De LiDAR-scanner is te vinden in recente iPhones en iPads. Deze scanner verbetert de camerafuncties en geeft je meer mogelijkheden voor augmented reality. In deze uitleg lees je wat je er allemaal mee kunt doen.

De nieuwste iPhone Pro-modellen zijn voorzien van een LiDAR-scanner. Dit is een soort 3D-sensor die diepte kan detecteren bij het maken van foto’s en video’s. Maar wat is LiDAR precies en wat kun je ermee op de iPhone, iPad en Vision Pro? Dat leggen we je uit.

Welke toestellen hebben LiDAR?

Je vindt de LiDAR-scanner in de volgende apparaten:

De LiDAR-scanner werkt automatisch, zodra dit nodig is. Je hoeft de functie dus nooit handmatig aan of uit te zetten en je hoeft er ook niet over na te denken.

Het zwarte stipje is de LiDar-scanner

Waar zit de LiDAR-scanner?

De LiDAR-scanner valt nauwelijks op, maar toch is hij duidelijk zichtbaar aan de achterkant van je iPhone. Bij de camera zie je een klein zwart bolletje rechtsonder de cameralenzen. Het is een sensor die geen duidelijke foto- en filmbeelden vastlegt, maar met behulp van kleine onzichtbare lasers objecten en diepte kan detecteren.

Wat is LiDAR?

LiDAR staat voor ‘Light Detection and Ranging’. Het is een techniek waarmee een apparaat de omgeving kan scannen en zo afstanden tot objecten kan berekenen. In zelfrijdende auto’s wordt dit vaak gebruikt in combinatie met een radar om eventuele objecten te ontwijken.

LiDAR maakt gebruik van kleine onzichtbare lasers. Door de weerkaatsing tegen een object meet het apparaat hoe lang het duurt voordat het licht gereflecteerd wordt. Op basis hiervan wordt dan een berekening gemaakt van de afstand tot een object. Vandaar dat dit ook wel time-of-flight (ToF) wordt genoemd: de tijd die de lichtdeeltjes afleggen door de lucht.

LiDAR werd aanvankelijk ontwikkeld voor de ruimtevaart. Zo maakt de NASA gebruik van LiDAR voor Mars-landingen. De LiDAR-scanner op Apple-devices kan objecten tot op ongeveer 5 meter afstand scannen. Elke seconde worden er meerdere laserbundels verstuurd en ontvangen, die vervolgens worden verwerkt door de processor. De LiDAR-scanner werkt samen met de camera’s, bewegingssensoren en andere componenten in je Apple-device.

De iPhone 12 Pro was het eerste toestel met een LiDAR-scanner.

Voordelen van de LiDAR-scanner

Als jouw iPhone is voorzien van een LiDAR-scanner, heeft dat de volgende voordelen:

Mooiere portretfoto’s, met verbeterd diepte-effect en bokeh.

Betere foto’s, ook onder slechtere lichtomstandigheden.

Tot 6 keer snellere autofocus.

Unieke augmented reality-ervaringen, die voorheen niet mogelijk waren.

Nauwkeuriger meten van afstanden, zoals lichaamslengte.

Minder werk voor appontwikkelaars.

Sneller aan de slag met AR-toepassingen, omdat je kamer sneller wordt gescand.

De LiDAR-scanner op de iPhone wordt vooral gebruikt om sneller diepte te kunnen bepalen bij het fotograferen. Dit levert scherpere foto’s op, vooral bij fotograferen onder matige lichtomstandigheden. De foto hieronder is een voorbeeld van Apple zelf.

Wat kun je met de LiDAR-scanner doen?

De LiDAR-scanner in de iPhone, iPad en Vision Pro is niet alleen bedoeld voor fotografie. Het zorgt er ook voor dat je kunt genieten van indrukwekkende Augmented Reality-ervaringen. Een goed voorbeeld is de Pokémon Go-app, waarbij virtuele wezens door jouw omgeving lopen, waarna je ze kunt vangen.

Een ander voorbeeld is de IKEA-app om meubels in huis neer te zetten, zodat je kunt zien of ze in jouw interieur passen. De IKEA Place-app kreeg hiervoor een nieuwe Studio Mode, waarmee je complete kamers kan inrichten. De eerdere app liet je een enkel meubelstuk in je woonkamer plaatsen, maar met de geavanceerde Studio Mode richt je je hele huis in. Dit werkt het beste op de iPad Pro, omdat deze een groter scherm heeft.

Hieronder zie je hoe de LiDAR-scanner in de iPad Pro kan worden gebruikt in een game.

Snapchat gebruikt de LiDAR-scanner voor speciale lenzen in de Lens Studio. De scanner meet de omgeving, zodat de Snapchat-lens een realistischer beeld kan geven van objecten en oppervlakken. Door de kracht van de processor en ARKit kun je wel duizenden augmented reality-objecten realtime in beeld laten verschijnen.

In de iPad Pro gebruikt Apple de LiDAR-scanner vooral om de omgeving snel in beeld te kunnen brengen, zodat je meteen kunt beginnen met bijvoorbeeld een AR-game. Als je weleens een AR-app hebt gebruikt, herken je wel dat je je device eerst wat moet rondbewegen, zodat de camera’s de omgeving kunnen scannen. Dankzij de LiDAR-scanner kan dat proces worden versneld en kunnen dieptes en afstanden veel nauwkeuriger worden gemeten.

Ook is een apparaat met LiDAR-scanner zich meer bewust van de omgeving. Dat betekent dat je bijvoorbeeld een virtuele stoel achter een object in de echte wereld kan zetten. Hierdoor is een realistische mix van echte en virtuele objecten mogelijk. Ook blijven AR-objecten beter op hun plek terwijl je eromheen loopt en houden ze meer rekening met de aanwezigheid van personen. Dat betekent dus dat je tussen AR-objecten door kan lopen.

Apple’s eigen Meten-app maakt ook volop gebruik van deze mogelijkheden. Metingen worden sneller uitgevoerd en je kunt zelfs de lichaamslengte van een persoon opmeten. Met de Ruler View kun je gedetailleerdere metingen uitvoeren.

Alle apps die gebouwd zijn met ARKit, Apple’s eigen ontwikkeltool voor augmented reality-apps, profiteren direct van de LiDAR Scanner. Zo is het bij deze apps niet meer nodig om eerst te kalibreren en de omgeving te scannen. Voor ontwikkelaars levert het ook minder werk op.