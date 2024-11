Apple is de afgelopen jaren in sneltreinvaart nieuwe Macs aan het uitbrengen, voorzien van de nieuwste Apple Silicon-chip. We zijn inmiddels in een patroon gekomen dat elke gangbare Mac nagenoeg jaarlijks een update krijgt. Dat was in het Intel-tijdperk wel anders: het duurde vaak jaren voordat er bijvoorbeeld een nieuwe iMac uit kwam. De nieuwe iMac M4 van 2024 is dan ook alweer het derde model in 3,5 jaar tijd. Exact een jaar na de M3-versie staat de opvolger op ons bureau. Deze keer zijn er meer verbeteringen dan vorig jaar, waar je als gebruiker eigenlijk direct profijt van hebt. In deze iMac M4 review lees je wat onze ervaringen zijn.

Tekst, review en foto’s: Benjamin Kuijten (@BenjaminRK). De review is geschreven in november 2024 en beschrijft de situatie op dat moment. De geteste iMac is een roze exemplaar met M4-chip met 10-core CPU, 10-core GPU, 32GB RAM, 2TB opslag en een scherm met nanotextuur. Het exemplaar is voor deze test beschikbaar gesteld door Apple.

iMac M4 in het kort

Dit zijn de belangrijkste nieuwe eigenschappen van de iMac M4:

Nu met snellere M4-chip

Standaard met 16GB RAM, maximaal 32GB

Betere camera met Center Stage

Optie voor scherm met nanotextuur

Vernieuwde kleuren

Alle poorten nu Thunderbolt 4 (in versie met vier poorten)

Geleverd met Magic-accessoires met usb-c

Nieuwe lagere prijs: vanaf €.1519,-

Daarnaast bevat de iMac M4 ook alle functies van de voorganger:

Bluetooth 5.3

Wifi 6E

4,5K scherm van 24-inch

Verkrijgbaar in 7 kleuren

Opslag tot 2TB

2 of 4 poorten

Hifi-systeem met zes speakers en force-cancelling woofers

De nieuwe iMac M4 bevat in het kort tien nieuwe functies en verbeteringen. Natuurlijk de nieuwe M4-chip, maar er zijn nog een aantal andere noemenswaardige verbeteringen in doorgevoerd die wat ons betreft de moeite waard zijn. Sterker nog: Apple heeft een aantal nadelen die we genoemd hebben in de iMac M3-review opgelost. Dat maakt de iMac M4 meteen een veel verstandigere keuze, zeker nu de prijs lager geworden is én je meteen 16GB werkgeheugen krijgt.

Design en uiterlijk iMac M4: een klein verschil

Nagenoeg hetzelfde design als vorige twee generaties

Zeven verschillende kleuren, alle kleuren voor elk model

Vernieuwde kleuren

Magic-accessoires en kabels in dezelfde kleur

Afmetingen: 54,7 x 46,1 x 14,7 cm

Gewicht: 4,44 kg

De iMac M4 heeft grotendeels hetzelfde design als de voorgangers, maar Apple heeft wel wat dingen aangepast. Apple heeft namelijk de kleuren opgefrist. Alle zeven beschikbare kleuren zijn wat feller en kleurrijker dan voorheen. Groen is bijvoorbeeld een stuk groener en de roze (die wij voor deze review getest hebben) is ook veel meer roze. Bij de M1- en M3-varianten leek de roze nog meer op lichtrood, maar deze keer is het écht roze. Dat zie je vooral aan de achterkant, die geheel van aluminium is. Bij de voorkant valt de vernieuwde kleur een stuk minder op, mede doordat de schermrand nog steeds wit is en de kin onder het scherm achter een glasplaat zit. De kleur springt er daar dus minder uit dan op het aluminium.

We hebben helaas niet alle kleuren kunnen testen, maar zijn wel tevreden over het ietwat vernieuwde kleurenaanbod. Het verschil zul je vooral zien als je de twee naast elkaar zet, maar desalniettemin is het fijn dat Apple toch nog iets aangepast heeft. Wat ook nieuw is, is dat alle zeven kleuren nu beschikbaar zijn voor elke configuratie. Bij de vorige twee iMac-modellen was een drietal kleuren alleen beschikbaar voor de duurdere uitvoering met vier poorten. Die rare beperking is nu opgeheven, dus je hebt als gebruiker nu gewoon de keuze uit elke kleur die je maar wil.

