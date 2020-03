Je hebt de afgelopen maanden misschien wel al gelezen over een time-of-flight sensor en een 3D-camera, onder andere hier op iCulture. De iPad Pro 2020 is het eerste apparaat dat deze sensoren heeft, door Apple de LiDAR Scanner genoemd. Ook de naam LiDAR komt je misschien wel al bekend voor. Maar wat doet de LiDAR Scanner precies, wat kun je ermee en op welke Apple-apparaten vinden we dat?

Wat is LiDAR?

LiDAR staat voor Light Detection and Ranging. Het is een techniek waarmee een apparaat de omgeving kan scannen en zo afstanden tot objecten kan berekenen. In zelfrijdende auto’s wordt dit vaak gebruikt in combinatie met andere technieken, zoals RADAR. LiDAR maakt gebruik van kleine onzichtbare groene lasers. Door de weerkaatsing tegen een object, meet het apparaat hoe lang het duurt voordat het licht gereflecteerd wordt. Op basis hiervan wordt dan een berekening gemaakt van de afstand tot een object. Vandaar dat dit ook wel time-of-flight (ToF) genoemd wordt: de tijd waarmee het licht door de lucht ‘vliegt’. De NASA maakt ook gebruik van LiDAR voor de komende landing op Mars.

Op de iPad Pro vinden we de LiDAR Scanner in de camerabult, rechts naast de twee lenzen. De LiDAR Scanner werkt samen met de camera’s, bewegingssensoren en de snelle processor om zo de omgeving te scannen, afstanden te meten en objecten te herkennen. De LiDAR Scanner in Apple-apparaten kan objecten tot 5 meter afstand scannen. Elke seconde worden er heel veel lasers verstuurd en ontvangen, waardoor er veel berekeningen aan te pas komen. De A12Z-chip verwerkt al die processen.

Welke Apple-apparaten hebben een LiDAR Scanner?

Momenteel heeft alleen de nieuwe iPad Pro 2020 een LiDAR Scanner aan boord. Het is de verwachting dat later dit jaar ook andere apparaten de LiDAR Scanner krijgen, waaronder de 2020 iPhones. Volgens geruchten krijgen alleen de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max deze sensor. Dat betekent dus de scanner alleen voorbehouden is aan Apple’s pro-apparaten.

Bekijk ook iPad Pro 2020 onthuld: de nieuwe zakelijke tablet voor professionals De iPad Pro 2020 is officieel aangekondigd door Apple. Voor mensen die veel moeten thuiswerken en geen normale computer hebben kan het een uitkomst zijn. Dit zijn alle vernieuwingen in de iPad Pro 2020!

Wat kun je met de LiDAR Scanner? Wat zijn de mogelijkheden?

In de iPad Pro gebruikt Apple de LiDAR Scanner om de augmented reality-functies te verbeteren. Als je wel eens een AR-app gebruikt hebt, herken je het wel dat je de app moet kalibreren voordat je de augmented reality-functies kan gebruiken. Je moet je iPhone of iPad dan heen en weer bewegen, zodat de camera’s de omgeving kunnen scannen. Dankzij de LiDAR Scanner is dat niet nodig: de omgeving wordt direct herkend.

Ook is het apparaat met de LiDAR Scanner zich meer bewust van de omgeving. Dat betekent dat je bijvoorbeeld een virtuele stoel achter een object in de echte wereld kan zetten, zoals bijvoorbeeld een tafel. Hierdoor mengen virtuele objecten zich veel beter in de echte wereld, met als resultaat een veel natuurlijkere weergave. Ook blijven AR-objecten beter op hun plek terwijl jij er omheen loopt en houden ze meer rekening met de aanwezigheid van echte personen. Dat betekent dus dat je tussen AR-objecten door kan lopen, zonder dat deze allemaal vóór de persoon in beeld verschijnen.

Apple’s eigen Meten-app maakt ook volop gebruik van de nieuwe mogelijkheden. Metingen worden sneller uitgevoerd en je kan nu automatisch iemands lengte opmeten. Er is ook een nieuwe Ruler View, waarmee je gedetailleerdere metingen kunt maken. Al deze metingen kan je opslaan, met bijbehorende screenshots zodat je deze later nog kan raadplegen.

Andere ontwikkelaars gaan ook met de LiDAR Scanner aan de slag. De IKEA Place-app krijgt een nieuwe Studio Mode laat je complete kamers inrichten. De huidige app laat je een enkel meubelstuk in je woonkamer plaatsen, maar met de nieuwe geavanceerde Studio Mode richt je je hele huis in. Ook in games kan dit van pas komen. Zo krijgt de Apple Arcade-game Hot Lava een nieuwe AR-modus. Daarin wordt je eigen woonkamer omgetoverd tot een speelveld vol met lava.

Alle apps die gebouwd zijn met ARKit, Apple’s eigen ontwikkeltool voor augmented reality-apps, profiteren al direct van de LiDAR Scanner. Zo is het bij deze apps niet meer nodig om eerst te kalibreren en de omgeving te scannen. Ontwikkelaars van deze apps hoeven hier niets voor te doen.