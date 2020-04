Introductie iPad Pro 2020 review

Apple’s slogan voor de nieuwe iPad Pro is: ‘Je volgende computer is geen computer.’ Dat hebben we al meermaals gehoord, maar deze keer hoopt Apple die belofte echt waar te maken met een los verkrijgbare toetsenbordhoes en nieuwe functies in iPadOS, waar iedereen van kan profiteren. De cursorondersteuning en nieuwe iPadOS-functies werken namelijk ook op eerdere modellen. En de nieuwe Magic Keyboard-toetsenbordhoes werkt ook op het 2018-model van de iPad Pro. We praten al een paar jaar over de vraag of de iPad Pro een laptop kan vervangen. We hebben daarom in een apart artikel de iPad Pro vs MacBook Air tegenover elkaar gezet en vergeleken op een aantal punten, waaronder scherm, aansluitingen en beschikbaarheid van apps. Dat laatste is misschien wel het belangrijkste: als je specifieke desktopsoftware nodig hebt, zul je voorlopig je laptop nog niet kunnen inruilen voor een iPad Pro. Prijs en gewicht zijn daarbij ook factoren: een iPad Pro met complete uitrusting aan accessoires is duurder en zwaarder dan een MacBook Air.

Toch heeft de 2020-versie van de iPad Pro genoeg te bieden om er weer een uitgebreide review over te schrijven. De kwaliteit van het scherm, de batterijduur, de afwerking van de behuizing, de snelheid van de processor, alles is prima voor elkaar. De iPad Pro was al de beste tablet op de markt. En als extra krijg je er dan de nieuwe camera’s en de LiDAR Scanner bij.

Op welke punten ga je er nog meer op vooruit en is het een upgrade waard? Dat lees je in onze uitgebreide iPad Pro 2020 review!

Reviewtekst: Gonny van der Zwaag (@gonny) en Benjamin Kuijten (@BenjaminRK), fotografie: Gonny van der Zwaag (@gonny). Ons testexemplaar is een 12,9″ iPad Pro 2020 Wi-Fi in zilver met 128GB opslag en werd tijdelijk beschikbaar gesteld door Amac.



Korte conclusie iPad Pro 2020 review

De iPad Pro 2020 is een belangrijke mijlpaal voor Apple. Met een echt toetsenbord met trackpad en aanpassingen in iPadOS is het meer dan ooit een laptopvervanger en een waardige concurrent van de Microsoft Surface Pro-tablets. Je krijgt betere performance, een langere batterijduur, een beter scherm en betere camera’s. Plus: je krijgt de mogelijkheid om allerlei AR-toepassingen te gebruiken. Geen enkele tablet biedt deze combinatie voor eigenschappen. Dit is een duur apparaat en we hebben dan ook hoge verwachtingen (terecht, vinden we).

De iPad Pro is nog steeds de beste professionele tablet en de 2020-versie is dan het meest ultieme wat je kunt kopen.

Verbeteringen iPad Pro 2020

Dit zijn de belangrijkste verbeteringen die Apple bij de 2020 iPad Pro’s heeft doorgevoerd:

Nieuwe LiDAR Scanner voor toekomstige AR-toepassingen

Dubbele cameralens met ultragroothoeklens voor meer fotografie-opties.

Optioneel verkrijgbaar Magic Keyboard met trackpad, werkt ook op 2018-model.

iPadOS met ondersteuning voor muis en trackpad maakt dit een nog betere laptopvervanger (werkt ook op eerdere iPads).

A12Z Bionic-chip met 8 CPU-kernen en 8 grafische kernen maakt deze tablet sneller dan een doorsnee MacBook.