Toch vinden we het jammer dat Apple niet een échte nieuwe kleur toegevoegd heeft. We denken niet dat er iemand teleurgesteld was geweest als bijvoorbeeld een van de felle kleuren geel of oranje zou wegvallen in ruil voor bijvoorbeeld zwart. Zilver is nog steeds de enige optie voor iedereen die liever een zo neutraal mogelijk design wil.

Aan de andere kant: je koopt deze iMac ook vooral omdat het een blikvanger is. Dankzij het dunne ontwerp is dit een alles-in-1-computer die je echt bijna overal kan neerzetten. Of het nou op een bureau is of op de eettafel middenin de woonkamer: de iMac is een computer die gezien mag worden. We vinden het zelfs eigenlijk zonde om hem op een bureau tegen de muur te zetten, omdat je dan nauwelijks nog wat van het ontwerp ziet.

Sommige gebruikers storen zich aan de witte schermranden en de kin onderaan het scherm. Wij vinden dat eigenlijk geen probleem. De iMac is vooral een consumentenapparaat, waarbij design wat meer de boventoon voert. Een zwarte schermrand straalt misschien meer professionaliteit uit en is wellicht wat prettiger voor de ogen, maar wij vinden de witte rand juist wel wat hebben. Ook de gekleurde kin onder het scherm heeft zo zijn charme. Zo zie je ten minste nog eens welke kleurde iMac ook alweer is.

Scherm iMac M4: nu ook met nanotextuur

4,5K display (4480 x 2520 pixels)

Beschikbaar in één formaat: 24-inch

Maximale helderheid 500 nits

Scherm is niet in hoogte verstelbaar of kantelbaar

Brede kleurweergave (P3)

True Tone

Optie voor nanotextuur

De iMac is nog altijd alleen beschikbaar in een 24-inch formaat. Het gaat om een 4,5K-display, met een resolutie van 4480 x 2520. De maximale helderheid is met 500 nits ongewijzigd gebleven. Sterker nog: nagenoeg alles aan het scherm is identiek aan de voorganger. Enerzijds vinden we dat niet erg: het scherm werkt prettig en is voor de doorsnee taken (zoals browsen, administratie doen en films en series kijken) groot genoeg. Ook voor het werk dat wij doen als techredactie, is een 24-inch display in principe groot genoeg. Een grotere variant zou echter niet misstaan, naast deze 24-inch versie.

We vinden het daarom wel tijd dat Apple ergens de komende twee jaar met een grotere alles-in-1 moet komen, al dan niet in de vorm van een iMac Pro. Apple geeft je nu bij zoveel apparaten de keuze tussen twee formaten (we zien het bij de iPhone, iPad Pro en sinds kort ook iPad Air), dat het eigenlijk gek voelt dat er van de iMac nog steeds maar een formaat is.

Helaas zijn ook de nadelen van het scherm behouden gebleven. Het scherm heeft geen HDR-kwaliteit en ook functies als ProMotion ontbreken. De maximale helderheid van 500 nits is voor het meeste werk voldoende, maar vinden we ietwat aan de lage kant. Als je de iMac op een hele ingewikkelde plek qua lichtinval gebruikt, had een hogere maximale helderheid niet misstaan. De beeldkwaliteit valt ook wat in het niet in vergelijking met bijvoorbeeld de MacBook Pro. Aan de andere kant: gebruikers die ProMotion, HDR en een hogere helderheid willen, zijn niet per se de doelgroep van de iMac. Voor hen is er altijd nog de Mac mini, die ze kunnen combineren met een eigen HDR-display.

Door het ontwerp is het scherm net als voorheen niet in hoogte verstelbaar. We kunnen ons dus voorstellen dat je de iMac liever op een verhoging plaatst. Dat doet toch wat af aan het design, want de iMac komt het mooist tot zijn recht als hij helemaal zelfstandig op een bureau of tafel staat, zonder al teveel poespas er omheen. We hadden het niet gek gevonden als Apple een optie zou bieden voor een draaibare voet, voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Bij het Studio Display en Pro Display XDR is dat al jaren de normaalste zaak van de wereld.

