AirPods Pro Lite

Dat beweert de geruchtensite DigiTimes ($). Apple zou plannen hebben om het assortiment oordopjes verder uit te breiden met een nieuw model. Deze zogenaamde AirPods Pro Lite oortjes zouden tegelijk met de volgende generatie iPad, iMac en Apple Watch op de markt komen. Ze baseren zich daarbij op partners in China en Taiwan. Een goedkopere versie van de AirPods Pro zou echter onlogisch zijn, omdat ze dan in dezelfde prijsklasse zouden vallen als de AirPods 2.



De AirPods Pro liggen voor een adviesprijs van €279 in de winkel, terwijl Apple ook al de normale uitvoering van €179 en €229 heeft. Een Pro Lite-versie zou daar niet goed in passen. Apple CEO Tim Cook gaf weliswaar in oktober aan dat de AirPods Pro een aparte productlijn zijn naast de normale AirPods-oortjes. Daarmee houdt hij de deur open voor meerdere modellen, maar we verwachten niet dat Apple van plan is vier verschillende uitvoeringen in de winkel te hebben.

Mogelijk is Apple wel bezig met een nieuwe versie van de normale AirPods, maar dan zonder de Pro-functies zoals actieve ruisonderdrukking en dynamische equalizer. DigiTimes geeft geen verdere details, maar noemt de nieuwe oortjes slechts terloops in een langer verhaal over de productieproblemen door het coronavirus.

Apple zou meer productiecapaciteit in Taiwan kunnen inschakelen voor de genoemde producten, nu er onzekerheid is over de situatie in China. Dat geldt zowel voor materiaal als voor personeel. DigiTimes heeft regelmatig informatie over de toeleveringsketen van Apple, maar is minder goed in het voorspellen van namen en releasedata, waardoor we dit gerucht nog even niet te serieus nemen.

Ondertussen gaan er ook nog steeds geruchten over een hoofdtelefoon van Apple, die in 2020 op de markt zou moeten komen. Er gaan al twee jaar geruchten over.