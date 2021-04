Apple’s iMac line-up was lange tijd het onderschoven kindje van alle Mac-computers, maar met de komst van de nieuwe iMac 2021 is daar (gedeeltelijk) verandering in gekomen. De nieuwste iMac is zonder twijfel het meest interessante model, maar Apple heeft ook nog twee andere modellen in het assortiment: de 27-inch iMac 2020 en de 21,5-inch iMac uit 2017 (niet-Retina), beide met Intel-chips. In dit artikel vergelijken we de iMac-modellen en zetten we de M1 iMac tegenover de Intel iMac.

Ben je benieuwd naar de prijzen? Dit zijn de actuele adviesprijzen van de iMacs:

Prijzen 2021 iMac M1 (24-inch)

Opslag GPU Prijs 256GB 7-core GPU €1.449,- 256GB 8-core GPU €1.669,- 512GB 8-core GPU €1.899,-

Prijzen iMac Intel (27- en 21,5-inch)

Scherm Processor Opslag Prijs 21,5-inch (niet-Retina) 2,3-GHz dual-core Intel i5 256GB €1.249,- 27-inch (5K Retina) 3,1-GHz 6-core Intel i5 256GB €1.999,- 27-inch (5K Retina) 3,3-GHz 6-core Intel i5 512GB €2.249,- 27-inch (5K Retina) 3,8-GHz 8-core Intel i7 512GB €2.599,-

Hou er rekening mee dat Apple alleen nog het niet-Retina-model van de 21,5-inch iMac verkoopt. In andere winkels kun je nog wel terecht voor het 4K-model van de 21,5-inch iMac.

Verschillen tussen M1 iMac 2021 en Intel iMac

Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de nieuwe iMac 2021 met M1-chip en de iMacs met Intel-chip.

Design : De nieuwe M1 iMac heeft het nieuwste design. Dit model heeft dunnere (witte) schermranden en ook het scherm zelf is een stuk platter (11,5mm). De voet is opnieuw ontworpen.

: De nieuwe M1 iMac heeft het nieuwste design. Dit model heeft dunnere (witte) schermranden en ook het scherm zelf is een stuk platter (11,5mm). De voet is opnieuw ontworpen. Kleuren : Qua kleur heb je bij de M1 iMac de meeste keuze: er zijn maar liefst zeven verschillende kleuren. De Intel iMacs zijn er alleen in het zilver.

: Qua kleur heb je bij de M1 iMac de meeste keuze: er zijn maar liefst zeven verschillende kleuren. De Intel iMacs zijn er alleen in het zilver. Afmetingen en gewicht : De nieuwste iMac M1 is in verhouding het meest compact en het lichtst van alle modellen, ondanks dat het scherm groter is dan de 21,5-inch iMac. Ook is dit model het lichtst (4,48 gram).

: De nieuwste iMac M1 is in verhouding het meest compact en het lichtst van alle modellen, ondanks dat het scherm groter is dan de 21,5-inch iMac. Ook is dit model het lichtst (4,48 gram). Schermgrootte : De M1 iMac is er alleen met een 24-inch scherm. Bij de Intel-modellen kan je nog kiezen voor 21,5-inch en 27-inch.

: De M1 iMac is er alleen met een 24-inch scherm. Bij de Intel-modellen kan je nog kiezen voor 21,5-inch en 27-inch. True Tone : Zowel de M1 iMac als de 27-inch iMac hebben een scherm met True Tone. Op de 21,5-inch modellen is dit niet beschikbaar.

: Zowel de M1 iMac als de 27-inch iMac hebben een scherm met True Tone. Op de 21,5-inch modellen is dit niet beschikbaar. Kleurweergave : Alle modellen hebben de P3 brede kleurweergave, met uitzondering van de 21,5-inch iMac zonder Retina-display.

: Alle modellen hebben de P3 brede kleurweergave, met uitzondering van de 21,5-inch iMac zonder Retina-display. Helderheid : De helderheid is bij alle modellen maximaal 500 nits, met utizondering van de 21,5-inch iMac zonder Retina-display. Daar is de maximale helderheid 320 nits.

: De helderheid is bij alle modellen maximaal 500 nits, met utizondering van de 21,5-inch iMac zonder Retina-display. Daar is de maximale helderheid 320 nits. Opslag : Alle modellen komen standaard met SSD-opslag, vanaf 256GB. Maar bij de 27-inch iMac is dit uit te breiden tot maar liefst 8TB, terwijl de M1 iMac maximaal 2TB heeft. Bij de 21,5-inch iMacs kan je zelfs nog kiezen voor 1TB Fusion Drive.

