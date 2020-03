MacBook Air 2020 aangekondigd: dit is er nieuw

Nieuwe MacBook Air 2020

Het is de eerste grote update voor de MacBook Air sinds 2018. Voor het eerst maakt Apple op dit model de overstap van dual-core naar quad-core processoren. Maar het meest zullen de handen opeen gaan voor het vernieuwde schaartoetsenbord, dat vorig jaar al bij de MacBook Pro werd ingevoerd. Dit model heeft een zogenaamd schaartoetsenbord, waarbij de toetsen minder gevoelig zijn voor kruimels en je (hopelijk) geen gebruik meer hoeft te maken van het langlopende reparatieprogramma. Alle specs van deze nieuwe laptop lees je hieronder!

MacBook Air 2020 specs

Dit zijn de belangrijkste specs van de MacBook Air 2020,die ook te vinden zijn in het persbericht dat Apple zojuist heeft verstuurd:

Tot 2x snellere CPU-performance

Meer dan 80 procent snellere grafische performance

Nieuw Magic Keyboard

Nu vanaf 256GB opslag, twee keer zoveel als voorheen

Te upgraden naar 2TB opslag

Nieuwe instapprijs van $999

13-inch Retina-scherm

Voor het eerst met quad-core procesor

10e generatie Intel Core tot 1,2GHz quad-core Core i7

Turbo Boost tot 3,8GHz

Intel Iris Plus-graphics met tot 80% snellere prestaties

T2 Security Chip voor extra beveiliging

Drie microfoons voor een helderder stemgeluid

Force Touch-trackpad voor nauwkeurige cursorbediening

Thunderbolt 3-poorten voor gegevensoverdracht en meer

Ondersteuning voor een beeldscherm van tot 6K

Geavanceerde stereoluidsprekers

Prijs vanaf €1199

MacBook Air: toe aan een update

Apple bracht in juli 2019 een kleine update voor de MacBook Air uit. Er zat een True Tone-display in en het vlindertoetsenbord werd (alweer) vernieuwd. Meest interessant was de verlaagde instapprijs. Een Retina-scherm, slimmere schermranden en Touch ID zorgden ervoor dat de MacBook wel weer even mee kon. Maar een echte vernieuwing was het niet. Net als zijn voorganger was het geen krachtige laptop wat CPU betreft. Het model van 2019 draaide nog op de Intel Core i5-8210Y, een chip die Intel al eind 2018 aankondigde ten tijde van de MacBook Air 2018.

Geschikte chips voor de nieuwe MacBook Air verschenen al in augustus vorig jaar en hebben de codenaam Ice Lake. Dit zijn 10e generatie Intel-chips, gebouwd op een 10-nanometer proces. Deze bieden dubbele grafische performance, geïntegreerde Thunderbolt 3 en Wi-Fi 6. Later in 2020 zou Apple ook MacBooks met eigen processor willen uitbrengen, maar zover is het nog niet. Het is nog maar de vraag of je deze MacBooks met Apple’s eigen chips zou willen kopen, aangezien er in het begin nog veel compatibiliteitsproblemen kunnen optreden.