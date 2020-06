Magic Keyboard voor iPad Pro review: introductie

“Is de iPad wel een echte laptopvervanger?” Dat is een vraag waar veel mensen mee bleven zitten, als Apple weer eens beweerde dat je je MacBook voortaan thuis kon laten. Met het Magic Keyboard voor iPad biedt Apple precies waar mensen om hebben gevraagd: een stevige toetsenbordhoes met trackpad, waardoor je je iPad echt als een soort laptop kunt gebruiken. En met verbeteringen in iPadOS voelt het ook steeds meer aan als een laptop. Maar al dat gemak kost wel geld: als je een iPad Pro met Magic Keyboard aanschaft ben je vrijwel net zoveel kwijt als voor een MacBook. En wat dikte en gewicht betreft zou je misschien ook beter voor een MacBook kunnen kiezen. Is dat het allemaal wel waard? In deze review van het Magic Keyboard voor iPad Pro proberen we daar antwoord op te geven.

Tekst en review: Gonny van der Zwaag (@gonny), foto’s: Bas van der Ploeg (@basvanderploeg). Het Magic Keyboard voor deze review is door onszelf aangeschaft.



Je kunt het Magic Keyboard vanaf €339 aanschaffen bij Apple of bij winkels zoals Amac.

Magic Keyboard in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van het Magic Keyboard:

Ingebouwde trackpad

Geschikt voor iPad Pro (ook eerdere modellen)

Magnetische bevestiging met meerdere kijkhoeken

Schaarmechanisme, vergelijkbaar met nieuwste MacBooks

Opladen via USB-C-poort

Verkrijgbaar vanaf mei 2020

Prijs vanaf 339 euro

Design van het Magic Keyboard voor iPad

Als je €339 of meer voor het Magic Keyboard heb betaald, wil je natuurlijk niet dat het aanvoelt als een soort prul. Op dat punt stelt Apple niet teleur. Het toetsenbord voelt stevig aan en zowel over het design als over de constructie is goed nagedacht. Het geheel is stug maar ook robuust en daardoor gemakkelijk op je schoot te gebruiken, zonder dat het instabiel wordt.

Het zwevende effect is natuurlijk wat meteen opvalt aan het design. Deze constructie is erg slim, want het zorgt ervoor dat je het scherm onder elke kijkhoek kunt zetten. Verder kun je het scherm wat dichter naar je scherm brengen als je zit te werken. Het ziet er mooi uit en het is ook nog eens praktisch in gebruik.

Je kunt in één soepele beweging het toetsenbord openen en onder de juiste hoek zetten, al heb je daar wel twee handen voor nodig. Net iets onhandiger dus dan een MacBook, waarvan je de klep met één vinger kunt openen. Maar daar staat weer tegenover dat je met de iPad Pro flexibeler bent. Heb je geen toetsenbord nodig, dan laat je de hoes gewoon thuis.

Je denkt misschien: “Thuislaten? Als ik zo’n mooie hoes heb gekocht, gebruik ik ‘m altijd!” Maar het probleem is: deze hoes is nogal groot en zwaar. Apple geeft geen officiële cijfers over het gewicht, maar het gecombineerde gewicht van een 12,9-inch iPad Pro met Magic Keyboard is 1351 gram en dat is zwaarder dan de meeste MacBooks. Als je twijfelt tussen een MacBook Air of iPad Pro, dan zijn er vandaag de dag nogal wat punten om te overwegen. Het Magic Keyboard maakt van de iPad op het eerste gezicht een ‘echte laptop’ maar het kan best zo zijn dat je je geld beter in een goede MacBook kunt steken.

Je moet er ook rekening mee houden dat de iPad Pro met Magic Keyboard nogal wat ruimte in je tas inneemt. Dat is de prijs die je betaalt voor het feit dat alles zo stevig en robuust aanvoelt, waardoor het prettig is om erop te typen.

Aan de zijkant van het Magic Keyboard zit een USB-C-poort, die je kunt gebruiken als passthrough om op te laden. Het is niet geschikt voor data, dus je kunt er geen extern scherm of USB-hubje aan hangen. Toch is het handig dat deze USB-C-poort er zit, want daarmee kun je je iPad opgeladen houden en de kabel onopvallend wegwerken, zonder dat er storende kabels in beeld zijn.

Al met al lijkt het Magic Keyboard erg op Apple’s Smart Keyboard Folio, zeker wat het materiaal betreft. Er is gekozen voor een siliconenmateriaal in antracietgrijs, een neutrale kleur die iedereen wel zal aanspreken. Jammer is wel dat dit materiaal bij de iPhone-hoesjes snel kan slijten, waardoor je lelijke plekken krijgt. Bij zo’n dure hoes is dat onwenselijk en we hadden dan ook liever gezien dat Apple dit toetsenbord van een iets slijtvaster materiaal had gemaakt.

Een groot verschil is natuurlijk dat het Magic Keyboard dikker en zwaarder is dan de hoezen die we normaal gewend zijn. Maar er zit dan ook heel wat meer hardware in. Dat bleek eerder al uit een teardown en röntgenfoto’s.

Een overeenkomst met eerdere hoezen is dat het toetsenbord stroom krijgt van de iPad zelf, via de Smart Connector. Je hoeft dus niet op te laden, maar het betekent ook dat je iPad-accu sneller leeggaat bij intensief gebruik.

