple Watch Series 6

Al sinds het prille begin van de Apple Watch heb je keuze uit een kleiner en groter formaat bandje. Hoewel het formaat van de Apple Watch zelf is veranderd, bleven de bandjes altijd compatibel. Dit zal weer het geval zijn bij de Series 6. Apple zal er alles aan doen om deze bandjes zo lang mogelijk compatibel te houden.

Apple zal uiteraard een nieuwe collectie bandjes presenteren, zoals ze dit ieder seizoen doen. Daarbij is het mogelijk dat het bedrijf ook geavanceerde bandjes uitbrengt met bijvoorbeeld nog meer sensoren om je gezondheid te meten. Er is een patent van Apple waarin beschreven wordt hoe er een camera in het bandje verwerkt zou kunnen worden. Of dit werkelijkheid wordt is nog de vraag, maar er is hoop.

Zodra we meer weten over Apple’s nieuwste generatie smartwatch werken we dit artikel uiteraard bij. Al het belangrijke nieuws omtrent de Apple Watch lees je als eerste op iCulture! Heb je geen zin om te wachten tot de nieuwe Apple Watch wordt aangekondigd? Check dan in ons overzicht welke Apple Watch geschikt is voor jou!