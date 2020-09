Naast de Apple Watch Series 6 komt er in 2020 nog een andere smartwatch op de markt: de Apple Watch SE. Dit is een betaalbare uitvoering van de Apple Watch, gericht op mensen die de eerdere modellen te duur vonden. Het ontwerp doet denken aan de normale Apple Watch, maar alles is net iets goedkoper uitgevoerd. Door gebruik te maken van bestaande componenten kan Apple de prijs van dit model laag houden. Hier lees je alles over de Apple Watch SE!

Wil je meepraten over deze aankondiging? In onze Praat mee over Apple’s september 2020 aankondigingen kun je met andere iCulture-lezers discussiëren over deze en andere aankondigingen en je mening delen.

Bekijk ook Praat mee: bespreek hier alle aankondigingen van Apple's september-event Het is bijna tijd voor een nieuw Apple-event! In dit artikel kun je met andere iCulture-lezers je mening delen en discussiëren over de nieuwe september 2020 aankondigingen van Apple.

Apple Watch SE in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de Apple Watch SE:

Opvolger van de Series 3, als betaalbaarder instapmodel

Design en interne specs vergelijkbaar met Series 5 (S5-chip met kompas)

Verkrijgbaar in meerdere uitvoeringen, waaronder 4G (niet in Nederland)

Formaat 40mm en 44mm

en Licht van gewicht

Waterbestendig tot 50 meter

Geen ECG en Always-on-display, wél valdetectie

Ook geschikt voor kinderen dankzij Family Setup.

Betaalbaarder prijs, vanaf €299,- (zie Apple Store)

Apple Watch Series SE: dit is er nieuw

Apple brengt al jarenlang een goedkopere uitvoering van de Apple Watch uit. Naast het topmodel kun je ook steeds kiezen voor een goedkopere uitvoering. Voorheen waren deze modellen gebaseerd op voorgangers (Series 1, 2 en 3) maar vanaf nu heeft Apple een speciale budgetuitvoering van de Apple Watch gemaakt. Daarbij is gekozen voor goedkopere materialen en componenten en zijn sommige functies achterwege gelaten, zoals de ECG-functie en het Always-on-display.

Het horloge is beschikbaar in twee formaten: 40mm en 44mm. Deze formaten zijn onveranderd ten opzichte van de Series 4 en 5. Het design is dan ook ongewijzigd gebleven. De horlogebandjes van eerdere modellen passen gewoon: 38/40mm op het kleine model en 42/44mm op het grotere model.

Ter vergelijking, dit zijn de nieuwe prijzen van de Apple Watch Series 3:

38mm aluminium in zilver of spacegrijs: €219

42mm aluminium in zilver of spacegrijs; €249

De Apple Watch SE heeft een S5-chip. Dat is dezelfde chip als in de Apple Watch Series 5. Je gebruikt er de belangrijkste functies van de Apple Watch mee, zoals de hartsensor, het ontvangen van berichten, installeren van apps en nog veel meer. Dit model heeft ook de valdetectie en het kompas, die je kent van respectievelijk de Apple Watch Series 4 en Series 5. Belangrijk om te weten is dat de Apple Watch SE geen oplaadadapter meer meegeleverd krijgt. De magnetische oplaadkabel zit er wel bij. Je kan dus zelf een eigen adapter gebruiken.

Prijs en beschikbaarheid Apple Watch SE

De Apple Watch SE is vanaf vandaag te bestellen in de VS en wordt vanaf vrijdag geleverd. In Nederland is de nieuwe Apple Watch SE vanaf nu te bestellen voor een prijs vanaf €299,-. De levertijd loopt in Nederland op tot 29 september.

De Apple Watch Series 3 blijft ook nog in het assortiment als de goedkoopste optie. In Nederland kost de Apple Watch Series 3 nu €219 (38mm) en €249 (42mm).

Wil je een Apple Watch kopen, bekijk dan in onderstaand artikel de verschillende mogelijkheden.