Nu ook met nanotextuur

Nieuw dit jaar met de iMac M4 is dat je een optie kan nemen op een scherm met nanotextuur. Dit kost je €230,- extra en het kan alleen gekozen worden bij het model met vier poorten. Dat vinden we eigenlijk wel een vreemde beperking: we kunnen ons best voorstellen dat je een mat scherm wil, maar dat je niet per se de behoefte hebt aan een iMac met vier poorten in plaats van twee. We zien niet wat de link is tussen een nanoscherm enerzijds en de hoeveelheid poorten anderzijds.

Maar hoe bevalt zo’n nanoscherm nou eigenlijk? Wat direct opvalt is dat alleen het daadwerkelijke scherm van matglas gemaakt is. De rand eromheen en de kin eronder zijn nog steeds gewoon van glimmend glas. Als de iMac uit staat, ziet dat er in bepaalde lichtinvallen wat gek uit.

Na het uitpakken vonden we het nanotextuur best even wennen. In het begin leek het er heel erg op dat het scherm vies en vettig was. Gelukkig krijg je Apple’s poetsdoekje meegeleverd als je kiest voor nanotextuur. Maar het bleek niet om vettigheid te gaan: dit is het gevolg van de nanotextuurafwerking. Poetsen maakte namelijk geen enkel verschil. Na een paar dagen waren we eraan gewend geraakt.

Het nanotextuur doet wel echt goed zijn werk. Reflecties en schitteringen zijn veel minder zichtbaar dan bij een glimmend scherm. We zien bijvoorbeeld hanglamp boven ons veel minder reflecteren in het scherm dan we gewend zijn. Nanotextuur komt ook van pas als je de iMac dichtbij een raam plaatst. We raden alleen aan om voor nanotextuur te kiezen als je momenteel echt vaak last hebt van reflecties en je daarin in het werken belemmerd wordt.

Processor iMac 2024

Vierde generatie Apple Silicon: M4

8- of 10-core CPU, 8- of 10-core GPU (geteste model heeft 10-core CPU en GPU)

Ray tracing met hardware-acceleratie

16GB, 24GB of 32GB RAM (geteste model heeft 32GB RAM)

256GB, 512GB, 1TB of 2TB opslag (geteste model heeft 2TB opslag)

De nieuwe iMac dankt zijn naam aan de nieuwe chip: de M4. Net als voorheen heeft Apple alleen de standaarduitvoering van de nieuwe Apple Silicon-chip in de iMac gestopt. Je vindt er dus geen M4 Pro of M4 Max: daarvoor moet je bij de MacBook Pro of Mac mini zijn. Dat beperkt ook meteen de doelgroep van de iMac: professionele foto- en videobewerkers zullen niet zo snel voor een iMac kiezen, maar eerder voor een Mac mini of Mac Studio als beste desktopkeuze.

De nieuwe M4-chip scoort in Benchmarks wat hoger dan de vorige M3, al zul je dat bij de meer algemene taken niet echt merken. In zwaardere apps voor foto- en videobewerking ga je het verschil wel merken, al speelt de extra hoeveelheid RAM hier misschien nog wel de grootste rol. Dat je nu meteen 16GB RAM krijgt, is zeer mooi meegenomen. Daarmee is de iMac meteen al toekomstbestendiger dan voorheen. Normaal gesproken adviseren we altijd om te upgraden van 8GB naar 16GB, maar die extra investering is nu dus niet meer nodig. Wil je wel upgraden, dan kan dat nog naar 24GB of 32GB.

Ons geteste model heeft 32GB RAM en 2TB opslag, met een M4-chip met 10-core CPU en 10-core GPU. Het is het meest uitgebreide model, terwijl de M3 iMac die we vorig jaar getest hadden nog een middenklasse uitvoering met 16GB RAM en 512GB opslag was. Het is daarom lastig om de specs en prestaties een op een te vergelijken, maar uit benchmarks blijkt dus wel dat de M4-chip zo’n 20% tot 35% sneller is. Je zult dat verschil alleen merken bij de echt zware toepassingen. Apple zegt ook dat AI-functies beter werken, al hebben wij dat voor onze werkzaamheden niet echt uitvoerig kunnen testen.