Twijfel je over de iPad Pro? We hebben deze vergelijkingen voor je gemaakt:

iPad Pro 2020 design

Design en afmetingen identiek aan iPad Pro 2018

Afmetingen 247,6 x 178,5 x 5,9 mm (11-inch) en 280,6 x 214,9 x 5,9mm (12,9-inch)

Gewicht respectievelijk 473 gram en 643 gram

Randloos design zonder thuisknop

Keuze uit zilver en spacegrijs

Platte zijkanten, niet afgerond

Nieuwe camerabult aan de achterkant

De iPad Pro 2018 kreeg een nieuw design met dunnere schermranden, een Face ID-camera en een aluminium behuizing met platte zijkanten. Er zijn geruchten dat we dit design ook bij de iPhone 12 gaan zien. Wat het uiterlijk betreft is er bij het 2020-model van de iPad Pro niet veel veranderd en dat vinden we helemaal niet erg. We vinden dit nog steeds de allermooiste tablet uit Apple’s assortiment en kunnen niet wachten totdat Apple dit design naar de iPhone brengt. Alles ziet er nog hetzelfde uit, behalve de camerabult aan de achterkant. Die zorgt ervoor dat de tablet nu 10 gram zwaarder is. Het doet denken aan de camerabult van de iPhone 11 Pro, alleen heb je op dat toestel drie cameralenzen om te fotograferen, terwijl de iPad Pro twee cameralenzen en een LiDAR Scanner heeft.

De Pro is met 5,9mm lekker dun. De koptelefoonaansluiting is nog steeds afwezig en dat kan in het huidige tijdperk wat onhandig zijn (hoewel je natuurlijk wel een adapter of Lightning-headset kan gebruiken). Een kabelverbinding is nu eenmaal betrouwbaarder en sneller als je met collega’s moet videobellen. Wel krijg je vier speakers rondom en vijf microfoons voor bijvoorbeeld FaceTime. Aan de onderkant zit nog steeds één USB-C-poort, die helaas geen Thunderbolt 3 ondersteunt. Aan de zijkant kun je net als voorheen je Apple Pencil vastplakken. Ontgrendelen doe je met Face ID, dankzij de camera die in een zwarte strook boven het scherm is verwerkt. Een notch heeft de iPad Pro niet nodig.

Het scherm beslaat bijna de hele voorkant van de iPad en is één van de fijnste onderdelen. De hoge verversingsgraad, mooie kleurweergave, True Tone-technologie en de hoge pixeldichtheid maken het prettiger om naar te kijken dan naar een laptopscherm. Het gelamineerde scherm is anti-reflectief en voorzien van een vetafstotende coating, allemaal eigenschappen die grotendeels ontbreken op het instapmodel van de iPad.

Net als voorheen kun je kiezen uit spacegrijs en zilver. Wij hebben het zilverkleurige model getest, maar vonden de kleur erg ‘wit’. Dat komt misschien omdat we op de redactie allemaal met spacegrijze MacBooks werken en daar raakt je oog aan gewend. Het is wel jammer dat Apple niet met een nieuwe kleur geëxperimenteerd heeft, zoals ze afgelopen jaar met de middernachtgroene iPhone 11 Pro gedaan hebben.

Hardware

Vernieuwde A12Z-chip

11- en 12,9-inch Liquid Retina display

Schermresolutie 12,-inch: 2732 x 2048 pixels

600 nits helderheid

Face ID en USB-C

Batterijduur van zo’n 10 uur

Vernieuwde A12Z-chip

De iPad Pro is al een tijd lang één van Apple’s meest krachtige mobiele apparaten. De iPad Pro is daardoor sneller en krachtiger dan de gemiddelde laptop. Dat is bij de iPad Pro 2020 niet anders, hoewel de stap die Apple deze keer genomen heeft bijzonder klein is. In plaats van te kiezen voor een A13X-chip, heeft dit model een A12Z-chip. Het is dus dezelfde A12-serie als in de iPad Pro uit 2018, maar dan met een Z in plaats van een X. Maar waar staat deze Z dan voor? Dat is niet helemaal duidelijk, maar wat we wel weten is dat de prestaties nagenoeg hetzelfde zijn.