: Alle modellen komen standaard met SSD-opslag, vanaf 256GB. Maar bij de 27-inch iMac is dit uit te breiden tot maar liefst 8TB, terwijl de M1 iMac maximaal 2TB heeft. Bij de 21,5-inch iMacs kan je zelfs nog kiezen voor 1TB Fusion Drive. Processor : Apple’s nieuwste iMac heeft de M1-chip, die door Apple zelf ontworpen is. Uit ervaringen met MacBooks blijkt dat deze chip sneller is dan veel recente Intel-modellen. De opties zijn beperkt, want je kan alleen kiezen voor een GPU met 8-cores in plaats van 7-cores. In de 27-inch iMac vind je een 10e generatie Intel 6-core-chip, die ook nog uitbreidbaar is.

: Apple’s nieuwste iMac heeft de M1-chip, die door Apple zelf ontworpen is. Uit ervaringen met MacBooks blijkt dat deze chip sneller is dan veel recente Intel-modellen. De opties zijn beperkt, want je kan alleen kiezen voor een GPU met 8-cores in plaats van 7-cores. In de 27-inch iMac vind je een 10e generatie Intel 6-core-chip, die ook nog uitbreidbaar is. Werkgeheugen : De nieuwe M1 iMac heeft maximaal 16GB centraal geheugen, terwijl dit bij de Intel iMacs uit te breiden is tot 128GB (bij het 27-inch model). De M1 iMac heeft echter niet zoveel RAM nodig, omdat dit centraal geregeld is en alles beter op elkaar afgestemd is.

: De nieuwe M1 iMac heeft maximaal 16GB centraal geheugen, terwijl dit bij de Intel iMacs uit te breiden is tot 128GB (bij het 27-inch model). De M1 iMac heeft echter niet zoveel RAM nodig, omdat dit centraal geregeld is en alles beter op elkaar afgestemd is. Grafische kaart: De M1-versie heeft een geïntegreerde 7- of 8-core GPU in de M1-chip en dus geen losse grafische kaart. Deze is daarom ook niet te upgraden. De andere Intel-versies hebben gevarieerde grafische kaarten, zoals de Radeon Pro 5300 en de Intel Iris Plus Graphics 640.

Camera : De beste FaceTime-camera vind je in de nieuwe M1-versie. Hoewel die net als de 27-inch iMac een 1080p FaceTime HD-camera heeft, zorgt de M1-beeldsignaalprocessor nog voor extra hoge beeldkwaliteit. De 21,5-inch modellen hebben slechts een 720p FaceTime HD-camera.

: De beste FaceTime-camera vind je in de nieuwe M1-versie. Hoewel die net als de 27-inch iMac een 1080p FaceTime HD-camera heeft, zorgt de M1-beeldsignaalprocessor nog voor extra hoge beeldkwaliteit. De 21,5-inch modellen hebben slechts een 720p FaceTime HD-camera. Speakers : Werk je veel met audio, dan lijkt de nieuwe M1-versie het model voor jou. Er zit een hifi-systeem in met zes speakers en force-cancelling woofers. In de 27-inch Intel-versie zitten slechts ‘verbeterde’ stereospeakers en in de 21,5-inch versie standaard stereospeakers. Alleen in de M1 iMac is ondersteuning voor ruimtelijke audio bij Dolby Atmos-content.

: Werk je veel met audio, dan lijkt de nieuwe M1-versie het model voor jou. Er zit een hifi-systeem in met zes speakers en force-cancelling woofers. In de 27-inch Intel-versie zitten slechts ‘verbeterde’ stereospeakers en in de 21,5-inch versie standaard stereospeakers. Alleen in de M1 iMac is ondersteuning voor ruimtelijke audio bij Dolby Atmos-content. Microfoons : Moet je veel overleg voeren via videobellen, dan wil je dat de ander je altijd goed hoort. De drie bundelvormige microfoons van studiokwaliteit met hoge signaal-ruis-verhouding in de M1 iMac levert volgens Apple de beste kwaliteit. De 27-inch Intel iMac heeft drie bundelvormige microfoons en in de 21,5-inch versies zitten maar één microfoon.

: Moet je veel overleg voeren via videobellen, dan wil je dat de ander je altijd goed hoort. De drie bundelvormige microfoons van studiokwaliteit met hoge signaal-ruis-verhouding in de M1 iMac levert volgens Apple de beste kwaliteit. De 27-inch Intel iMac heeft drie bundelvormige microfoons en in de 21,5-inch versies zitten maar één microfoon. Hé Siri : Handsfree Hé Siri is beschikbaar op de 24-inch en 27-inch iMac, niet op de andere modellen.

: Handsfree Hé Siri is beschikbaar op de 24-inch en 27-inch iMac, niet op de andere modellen. Thunderbolt-aansluitingen : Op de nieuwste iMac met M1-chip vind je de twee snelste aansluitingen: Thunderbolt/USB-4. Op alle andere modellen maakt Apple gebruik van Thunderbolt 3. Het gaat in alle gevallen om de usb-c-vorm.