De iMac met M4-chip kan niet per se dingen doen die onmogelijk waren op een M3 iMac: daarvoor verschillende twee chips te weinig van elkaar. Sterker nog: alles wat je op een iMac M4 kan doen, kan ook wel op een M1-model. Je zult wel merken dat de M4-chip in de meer geavanceerde taken sneller is en dat alles wat soepeler gaat. Maar het is dan ook niet voor niks dat Apple vooral de vergelijking trekt met de M1-versie of zelfs de vroegere Intel-varianten van de iMac. Vergelijken met de M3 heeft in het geval van prestaties niet zoveel zin, omdat de twee zo dicht bij elkaar liggen.

We hebben de iMac M4 ook getest om mee te gamen, om specifiek te zijn met de Mac-versie van Resident Evil Village. Dezelfde game hebben we vorig jaar ook getest met de M3 iMac en we moeten zeggen dat de prestaties op de M4-variant een stuk beter waren. Wat daarbij ongetwijfeld mee zal spelen is dat er twee keer zoveel RAM in zit dan in onze eerdere M3 iMac, maar ook de grafische prestaties van de M4-spelen hierbij een rol. Het blijft daardoor jammer dat het scherm niet optimaal is voor grafisch indrukwekkende games.

Hardware en poorten iMac 2024

Relatief weinig poorten, vooral op instapmodel

Nieuw: vier maal Thunderbolt 4 op duurdere model, in plaats van twee keer usb-c

Bluetooth 5.3 en wifi 6E

Camera nu met Center Stage

Apple heeft de iMac M4 wederom in twee varianten uitgebracht: eentje met twee Thunderbolt/USB 4-poorten en eentje met vier Thunderbolt 4-poorten en gigabit ethernet. Bij die laatste is dus wat aangepast: die had voorheen nog twee gewone usb-c-poorten en twee Thunderbolt 4-poorten. Het grote voordeel is dat alle poorten nu dezelfde specs hebben en dat je dus niet meer hoeft te letten waar je een accessoire zoals een extra scherm op aan sluit. De duurdere variant ondersteunt nu ook tot twee externe schermen tot 6K tegelijkertijd. Dat was voorheen nog beperkt tot slechts een enkel extern scherm.

Toch vinden we het jammer dat het instapmodel slechts twee poorten heeft en dat die twee ook nog van iets mindere kwaliteit zijn. Dat zijn namelijk zogenaamde Thunderbolt/USB 4-poorten, dus geen geavanceerdere Thunderbolt 4-poorten. Dat geeft een aantal kleine beperkingen, die wat ons betreft eigenlijk wat overbodig zijn. We hadden het logischer gevonden als bijvoorbeeld de duurdere versie Thunderbolt 5 zou krijgen (zoals ook met de Mac mini en MacBook Pro het geval is) en dat het instapmodel de overstap maakt naar Thunderbolt 4, al dan niet met een poort extra.

We kunnen ons voorstellen dat je op een desktopcomputer wat meer accessoires aangesloten wil laten dan op bijvoorbeeld een MacBook. Denk aan een printer, maar ook een externe schijf of een bedrade webcam. Het is dan zonde dat je geen poort meer over hebt om bijvoorbeeld je muis of toetsenbord op te laden. Eerlijkheidshalve moeten we wel bekennen dat wij de poorten in de iMac niet gebruikt hebben tijdens het testen, dus dat de twee poorten in het instapmodel voor ons geen beperking had opgeleverd.

Camera: een fijne verbetering

Waar we over te spreken zijn, is de verbeterde camera. Er zit nu een 12-megapixel ultragroothoekcamera, met ondersteuning voor Center Stage (Middelpunt). Daarmee ben je altijd goed in beeld, zelfs als je niet recht voor het scherm zit. Videobellen terwijl je onderuitgezakt achter je bureau zit? Daar merkt de beller waarschijnlijk helemaal niets van. De camera ‘beweegt’ automatisch naar beneden, zodat jijzelf goed in beeld bent. De functie komt ook van pas als je met meerdere mensen tegelijkertijd achter de iMac zit om te videobellen, omdat de Mac er dan zelf voor zorgt dat iedereen goed in beeld is.