In het gebruik van de iPad Pro 2020 merkten we dan ook nauwelijks verschil in snelheid, zoals het opstarten van (zware) professionele apps. Ook is de chip dus net zo energiezuinig, dus daar zit het verschil ook niet. Het enige verschil is dat dit nieuwe model een extra grafische core heeft, waardoor grafisch zware apps iets beter draaien. Maar deze extra kracht komt vooral van pas bij de 3D LiDAR Scanner. Daarover later meer.

Als je al een iPad Pro 2018 had, dan is er wat prestaties betreft absoluut geen reden om te upgraden. Ook ten opzichte van de iPad Air 2019 met de A12-chip merkten we niet heel veel verschil in alledaags gebruik. Alleen bij de meest zware apps merk je waar de iPad Pro 2020 zijn kracht voor gebruikt.

We vinden het bovendien een vreemde keuze dat Apple de iPad Pro 2020 niet voorzien heeft van een U1-chip. Hoewel we deze chip in de iPhone 11-serie nu nog nauwelijks gebruiken, komt deze wel van pas bij de aankomende AirTags. Met de U1-chip kan je veel nauwkeuriger voorwerpen opzoeken waaraan de AirTag gekoppeld is. Hoewel de AirTag waarschijnlijk wel gewoon geschikt is om samen te werken met de iPad Pro 2020, wordt in dat geval gewoon gebruikgemaakt van de Bluetooth-verbinding. Met een U1-chip ben je beter op de toekomst voorbereid en Apple voegt deze vermoedelijk wel toe aan de opvolger van deze iPad Pro 2020.

Opnieuw twee schermformaten: 11- en 12,9-inch

Aan de displays heeft Apple ook niet gesleuteld. Je kiest tussen twee formaten (11- en 12,9-inch) met een pixeldichtheid van 264. Net als bij de vorige generatie gaat het om een Liquid Retina display, waarbij alle vertrouwde schermtechnieken behouden zijn. Denk aan True Tone, ProMotion en de brede kleurweergave. Het scherm ziet er net als voorheen prachtig uit. De kleuren spatten van het scherm. ProMotion is nog steeds een genot om mee te werken, omdat de verversingsgraad met 120Hz alles super vloeiend laat lopen. Van scrollen tot animaties, alles ziet er superstrak uit.

Ondanks de hoge kwaliteit van het scherm, vinden we het jammer dat Apple niet nog verder geïnnoveerd heeft. Er gaan al een tijd geruchten dat Apple bezig is met een iPad Pro met mini-LED display, wat een aantal voordelen heeft. Er gingen geruchten dat Apple dit scherm nog dit jaar in een iPad Pro zou willen verwerken, maar mogelijk is dat pas begin volgend jaar het geval. Nu is dit in ieder geval nog niet zover. Dit laat wel zien dat dit model een soort tussenstap is. Er wordt achter de schermen druk gewerkt aan nieuwe technieken, maar die zijn simpelweg nog niet zover om nu al uitgebracht te worden. Dat doet niet af aan de kwaliteit van het huidige display, maar het is toch jammer om te zien dat Apple niet nog een tandje bijgezet heeft.

Zo ontbreekt ook bij dit model de volledige HDR-ondersteuning. We vonden dat bij de vorige generatie al een gemis en dat is nu des te meer het geval. HDR vinden we nu op de OLED-iPhones en het is zonde dat je mooie HDR-films niet in de volledige kwaliteit op de iPad Pro kan kijken. Ook de maximale helderheid van het iPad Pro 2020-scherm is niet zo hoog als bijvoorbeeld bij de iPhone 11 Pro.

Face ID en USB-C

Met Face ID ontgrendel je ook dit model van de iPad Pro. Net als bij het 2018-model werkt dit zowel horizontaal als verticaal, een functie die we ook graag op de iPhone zien. Verder merkten we met het gebruik van Face ID geen verschil. De kijkhoek was al groot, dus daar hebben we ook geen klachten over. Face ID voelt op de iPad inmiddels net zo vertrouwd als op de iPhone. We vinden het bovendien vanwege het formaat van de iPad prettiger dan Touch ID, zeker bij het gebruik van apps of het invoeren van wachtwoorden. Bij een iPhone is de thuisknop met Touch ID nagenoeg altijd binnen handbereik, maar dat is bij een iPad veel minder het geval.

