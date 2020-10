Ken je MagSafe nog? Apple gebruikte deze term jarenlang voor de magnetische aansluiting van de oplaadkabel van MacBooks. Sinds de 12-inch MacBook in 2015 en de MacBook Pro uit 2016 heeft Apple afstand gedaan van deze praktische en geliefde aansluiting, maar in 2020 is het weer terug. De MagSafe Charger en Charger Duo zijn twee nieuwe draadloze opladers van Apple, speciaal voor de iPhone 12.





MagSafe Charger in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen van de nieuwe MagSafe Charger:

Twee modellen: MagSafe Charger en MagSafe Charger Duo

Draadloze oplader met magneten

Duo-variant geschikt voor iPhone en Apple Watch

Alleen voor iPhone 12-serie, los verkrijgbaar

Functies van de MagSafe Charger en Charger Duo

De MagSafe Charger en MagSafe Charger Duo zijn draadloze opladers, wat wil zeggen dat je geen kabel rechtstreeks in de iPhone steekt. De opladers zelf lopen nog wel via een kabel naar het stopcontact. Het voordeel ten opzichte van andere draadloze opladers is dat je geen gedoe hebt met het goed positioneren van je iPhone. De iPhone 12 valt dankzij de magneten precies op de goede plek. Het opladen is daarmee vergelijkbaar met de Apple Watch, waarbij de oplader ook magnetisch op zijn plek valt.

Een voordeel van de MagSafe Charger is dat je de iPhone draadloos kan opladen terwijl je hem gebruikt. Bij andere draadloze opladers moet je hem neerleggen, maar de MagSafe Charger kun je tegelijkertijd vast blijven houden. Wel zit er nog een draadje aan.