Dankzij deze verbeterde camera is ook de bureauweergave beschikbaar. Daarmee kan je tijdens het videobellen een demonstratie geven van iets wat er op je bureau te zien is. Door de ultragrote hoek kun je dus als het ware vanaf boven filmen. Maar de beeldkwaliteit van de desktopweergave is wat ons betreft te slecht om echt bruikbaar te zijn. Als je op deze manier bijvoorbeeld iets op je iPhone wil laten zien, ziet het scherm er toch wel heel erg pixelig uit en is de tekst bijna niet te lezen. Zeker als de lichtomstandigheden ongunstig zijn.

Andere onderdelen, zoals de microfoons, de speakers en draadloze verbindingen, zijn gelijk gebleven ten opzichte van de voorganger. En dat vinden we eigenlijk prima: de speakers zijn nog steeds van goede kwaliteit en een muziekje erop luisteren is zeker geen straf. Je zou het een teleurstelling kunnen noemen dat de iMac is blijven hangen op wifi 6E (in plaats van wifi 7 zoals bij de nieuwste iPhones), maar eigenlijk vinden we dat niet zo’n punt. Er zijn nog maar weinig mensen die een wifi 7-router thuis hebben staan en met wifi 6E zijn de prestaties ook al erg goed.

Meegeleverde accessoires: alles met usb-c

Meegeleverd: usb-c op muis/trackpad en toetsenbord

Standaardmodel met gewoon Magic Keyboard, duurder model met Magic Keyboard met Touch ID

Upgrademogelijkheid: Magic Keyboard met Touch ID en numeriek toetsenblok

De nieuwe iMac wordt zoals je gewend bent geleverd met een bijpassende muis of trackpad en toetsenbord. Bij het standaardmodel zit een Magic Keyboard zonder Touch ID. Eigenlijk vinden we dat anno 2024 niet meer kunnen. Touch ID is toch inmiddels wel de standaard om veilig en gemakkelijk in te loggen op de Mac, dus dat je dan weer €80,- extra moet betalen om een model mét Touch ID (en numeriek toetsenblok) te krijgen, vinden we wel een beetje flauw. Het is ook vreemd dat je geen keuze meer hebt om het toetsenbord te upgraden naar eentje mét Touch ID, maar zonder numeriek toetsenblok. Deze versie krijg je nu alleen nog maar bij de iMac met vier poorten en is dus niet meer los te upgraden. Een vreemde beperking.

Overigens is het ook niet meer mogelijk om zowel een muis als een trackpad erbij te bestellen. Je moet altijd een van de twee kiezen. Je kunt natuurlijk wel zelf een los trackpad of aparte muis erbij kopen, maar deze matcht qua kleuren dan niet met de iMac. De gekleurde versies van de Magic-accessoires zijn alleen te koop in combinatie met de iMac zelf.

Alle Magic-accessoires hebben dit jaar eindelijk de overstap gemaakt naar usb-c. Wat ons betreft minimaal een jaar te laat. Vorig jaar noemden we het nog teleurstellend ongewijzigd dat je alweer een muis en toetsenbord met Lightning erbij kreeg. De iMac is een product waar je nog jaren mee kan doen, terwijl de Lightning-aansluiting al op dat moment op z’n retour was. Gelukkig is de Lighting-poort nu ook verleden tijd bij Apple’s eigen muis, trackpad en toetsenbord. Andere veranderingen zijn er echter niet doorgevoerd aan deze accessoires.

Voor wie is de iMac M4?

De iMac is nog steeds uniek in zijn soort. Er zijn bij andere merken maar weinig vergelijkbare alles-in-1-computers die zulke ijzersterkte prestaties biedt in zo’n mooi strak ontwerp. De iMac spreekt dus vooral mensen aan die een hele snelle en moderne Mac zoeken, in een mooi jasje die je ook zonder problemen middenin de woonkamer kan zetten. Door zijn krachtige prestaties is de iMac geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Of je nou een computer zoekt om je administratie op te doen, om je hobby mee uit te voeren of om lekker op te kunnen thuiswerken: de iMac vervult elke rol met verve.

Echter zullen professionals toch vaker uitwijken naar andere opties, helemaal als je graag een groter model wil. De Mac mini is dan een verstandigere keuze, omdat deze niet alleen goedkoper en krachtiger is maar je hem ook makkelijk kan combineren met een eigen (groter) display. We vinden de iMac dus vooral geschikt als thuiswerkcomputer, voor de dagelijkse computertaken, het kijken van films en series en het lichtere werk wat betreft foto- en videobewerking. Dat laatste niet omdat de chip niet voldoende presteert, maar vooral omdat het scherm op dat vlak nog wel wat te wensen over laat.

