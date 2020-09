Apple heeft de afgelopen jaren ieder jaar een nieuwe instap-iPad aangekondigd. Ook in 2020 komt er weer een nieuw model aan: de iPad 2020 is bedoeld voor iedereen die op zoek is naar een goede, up-to-date iPad, maar daar niet de hoofdprijs voor wil betalen. De iPad 2020 heeft een snellere A12-chip, werkt met de Apple Pencil en het Smart Keyboard. Alle details over de nieuwe iPad 2020 lees je hier.

Nederlandse prijzen iPad (8e generatie):

– 32GB: vanaf €389,-

– 128GB: vanaf €489,-

Wil je meepraten over deze aankondiging? In onze Praat mee over Apple’s september 2020 aankondigingen kun je met andere iCulture-lezers discussiëren over deze en andere aankondigingen en je mening delen.

iPad 2020 in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de iPad 2020:

Nieuwe instap-iPad als opvolger van de iPad 2019

10,2 inch scherm

Snellere processor voor betaalbare prijs

Traditioneel design met thuisknop en Touch ID

Geschikt voor Apple Pencil

Pre-order vanaf vandaag, beschikbaar vanaf vrijdag

Prijs in de VS $329

iPad 2020 functies: dit zit erin

De iPad 2020 heeft nagenoeg hetzelfde ontwerp als de voorganger. Dat betekent dat de iPad 2020 een thuisknop heeft en dat de aluminium behuizing afgeronde hoeken heeft. In de thuisknop vinden we ook weer de Touch ID-sensor. De grootste verbetering zit hem dan ook vooral in de binnenkant. De iPad 2020 heeft een snellere chip, namelijk een A12-processor. Dat is een flinke upgrade ten opzichte van de A10-chip in het voorgaande model. Dit biedt een 40% snellere CPU en 2X snellere graphics.

De iPad 2020 werkt met de eerste generatie Apple Pencil. Het goede nieuws is dus dat je de accessoires van de vorige generatie kunt blijven gebruiken. Verder zit er een Lightning-aansluiting in, waardoor deze iPad dus nog niet de overstap maakt naar usb-c.

Prijs en beschikbaarheid

De iPad 2020 zal voor $329 in de winkel liggen, dezelfde prijs als het huidige model. Je kunt vanaf vandaag bestellen en krijgt vanaf vrijdag geleverd.

