Als we bronnen mogen geloven gaat Apple bij de iPhone 17-serie flink uitpakken als het om werkgeheugen gaat. Er wordt gesproken over maar liefst 12GB RAM, maar volgens analist Kuo zal dit alleen bij de duurste modellen het geval zijn.

Update 29 augustus 2024: Een dag nadat een bekende geruchtenlekker beweerde dat álle iPhone 17-modellen een upgrade naar 12GB RAM krijgen, komt analist Ming-Chi Kuo met een heel ander verhaal. Hij zegt dat alleen de iPhone 17 Pro Max aanzienlijk meer werkgeheugen krijgt. De andere modellen houden volgens Kuo vast aan 8GB RAM, net als de vierde generatie iPhone SE. Een minimum van 8GB RAM is nodig om de Apple Intelligence-functies van iOS 18 te kunnen gebruiken. Dit ook dan ook de reden waarom alleen de huidige iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max er geschikt voor zijn. Een overstap naar 12GB had kunnen zorgen voor nog krachtiger AI-functies over de hele linie, maar het lijkt er nu op dat dit beperkt blijft tot het duurste model van 2025.

Naast de uitbreiding naar 12GB RAM zal de iPhone 17 Pro Max volgens Kuo ook een exclusief koelsysteem hebben, dat gebruik maakt van zogeheten vapor chamber-technologie, in combiantie met grafietplaten. De andere iPhone-modellen uit 2025 gebruiken alleen de grafietplaten als koelmethode.

Hieronder lees je ons eerdere artikel van 28 augustus 2024.

De iPhone staat niet per se bekend om de telefoon met de meeste werkgeheugen, maar dat is de afgelopen jaren eigenlijk ook nooit nodig geweest. Doordat Apple zowel de hardware als software maakt, zijn beide onderdelen goed op elkaar afgestemd en kun je met minder RAM net zoveel doen als het extra werkgeheugen dat je normaal gesproken bij Android-toestellen vindt. Desalniettemin is Apple de afgelopen jaren de hoeveelheid werkgeheugen aan het opschroeven. Bij de iPhone 16-serie worden alle modellen waarschijnlijk voorzien van 8GB RAM, maar bij de iPhone 17-modellen zou dit bij alle vier de modellen verhoogd worden naar 12GB werkgeheugen, zo dbeweert een geruchtenlekker op Weibo.

‘Zoveel RAM in de iPhone 17’

De verhoging naar 12GB RAM is volgens de bron niet zonder reden. Apple zou tegen de tijd dat de iPhone 17 verschijnt, nog meer AI-functies lokaal willen laten werken. Voor dergelijke zware processen die lokaal verwerkt worden, heb je meer werkgeheugen nodig. Het voordeel is dat je daardoor minder afhankelijk bent van de cloud en servers. Dat is beter voor je privacy, maar vereist dus wel betere specs.

De hoeveelheid RAM is dan ook de reden dat Apple Intelligence nu nog alleen op de iPhone 15 Pro-modellen werkt, omdat die voorzien zijn van 8GB RAM. Dat zou het minimale zijn om alle AI-functies te kunnen laten werken. De iPhone 16-modellen krijgen vermoedelijk allemaal 8GB RAM, dus ook de twee standaardmodellen. Daardoor werkt Apple Intelligence straks op alle modellen van de iPhone 16-serie en dus niet alleen de Pro’s.

Voor bepaalde krachtige AI-functies rust Apple nu nog op de Private Cloud Compute, een cloudoplossing voor Apple Intelligence waarbij gedacht is aan je privacy. Maar door bepaalde taken dankzij de extra RAM bij de iPhone 17 te verplaatsen van de Private Cloud Compute naar lokale verwerking, werken dergelijke functies mogelijk sneller.