Wel hadden we het nu logischer gevonden om de Face ID-sensoren in de brede zijkant van de iPad te verwerken, in plaats van net als bij de iPhone aan de bovenkant. De iPad Pro gebruik je toch het vaakst in een horizontale positie, zeker als je er een toestenbordhoes aan gekoppeld hebt. Het gebeurt nu nog wel eens dat je met je hand de Face ID sensor bedekt. Als de camera in horizontale positie aan de bovenkant had gezeten, was dat veel minder vaak het geval geweest.

Batterijduur

Apple belooft net als voorgaande jaren een batterijduur van zo’n 10 uur. Bij gemiddeld gebruik haal je dit makkelijk, maar bij zwaardere apps kan dit een stuk korter zijn. Zeker in combinatie met allerlei accessoires, het bijladen van de Apple Pencil en dat soort zaken, loopt de accu iets sneller leeg. Desalniettemin hebben we over de batterijduur niets te klagen, ook niet omdat het bijladen relatief snel gaat dankzij de meegeleverde 18W-lader. Apple levert deze al sinds het 2018-model standaard mee en dat is bij het 2020-model niet anders. Wel vinden we de meegeleverde kabel aan de korte kant, zeker voor een dergelijk model dat ook als laptopvervanging moet dienen. Bij e MacBook krijg je een kabel die twee keer zo lang is. Draadloos opladen wordt nog niet ondersteund, maar in de praktijk missen we dat eigenlijk niet echt.

Toch missen we wel een aantal functies als het gaat om de hardware, naast de eerder genoemde U1-chip. In de iPhone 11-serie voegde Apple de functie ruimtelijke audio toe, waardoor de speakers een stuk beter klinken en het lijkt alsof je in een surround-omgeving zit. Op de iPad Pro is dit niet beschikbaar, terwijl dit juist bij dit apparaat goed van pas kan komen tijdens het kijken van films en series. De iPad Pro heeft wel nog steeds vier speakers die prima klinken, maar zo ruimtelijk als bij de iPhone 11-serie is het niet.

Camera

Twee camera’s en LiDAR Scanner aan de achterkant

Hoofdlens: 12-megapixel, f/1.8 diafragma, 28mm equivalent

Ultragroothoeklens: 10-megapixel, f/2.4 diafragma, 14mm equivalent

Geen nachtmodus, zoals op iPhone 11-serie

LiDAR Sensor voor Time of Flight-metingen

7-megapixel frontcamera voor FaceTime (max. 1080p 30/60 fps, f/2.2 diafragma)

Frontcamera heeft portretmodus (herkent alleen mensen, geen dieren)

TrueDepth-camera aan de voorkant voor Face ID

We moeten eerlijk zijn: zo heel veel vernieuwingen zitten er niet in de iPad Pro. De camera is er eentje van: er zitten nu twee camera’s en een LiDAR Scanner in. We horen alweer de eerste grappen over ouderen die hun iPad gebruiken om vakantiekiekjes te maken, maar daar zijn deze iPads natuurlijk niet in eerste instantie voor bedoeld. De camera’s zijn bedoeld voor professionals, bijvoorbeeld in de bouwsector of in ziekenhuizen. Maar ook voor sporttrainingen en in de installatiebranche, waar mensen via augmented reality instructies krijgen hoe ze apparatuur moeten installeren of repareren. De kwaliteit van de foto’s is daarbij niet zo belangrijk, het gaat er vooral om het gebruiksgemak: het feit dat je bouwtekeningen kunt bekijken en met hetzelfde apparaat meteen een foto kunt maken. Voor mooie vakantiekiekjes kun je beter een iPhone gebruiken.

