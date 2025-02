Vorig jaar op WWDC kondigde Apple flinke upgrades aan voor Siri, die dit jaar in een update van iOS zou moeten komen. Nu melden bronnen dat we waarschijnlijk nog iets langer moeten wachten.

De slimme assistent van Apple is al zo’n 15 jaar een vast onderdeel van de iPhone. Door de jaren heen heeft Siri hier en daar wat nieuwe functies gekregen en een make-over ondergaan, maar echt baanbrekende verbeteringen aan de intelligentie van de assistent waren beperkt. Tot Apple in 2024 aankondigde dat Siri met iOS 18 eindelijk een grote upgrade krijgt.

Deze Siri-functies van iOS 18 komen later

Tijdens WWDC vorig jaar kondigde Apple een reeks verbeteringen aan onder de noemer Apple Intelligence, waaronder een flinke upgrade voor Siri. Apple zou intern voor ogen hebben om alle Siri-verbeteringen toe te kunnen voegen in iOS 18.4, maar volgens Mark Gurman laten enkele functies nog even op zich wachten. Deze drie opvallende vernieuwingen hoeven we nog niet direct te verwachten.

Persoonlijke resultaten

Dankzij Apple Intelligence wordt Siri slimmer en persoonlijker. De assistent kan gegevens uit je agenda, e-mails, foto’s en bestanden meenemen om relevantere antwoorden te geven. Stel je voor dat je vraagt: “Wat hebben mijn vrienden me aangeraden om te kijken?”, dan kan Siri informatie uit berichten en notities halen om je een passend antwoord te geven. Ook kan Siri details uit foto’s herkennen en die informatie gebruiken om automatisch formulieren in te vullen of context te bieden in andere apps.

Siri weet wat op je scherm staat

Dankzij de schermbewuste Siri wordt de assistent slimmer en beter in staat om mee te denken. Siri kan herkennen wat er op je scherm staat en daar direct op inspelen. Zoek je bijvoorbeeld een locatie in Apple Kaarten, dan hoef je alleen maar te vragen: Hoelang duurt het om daar te komen?” en Siri berekent direct een route vanaf je huidige locatie. Krijg je een bericht met een adres? In plaats van het handmatig te kopiëren, kun je simpelweg zeggen: “Navigeer hierheen,” en Siri opent de route in de juiste app.

In-app acties

Siri krijgt ook meer controle binnen apps, zowel van Apple zelf als van derden. Met in-app acties kun je Siri opdrachten geven die specifiek zijn voor een bepaalde app en de assistent voert ze uit op basis van de context. Dit opent de deur naar een breed scala aan nieuwe mogelijkheden, zoals het direct aanpassen van instellingen, het uitvoeren van specifieke taken binnen apps of het sneller reageren op berichten zonder tussenstappen.

We hebben een overzicht met alle nieuwe Siri-functies in iOS 18. Een deel daarvan is reeds te gebruiken.

Wanneer kunnen we het dan verwachten?

Volgens Mark Gurman staat de release van deze update nu gepland voor mei, als onderdeel van iOS 18.5. Toch is het nog maar de vraag wanneer alle Apple Intelligence-functies daadwerkelijk in Nederland beschikbaar zullen zijn. Apple heeft aangegeven in 2025 uit te breiden naar de Europese Unie, maar vooralsnog lijkt Nederlands geen prioriteit te hebben. Dit betekent dat Nederlandse gebruikers voorlopig nog vastzitten aan de ‘oude’ Siri, zonder de slimme AI-verbeteringen die in de VS en andere landen wel worden uitgerold.

Toch belooft de upgrade een flinke stap vooruit te zijn voor Siri, met diepere integratie in apps, een beter begrip van context en meer gepersonaliseerde antwoorden. Zodra Apple de functies wereldwijd beschikbaar stelt, zou Siri eindelijk de slimme assistent kunnen worden waar gebruikers al jaren op hopen. Tot die tijd blijft het afwachten of en wanneer Apple de ondersteuning voor meer talen gaat uitbreiden.