: Op de nieuwste iMac met M1-chip vind je de twee snelste aansluitingen: Thunderbolt/USB-4. Op alle andere modellen maakt Apple gebruik van Thunderbolt 3. Het gaat in alle gevallen om de usb-c-vorm. Overige aansluitingen : De Intel iMacs hebben daarnaast nog 4 usb-a-poorten. Deze vind je niet op de M1-versie, want die heeft alleen (op het duurdere model) nog twee extra USB-3-poorten (geen Thunderbolt, wel usb-c-vorm). Het M1-model mist ook de SD-kaart-sleuf. Onthoud ook dat je op de nieuwe M1 iMac maximaal één extern scherm kan aansluiten, op maximaal 6K-resolutie.

: De Intel iMacs hebben daarnaast nog 4 usb-a-poorten. Deze vind je niet op de M1-versie, want die heeft alleen (op het duurdere model) nog twee extra USB-3-poorten (geen Thunderbolt, wel usb-c-vorm). Het M1-model mist ook de SD-kaart-sleuf. Onthoud ook dat je op de nieuwe M1 iMac maximaal één extern scherm kan aansluiten, op maximaal 6K-resolutie. Authenticatie : De M1 iMac heeft ondersteuning voor Touch ID in het Magic Keyboard (standaard geleverd bij de duurdere modellen). Bij de Intel-versies kan je Touch ID in het losse Magic Keyboard niet gebruiken.

: De M1 iMac heeft ondersteuning voor Touch ID in het Magic Keyboard (standaard geleverd bij de duurdere modellen). Bij de Intel-versies kan je Touch ID in het losse Magic Keyboard niet gebruiken. Meegeleverde accessoires: Bij de M1 iMac krijg je diverse accessoires in bijpassende kleur: een Magic Keyboard (2021-model), Magic Mouse 2 of Magic Trackpad 2. Ook zit er een gevlochten magnetische stroomkabel bij, in dezelfde kleur als de computer zelf. Ook krijg je een gevlochten usb-c-naar-Lightning-kabel erbij, eveneens in dezelfde kleur als de computer. Bij de Intel-versies levert Apple de standaard zilveren uitvoeringen van het toetsenbord, muis en trackpad, evenals de bijbehorende kabels.

Het grootste verschil tussen de M1 en Intel-versies van de iMac zit hem in het design en de processor. Dat zijn dan ook de twee voornaamste redenen om voor één van deze modellen te kiezen en waar je bij het vergelijken van de iMac op moet letten.

Volgens Apple is de iMac met M1-chip 85% sneller in CPU-prestaties en is de GPU twee keer zo snel. Dit is in vergelijking met de 21,5-inch iMac die hij vervangt. We weten nog niet precies hoe de nieuwe M1-versie zich verhoudt tot het 27-inch model, maar uit ervaring met de Mac mini en de MacBook Air met M1 weten we dat Apple’s eigen chip goed zijn mannetje staat tegenover de Intel-versies. Apple’s M1-chip bleek vaak sneller dan de snelste Intel.

Wil je een modern en hip design, met een kleur die beter bij je interieur past, dan kom je automatisch uit bij de nieuwe M1 iMac. Deze ziet er strakker uit dan je van de Intel iMacs gewend bent, met veel dunnere schermranden. Hij valt minder op doordat hij een stuk slanker is, hoewel je met een kleurtje wel weer wat unieks in je woonkamer of kantoor kan zetten.

Hou er rekening mee dat de 27-inch iMac nog geen opvolger heeft in het design van de nieuwe 24-inch. Die verwachten we pas op een later moment, mogelijk met 32-inch display.

Overeenkomsten tussen de M1 iMac en Intel iMac

Bij het vergelijken van de iMac kijken we niet alleen naar de verschillen, maar ook naar een paar overeenkomsten:

Type computer : In alle gevallen gaat het om een alles-in-één desktopcomputer. Je hebt dus geen aparte kast of beeldscherm nodig, want je bent met je aankoop in één keer klaar.

: In alle gevallen gaat het om een alles-in-één desktopcomputer. Je hebt dus geen aparte kast of beeldscherm nodig, want je bent met je aankoop in één keer klaar. Koptelefoonaansluiting : Alle modellen hebben een traditionele koptelefoonaansluiting, hoewel die bij de nieuwe M1 iMac aan de zijkant zit in plaats van de achterkant.

: Alle modellen hebben een traditionele koptelefoonaansluiting, hoewel die bij de nieuwe M1 iMac aan de zijkant zit in plaats van de achterkant. Opslagtype : Alle modellen komen inmiddels standaard met SSD-opslag.