Toch wil je met zo’n duur apparaat wel acceptabele foto’s maken en de 12-megapixel camera, ondersteund door de 10-megapixel ultragroothoek zorgen daarvoor. Het levert scherpe en kleurrijke foto’s op. Wel merkten we dat de camera het nét iets mooier maakte. Een boeket bloemen kreeg fellere kleuren dan in werkelijkheid en onze groene planten zagen er opeens wel héél fris uit.

De 12-megapixel camera is overigens identiek aan die in de 2018-versie en de foto’s die je maakt zijn dan ook moeilijk van elkaar te onderscheiden. Je krijgt er nu wel de ultragroothoeklens bij, zodat je een gebouw in één keer op de foto kunt zetten, inclusief omgeving. Wisselen tussen beide lenzen is een kwestie van op de zoomknop drukken. Je hebt keuze uit 1x (normaal) of 0,5x (ultragroothoek). Je kunt ook 4K videofilmen op 24fps of 1080p video’s maken op 120fps voor slow motion.



Stadsgezicht met normale lens.



Stadsgezicht met supergroothoeklens (0,5x).

Wat er echter niet op zit is nachtmodus. De camera’s leveren prima werk bij slechte lichtomstandigheden, maar als je ‘s avonds laat foto’s wilt maken kun je toch beter de camera van de iPhone 11-serie gebruiken, die met een extra lange belichting ervoor zorgt dat je foto’s niet onderbelicht zijn. Gek genoeg ontbreekt ook portretmodus voor de buitenste camera.

De frontcamera aan de voorkant is nog steeds een 7-megapixel exemplaar, identiek aan het model uit 2018. Het levert betere beelden dan de camera in je MacBook en het is dan ook aan te raden om je iPad te gebruiken tijdens het videobellen. Wel is het zo dat de camera bovenin het scherm zit. Gebruik je de iPad in liggende stand (bijvoorbeeld in een toetsenbordhoes) dan zul je merken dat de camera op een gekke plek aan de zijkant zit. Het lijkt voor je gespreksgenoten dan alsof je wat vaker wegkijkt. Eerder zouden we dit niet direct als probleem hebben gezien, maar nu het dagelijks leven voor veel mensen uit videobellen bestaat, ga je je eraan storen.



Selfie zonder filter.



Selfie met contourlicht.

De frontcamera ondersteunt net als bij de vorige versie ook de portretmodus, maar alleen voor mensen en niet voor dieren en voorwerpen. Leuk, maar een niet noodzakelijke toevoeging en de speciale filters zoals contourlicht geven een behoorlijk onnatuurlijk, strakgetrokken effect.

De TrueDepth-camera wordt niet alleen gebruikt om je tablet te ontgrendelen met Face ID, maar zorgt er ook voor dat je Animoji en Memoji kunt gebruiken – ook leuk voor je videocalls, als je haar niet goed zit omdat de kapper is gesloten.

LiDAR Sensor: blik in de toekomst

Zorgt dat AR-apps de omgeving sneller kunnen scannen

Nauwkeuriger afstandbepaling, bijvoorbeeld in de Meten-app

De iPad Pro is het eerste Apple-product met dergelijke scanner

Werkt met laserbundels in plaats van infrarood

Mogelijk voorproefje op Apple’s AR-bril

De LiDAR Scanner is nieuw. De iPad Pro is het eerste product waarin Apple een dergelijke time-of-flight-sensor heeft toegepast. Het maakt het mogelijk om nauwkeuriger diepte te bepalen, waardoor augmented reality nog beter wordt. Er komen toepassingen “die tot nu toe onmogelijk waren” met normale camera’s. Alleen… die toepassingen zijn er nog nauwelijks omdat veel apps er nog niet voor zijn aangepast. Je kunt het momenteel gebruiken in Apple’s Meten-app, die voortaan veel nauwkeuriger metingen kan doen. LiDAR herkent de objecten in normale AR-apps sneller, maar dit is alleen een kwestie van snelheid. Het wordt natuurlijk echt leuk als LiDAR nieuwe toepassingen mogelijk maakt. Apple liet een demo zien van de game Hot Lava met aanpassingen voor de LiDAR Scanner, waarbij het spelletje kijkt naar meubelstukken die in jouw huiskamer staan. Maar die versie van de game is nog niet beschikbaar en dat geldt ook voor een demo van een medische app die nauwkeurig de bewegingen van spieren laat zien.

