iPad 2020: dit valt er te kiezen

Apple is het jaar goed begonnen met de aankondiging van de iPad Pro 2020. Maar er komt nog meer aan. Sommige modellen uit 2019 kunnen nog wel even mee, terwijl Apple voor andere modellen alweer iets nieuws in de pijplijn heeft. Met dit overzicht praten we je bij, zodat jij de beste keuze kunt maken!





iPad Pro 2020 voor professioneel gebruik

Dit is het topmodel van Apple, met de meest krachtige prestaties en de beste grafische ervaring. De 2020-modellen zijn de snelste en meest geavanceerde tablets die Apple heeft uitgebracht. Met dubbele camera’s, een LiDAR Scanner en 6GB RAM levert de iPad Pro prestaties van desktopformaat. Dit is een echte laptopvervanger.

De iPad Pro 2020 is in maart 2020 aangekondigd en bieden tussen de 128GB en 1TB opslag. Je kunt kiezen uit de formaten 11-inch en 12,9-inch, beide in de kleuren zilver en spacegrijs. Heb je liever de kleur goud, dan zul je de iPad Air 2019 of de standaard iPad 2019 moeten kiezen.

De iPad Pro springt er vooruit uit qua schermtechniek: alle modellen hebben een 264ppi Wide Color Liquid Retina LCD display met True Tone en ProMotion. Dit laatste zorgt voor een verversingsgraad van 120 Hz, waardoor het extra rustig voor je ogen is en het scherm snel reageert op aanraking. De nieuwe A12Z Bionic-chip in combinatie met 6GB RAM zorgt ervoor dat je je qua performance geen zorgen hoeft te maken. Er zit ook een dubbele camera in. Er zijn speciale accessoires voor verschenen, zoals de Magic Keyboard voor iPad.

Dit zijn de prijzen:

Heb je dit allemaal niet nodig, dan is de iPad Pro 2018 ook nog een prima keuze.

Bekijk ook iPad Pro 2018 kopen: alles over de vernieuwingen, functies, prijzen en meer De iPad Pro 2018 is een krachtige tablet voor professionals. Hier kom je alles te weten over de iPad Pro 2018 kopen, prijzen, aanbiedingen en specs van deze tablet, waarmee je professioneel foto's en video's kunt bewerken, design-werk kunt doen en meer.

iPad Air 2020 voor productiviteit en creativiteit

Vind je de iPad Pro iets te duur of heb je al die geavanceerde functies niet nodig? Dan is de iPad Air 2020 misschien iets voor jou. Dit is een middenklasse tablet, die zowel geschikt is voor productiviteit als voor creatieve toepassingen. Er zitten enkele high-end functies op die je niet op de goedkopere modellen vindt.

We verwachten dat Apple de iPad Air 2020 in de loop van het jaar aankondigt. Tot die tijd kun je terecht bij de iPad Air 2019. Dit is het vernieuwde model met 10,5-inch scherm dat geschikt is voor Smart Keyboard én Apple Pencil. Dit model heeft een dunnere behuizing gekregen en draait op een A12 Bionic-chip met Apple Neural Engine. Prima dus qua performance, want deze is 70 procent sneller dan de vorige Air.

Het Retina-scherm met True Tone-technologie heeft bovendien bijna 20 procent meer schermoppervlak. We verwachten dat de iPad Air 2020 hetzelfde design houdt, maar alleen van binnen wat verbeteringen krijgt. Je kunt kiezen uit de kleuren zilver, spacegrijs en goud.

Bekijk ook iPad Air 2019: alles wat je wil weten over Apple's middenklasse iPad De iPad Air 2019 is Apple's nieuwste middenklasse iPad, met een scherm van 10,5 inch. Deze biedt high-end functies en performance voor een betaalbare prijs. Dit moet je weten over de functies, mogelijkheden en meer van de iPad Air 2019.

Standaard iPad 2020 voor dagelijks gebruik

In 2019 bracht Apple een vernieuwde versie van het instapmodel uit met een groter 10,2-inch scherm. Dit is nog steeds een goede keuze als je een goedkope iPad zoekt en geen behoefte hebt aan allerlei extra’s. Je kunt er zelf de Apple Pencil op gebruiken als je wilt tekenen of notities maken. Apple zou dit model in 2020 kunnen vernieuwen, maar voorlopig kunnen we nog even prima vooruit met het model uit 2019. Mensen die deze tablet kopen zullen sowieso niet zo vaak upgraden, maar wachten tot hun tablet tot op de draad versleten is en geen updates meer krijgt.

De iPad is met zijn 10,2-inch iets kleiner dan de iPad Air, maar het scheelt niet veel. Omdat dit een budgetmodel is, is het scherm iets minder geavanceerd en ontbreken ook wat andere zaken op het gebied van schermtechnologie. Dit hoeft je echter niet tegen te houden: deze iPad is perfect voor internetten, tv-kijken, games en alle dagelijkse bezigheden. Je kunt er allerlei accessoires voor krijgen en hebt daarmee een erg complete iPad voor een relatief lage prijs. Het scherm is bovendien groter dan die van de iPad mini, terwijl je minder betaalt.

Bekijk ook iPad 2019: alles over de de goedkope 10,2 iPad voor iedereen De 10,2-inch iPad 2019 is het instapmodel van de iPad en heeft bij dit model een groter scherm gekregen. Daarnaast zitten er nog wat andere vernieuwingen in, zoals een Smart Connector voor het aansluiten van Apple's Smart Keyboard. We lopen ze snel met je langs!

iPad mini 2020 voor als het klein moet zijn

De iPad mini is de kleinste tablet in het assortiment van Apple met een 7,9-inch scherm. Er is nog geen iPad mini 2020 aangekondigd, maar mogelijk kondigt Apple deze wel in de loop van het jaar aan.

De iPad mini keerde in 2019 terug in het assortiment van Apple, na vier jaar afwezigheid. De iPad mini 2019 heeft een traditioneel design met Touch ID en is erg handzaam. Deze tablet past in je binnenzak en vaak zelfs in je broekzak. Dit model is speciaal uitgebracht voor een heel specifieke doelgroep. Het is niet de goedkoopste iPad en ook niet het instapmodel voor mensen die met een iPad willen beginnen, maar het is wel een uitkomst als je toevallig dit compacte formaat zoekt. Je kunt het gebruiken als notitieblok en om op te schetsen. Het scherm is wel vrij klein, maar dat is misschien precies wat jij nodig hebt! Zoek je een echt instapmodel, kijk dan naar de standaard 10,2-inch iPad.