: Alle modellen komen inmiddels standaard met SSD-opslag. Ethernet: De Ethernet-aansluiting is op alle modellen beschikbaar, maar bij de M1-versie zit die verwerkt in het losse stroomblok. Dit zorgt voor minder kabels over je bureau.

Specificaties M1 iMac vs Intel iMac vergeleken

Alle specificaties van de M1 iMac vs de Intel iMac vind je in onze tabel nog overzichtelijk op een rij.

Conclusie iMac vergelijken: M1 of Intel?

Nu is de grote vraag: wat is de conclusie na het vergelijken van de iMac? Dat ligt eraan waar je naar op zoek bent.

Wil je voor de allernieuwste iMac met het nieuwste design, dan moet je zonder twijfel de iMac 2021 hebben. Voor het overgrote deel van de gebruikers is dit model perfect voor alledaags gebruiken professionele taken. De iMac 2021 is supersnel (zo bleek wel uit eerdere MacBooks met M1-chip) en het design is zonder twijfel uniek te noemen. Je profiteert ook van Touch ID op het toetsenbord, een betere camera, speakers en je hebt de keuze uit maar liefst zeven kleuren. Maar als je toch iets groters zoekt, dan is de keuze lastig.

De nieuwe iMac 2021 is er alleen nog in 24-inch. Als je nu al een oudere 27-inch iMac hebt, wil je liever niet een stapje terug wat betreft schermformaat. Je zou dan kunnen overwegen om te kiezen voor de huidige 27-inch iMac 2020, maar realiseer je wel dat deze dus al wat ouder is en nog het gedateerde design heeft. De 27-inch iMac 2020 heeft daarentegen wel een goede camera, snelle Intel-chip en een optie voor scherm met nanotextuur. De 27-inch iMac 2020 kan ook een goede keuze zijn als je nog erg afhankelijk bent van bepaalde apps of graag Windows gebruikt op een Mac. Op de M1-versie zijn nog niet alle apps aangepast (je kunt ze vaak wel openen, maar de prestaties zijn dan niet optimaal) en Windows erop gebruiken moet nog via een omweg.

Uiteindelijk verwachten we dat Apple ook een opvolger van de 27-inch iMac gepland heeft, met dezelfde vernieuwingen als de huidige 24-inch versie.

Ben je nu nog een iMac-loze Apple-gebruiker en wil je voor het eerst de stap maken? Dan raden we toch de iMac 2021 aan. Je hebt dan meteen de allernieuwste functies, profiteert van de snelheid van de M1-chip en je hebt een design dat er nog jarenlang goed en modern uit ziet.

De 21,5-inch iMac zonder Retina vinden we eigenlijk voor niemand een aanrader, tenzij je echt een hele goede deal kan vinden en je de Mac alleen gebruikt om te surfen, YouTuben en documenten wil tikken. De 21,5-inch iMac met 4K Retina-display is een uitlopend model, maar kan nog wel de moeite zijn als je een goede deal vindt.

Aankoopadvies iMac vergelijken

Ga de iMac 2021 kopen als je…

…de meest moderne en nieuwste iMac zoekt, in een compact formaat.

…graag wil profiteren van de snelheid en de goede prestaties van de M1-chip.

…dol bent op gekleurde iMacs. De zeven kleuren brengen herinneringen naar de iMac G3 naar boven.

…veel moet videobellen. Deze iMac heeft de beste microfoon, speakers en camera.

…dolgraag Touch ID op een desktop-Mac wil gebruiken.

…een supersnelle iMac zoekt, maar niet meer dan €1.500,- wil betalen.

Ga de 27-inch iMac 2020 kopen als je…

…een groter display wil.

…een krachtige iMac met Intel-chip zoekt.

…het oudere design je niet zoveel uitmaakt en er nog jaren mee wil doen.

…voor het werk afhankelijk bent van bepaalde apps en bijvoorbeeld het gebruik van Windows.

…graag een mat display met nanotextuur wil.

…meer dan 2TB opslag nodig hebt, zonder externe schijf te willen gebruiken.

Ga de 21,5-inch niet-Retina iMac kopen als je…

…de allergoedkoopste iMac zoekt.

…echt een goede deal vindt.

…de iMac alleen gebruikt voor internetten en documenten typen.

…het oudere design je niets uitmaakt.

Ga de 21,5-inch 4K Retina iMac kopen als je…

…een compacte iMac met hoge resolutie display wil.

…een goede deal vindt. Dit model is alleen nog bij externe verkopers verkrijgbaar.

…een kleine iMac met redelijk up-to-date Intel-chips zoekt.

Lees meer over de iMac-modellen in onze uitgebreide round-up.