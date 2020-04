Analist Ming-Chi Kuo verwacht de volgende generatie AirPods begin volgend jaar. Het design is ongewijzigd, maar intern zijn er wel vernieuwingen. Ook zijn de AirPods Pro Lite op komst in 2021.

Kuo: dit jaar geen nieuwe AirPods

Je kunt dus met een gerust hart nieuwe AirPods kopen, als je vertrouwen in Kuo hebt, want hij verwacht de nieuwe modellen pas begin volgend jaar. Apple werkt aan de derde generatie AirPods, die in de eerste helft van 2021 in massaproductie gaan. Ze krijgen een System-in-Package, zoals nu al wordt gebruikt voor de AirPods Pro. Dit vervangt de huidige componenten van de tweede generatie AirPods. Dit zal ook meteen de grootste vernieuwing zijn, want het uiterlijk blijft hetzelfde, aldus Kuo. Hij schrijft het in een notitie aan investeerders.



Voor het design hoef je het dus niet te doen. Volgens Kuo gaat Apple het nieuwe model vooral uitbrengen omdat de vraag naar de tweede generatie AirPods afneemt. Iedereen die AirPods wil hebben, heeft ze tegen die tijd al. Luxshare ICT is de belangrijkste productent van het nieuwe model.

Er waren eerder geruchten dat er dit jaar nog AirPods zouden uitkomen. Zo beweerde geruchtenlekker Jon Prosser dat de derde generatie AirPods in de startblokken staan. Maar volgens Kuo is dat niet het geval. Er zijn ook geruchten dat Apple werkt aan AirPods Pro zonder actieve ruisonderdrukking, die AirPods Pro Lite worden genoemd. Ze hebben hetzelfde uiterlijk als de AirPods Pro, maar ze zijn goedkoper. Kuo denkt echter dat het hier om een Beats-product gaat. Daarnaast komen er nog vernieuwde Powerbeats Pro aan.

Voorlopig ook geen nieuwe AirPods Pro, maar wat wel?

Wat de AirPods Pro betreft, denkt Kuo dat die pas in het vierde kwartaal van 2021 of het eerste kwartaal van 2022 in massaproductie zal gaan. We hoeven van Kuo dit jaar dus geen nieuwe Pro’s te verwachten.

Is er dan niets meer om naar uit te kijken? Toch wel: Kuo denkt dat Apple’s high-end koptelefoon nog in 2020 uitkomt. Hij verwacht dat de massaproductie medio 2020 begint. Deze zouden beschikken over een uniek magnetisch, modulair design.