Het is alweer een tijdje stil rondom de AirPods. De huidige AirPods zijn de tweede generatie uit maart 2019, terwijl de AirPods Pro in oktober 2019 uitgebracht werden. In het afgelopen jaar hebben we meermaals geruchten voorbij zien komen, maar echt duidelijke aanwijzingen zijn er nog niet. De betrouwbare Mark Gurman van Bloomberg heeft nu meer informatie over de AirPods 3 en AirPods Pro 2.



‘AirPods 3 in 2021 met pro-design’

De AirPods 3, zoals we die in de volksmond noemen, krijgen mogelijk een zelfde design als de AirPods Pro. Bloomberg spreekt over een kleiner stokje en vervangbare oortips. Dat zou mogelijk betekenen dat de nieuwe standaard AirPods ook verder je gehoor in gaan op een vergelijkbare manier als de AirPods Pro. Functies als ruisonderdrukking zijn echter niet aanwezig, waarmee dit model zich onderscheidt van de duurdere AirPods Pro.

Een andere verbetering is mogelijk een langere accuduur. Hoe Apple dit voor elkaar wil krijgen, is niet bekend. Mogelijk kiest Apple voor een nieuwere en efficiëntere chip. De huidige AirPods hebben de H1-chip, die speciaal voor hoofdtelefoons ontwikkeld is. De kans is daarom zeker aanwezig dat Apple kiest voor een H2-chip. De nieuwe AirPods 3 zouden in de eerste helft van 2021 uitkomen.

‘AirPods Pro 2 worden kleiner’

De AirPods Pro 2 zouden volgens de bron een stuk kleiner worden. Het stokje dat nu nog uitsteekt zou verdwijnen, waardoor de oordopjes een stuk ronder worden. Bloomberg vergelijkt ze daarmee meer met de ontwerpen van de laatste Samsung- en Amazon-oordopjes. Qua functies blijven ruisonderdrukking en de oortips behouden. Het kleinere design zou momenteel nog wel voor flink wat uitdagingen in de productie zorgen, waardoor het definitieve ontwerp mogelijk minder ambitieus is.

‘AirPods Studio meerdere malen uitgesteld’

Tot slot deelt Bloomberg ook nog wat achter de schermen-info over de AirPods Studio, de aankomende hoofdtelefoon. De productie had weken geleden al moeten starten, maar werd uitgesteld vanwege problemen met de hoofdband. Aan de oorschelpen hadden oorspronkelijk grote aanraakgevoelige vlakken moeten zitten, maar in het uiteindelijke design zouden deze iets kleiner worden. Eerder werd ook gesproken over verwisselbare onderdelen die via magneten met elkaar te verbinden zijn. Het zou het meest kenmerkende onderdeel zijn van deze hoofdtelefoon, maar nu zou Apple dit iets teruggeschroefd hebben. De hoofdband is dan volgens Bloomberg niet meer uitwisselbaar, waardoor je alleen de oorschelpen kan wisselen.

Het is zeker niet ondenkbaar dat Apple deze drie nieuwe producten tijdens een event in het voorjaar van 2021 aankondigt.