Misschien twijfel je ook nog tussen de iMac M4 enerzijds en de iMac M3 anderzijds. Daarin is onze keuze makkelijk: kies voor de nieuwere M4-versie. De M3-variant is meestal niet echt veel goedkoper te vinden en daarbij krijg je dan ook slechts 8GB RAM, in plaats van 16GB zoals in de nieuwere M4-versie. Tel daar de andere voordelen bij op en je hebt een veel betere deal.

Score 8.4 iMac (M4) Vanaf €1.519,- Voordelen + Snellere prestaties

Nog steeds een prachtig design, nu met vernieuwde kleuren

Betere camera met Center Stage

Meegeleverde Magic-accessoires nu met usb-c

Scherm van nanotextuur een welkome toevoeging

Standaard met 16GB RAM Nadelen - Upgrades zijn best wel prijzig

Instapmodel schiet net wat tekort (onder andere mindere poorten en ontbreken van Touch ID-toetsenbord)

Beeldkwaliteit van het scherm kan een upgrade gebruiken

Niet in hoogte verstelbaar

Conclusie iMac M4 review

De iMac M4 is eigenlijk de iMac die Apple vorig jaar al uit had moeten brengen. De M3-variant van 2023 was een erg kleine update, want daarin werd eigenlijk alleen maar de chip vernieuwd. Bij de M4 iMac van dit jaar heeft Apple meer uitgepakt, waarmee tegelijkertijd enkele nadelen van vorig jaar weggenomen zijn. Eindelijk krijg je Magic-accessoires met usb-c, eindelijk zijn alle kleuren gewoon beschikbaar voor alle uitvoeringen en de ingebouwde camera staat dankzij Center Stage nu ook op gelijke hoogte met die in bijvoorbeeld de iPad en het Studio Display van Apple. Tel daar de betere prestaties van de M4-chip bij op en je hebt een behoorlijk complete alles-in-1, waar je jaren mee vooruit kan.

Toch heeft Apple nog wel wat steekjes laten vallen. Het is een gemiste kans dat er helemaal geen verbeteringen aan het beeldscherm doorgevoerd zijn, terwijl deze nu toch wel meer achter begint te lopen op andere Apple-apparaten. De optie voor nanotextuur maakt veel goed, maar dat is toch een wat dure upgrade die alleen mogelijk is op het model met vier poorten. En over upgrades gesproken: die vallen al met al toch best wel prijzig uit, zeker omdat het instapmodel met twee poorten op bepaalde punten net wat tekort schiet. Dus ondanks dat de prijs dit jaar gedaald is naar zo’n €1.519,-, ben je voor de slimmere keuze toch altijd nog weer wat meer geld kwijt.

iMac M4 kopen

Wil je na het lezen van deze iMac M4 review de nieuwe alles-in-1 Mac van Apple kopen? De iMac is beschikbaar vanaf €1.519,- voor het instapmodel en vanaf €1.769,- voor het topmodel.

Instapmodel €1.519 M4-chip

8‑core CPU

8‑core GPU

16 GB centraal geheugen

256 GB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

Twee Thunderbolt 4-poorten

Magic Keyboard Bekijk bij Apple Topmodel €1.769 M4-chip

10‑core CPU

10‑core GPU

16 GB centraal geheugen

256 GB SSD‑opslag

16‑core Neural Engine

Vier Thunderbolt 4-poorten

Magic Keyboard met Touch ID Bekijk bij Apple

Check ook ons overzicht van iMac M4 prijzen voor alle uitvoeringen en modellen, inclusief upgradeprijzen voor opslag, RAM en meer.

Prijzen iMac M4 (2024)

Bekijk ook iMac M4 vanaf nu in de winkels: dit betaal je voor de nieuwste iMac 2024 Wat zijn de prijzen van de nieuwe iMac M4? In dit artikel lees je precies wat je betaalt voor de verschillende configuraties van de nieuwe iMac 2024, vind je de beste prijzen van diverse winkels en lees je wat de upgradeprijzen voor RAM en opslag zijn.