Toetsenbord en trackpad van het Magic Keyboard

De toetsen van het Magic Keyboard zijn iets groter dan die van het originele Smart Keyboard Folio en ze zijn voorzien van achtergrondverlichting. Het is een stuk prettiger in gebruik. Voorheen zat je toch op een stoffen matje te tikken, terwijl je nu de toetsen veel meer kunt indrukken (ca. 1 mm). De toetsen veren meer terug na het indrukken, waardoor je meer een laptop-achtige ervaring hebt. Ik schrijf met 10 vingers blind en had geen moeite om de juiste toets te vinden. En omdat het vrijwel hetzelfde aanvoelt als Apple’s los verkrijgbare Magic Keyboard, hoef je er ook niet aan te wennen. Het voelt allemaal vrijwel hetzelfde.

Onder het toetsenbord vind je de trackpad, die wat kleiner is dan op een MacBook. Toch is het prettig in gebruik en is het groot genoeg voor vingerbewegingen. Je went snel aan het feit dat je voortaan een cursor hebt. Je hoeft je handen niet meer naar het scherm te bewegen, maar kunt de cursor besturen op het toetsenbord zelf. Je kunt ook de veegbewegingen en shortcuts gebruiken, zoals met twee vingers stippen om te bladeren in documenten. Of met drie vingers stippen om terug te gaan naar het beginscherm.

Er zijn ook speciale vingerbewegingen voor de iPad, bijvoorbeeld om de cursor te verplaatsen. Het muispijltje wisselt automatisch van vorm naar een cirkel of past zich aan knoppen aan en verdwijnt als het nodig is.

Heb je dit echt nodig? Hoe meer je moet typen en hoe vaardiger je op een toetsenbord bent, hoe meer je aan deze hoes hebt. Tik je met 2 vingers, dan kun je op elk type toetsenbordje uit de voeten, ook eentje met nauwelijks travel. Voor mij als 10-vingertyper is een ‘echt’ toetsenbord toch wel een must.

Magic Keyboard in gebruik

Het mooie van deze hoes in vergelijking met de normale Smart Keyboard Folio voor iPad is dat je meer opties hebt om het scherm onder een bepaalde hoek te zetten. Bij de normale hoes zijn er maar 2 standen. Bij het Magic Keyboard kun je het scherm tussen de 90 en 130 graden kantelen. Nog iets verder kantelen zou idealer zijn geweest, zeker als je van plan bent om de iPad vaak op schoot te gebruiken.

Nog een ander aandachtspunt daarbij: als je de iPad dichtbij je houdt, is het prima in gebruik. Schuif je de iPad echter te ver richting je knieën, dan heb je kans dat de iPad kantelt en valt, door het gewicht van het scherm. De constructie is een beetje topzwaar door de zwevende iPad.

Er zijn nog wel wat meer kleine aandachtspuntjes. Zo blijft de autocorrectie actief als de iPad in de hoes zit, waardoor je geneigd bent om steeds op het scherm te tikken om een woordsuggestie te verwijderen. Het was handiger geweest als de autocorrectie automatisch wordt uitgeschakeld bij gebruik van de hoes. Nu moet je het handmatig doen en weer inschakelen als je de hoes eraf doet.

Wat ook minder handig is, is dat je de hoes niet naar achteren kunt wegklappen. Bij de normale iPad-toetsenbordhoezen is dat wel het geval: je klapt de hoes naar achteren en kunt de iPad vervolgens als tablet gebruiken. Bij deze hoes kun je alleen dichtvouwen of in ‘typestand’ gebruiken.

Tenslotte nog het feit dat je het scherm maar 40 graden kan draaien, namelijk tussen de 90 en 130 graden. Daarmee is het minder flexibel dan een laptop, die je veel verder kunt openklappen. We hadden graag ook nog een rijtje functietoetsen gezien en een escape-toets, al voelden we ons niet meteen onthand. De meeste functies kun je ook op een andere manier bereiken – maar dan moet je wel weer het scherm aanraken.

Score 8 Vanaf €339 Voordelen + Fijne ervaring tijdens het typen

Prima trackpad

Stevige constructie

Ook goed op schoot te gebruiken Nadelen – Prijzig

Lastig te openen

Zwaar, dik en niet zo makkelijk mee te nemen

Materiaal kan slijten

Geen functietoetsen en escape-toets

Conclusie Magic Keyboard review voor iPad Pro

Het toetsenbord, maar ook het trackpad en de aanpassingen in iPadOS zorgen ervoor dat het Magic Keyboard meer als een laptop aanvoelt. Apple probeert in marketingmateriaal al een paar jaar te vragen wat nu eigenlijk een computer is. Vroeger was dat een grote kast onder je bureau, daarna een draagbare laptop. De iPad Pro in combinatie met deze toetsenbordhoes is de volgende stap: een veelzijdig bruikbaar en draagbaar apparaat dat je zowel voor werk als voor ontspanning en creativiteit kunt gebruiken. Het Magic Keyboard is nog geen noodzakelijk accessoire, maar moet je veel serieus werk verzetten op je iPad Pro en heb je het geld ervoor over, dan raden we het zeker aan. Het is momenteel de best denkbare oplossing als je je iPad Pro als werkcomputer wilt gebruiken.

Heb je geen iPad Pro, dan raden we de Logitech Combo Touch aan.

Magic Keyboard voor iPad kopen

Dit zijn de prijzen voor het Magic Keyboard:

Je kunt ook terecht bij winkels zoals Amac.