Apple heeft grootse plannen voor de sensor, maar je betaalt wel voor iets waarvan je nog niet weet of je het wel nodig hebt en of het écht de moeite waard is. Hopelijk gaat Apple tijdens de WWDC meer hierover aankondigen. Mogelijk is het een proefballonnetje voor Apple’s eigen AR-bril en krijgen we daar tijdens WWDC ook meer over te horen – maar we houden nog even een slag om de arm.

Een voordeel voor al bestaande augmented reality-apps is dat de herkenning sneller werkt. Normaal moet je bij het opstarten van een AR-app wat rondlopen en wachten totdat de omgeving is herkend. Dat gaat met een LiDAR Scanner veel sneller. De sensor werkt daarvoor samen met de A12Z Bionic-chip en de Neural Engine. LiDAR meet de tijd die het kost om laserstralen naar een object te sturen en de reflectie weer terug te ontvangen. Veel smartphones van andere fabrikanten gebruiken voor time-of-flight een enkele infrarood-straal, maar Apple pakt het grondiger aan met een bundel lasers.

Wel iets om rekening mee te houden, is dat een 12,9-inch tablet vrij groot en zwaar is om lange tijd vast te houden. Dat geldt vooral als je ook nog dingen op het scherm moet aanraken en de tablet met één hand moet vasthouden.

Software: met iPadOS nog beter

Standaard met iPadOS 13.4

Vernieuwende muis- en trackpadbediening

Nog meer wensen voor iPad-specifieke verbeteringen

In de review van de iPad Pro 2018 schreven we nog dat het tijd werd voor een apart besturingssysteem voor de iPad. We opperden de naam iPadOS en bijna een jaar later werd dit afgelopen september realiteit. Apple heeft sinds iPadOS 13 allerlei extra multitasking-functies toegevoegd, zoals de ondersteuning voor meerdere vensters van dezelfde app. Sinds iPadOS 13.4 kun je zelfs een muis of trackpad eenvoudig met de iPad gebruiken. We vinden dat erg prettig werken. Wel raden we aan om gebruik te maken van een trackpad, omdat dit met de veegbewegingen net even wat makkelijker werkt dan met een muis. De uitgebreide ondersteuning voor muis en trackpad heeft lang geduurd, maar het was het wachten zonder twijfel waard.

Sinds de introductie van iPadOS komt de kracht van de iPad Pro een stuk beter tot uiting. Je kan er veel prettiger op werken, apps tegelijk gebruiken en geavanceerde taken uitvoeren. De iPad Pro is daardoor veel meer een laptopvervanging dan het voorheen was, zeker als je daar het juiste accessoire bij gebruikt.

Maar heb je voor deze ervaring nou echt per se een iPad Pro nodig? Het antwoord daarop is helaas (of gelukkig) nee. Nagenoeg alle softwarefuncties van iPadOS zijn ook beschikbaar op bijvoorbeeld de iPad Air 2019, die een stuk goedkoper is. Ook daarvoor zijn allerlei handige toestenbordhoezen (ook mét trackpad) beschikbaar, dus je kunt daarmee veel geld besparen als je op zoek bent naar een iPad die voor bepaalde taken je laptop moet kunnen vervangen.

We hopen dan ook dat Apple in iPadOS 14 opnieuw stappen zet om nog meer uit de iPad Pro te halen. Met Split View zet je nu twee apps naast elkaar, maar zeker op de grootste iPad Pro zouden we het handig vinden om drie apps naast elkaar te gebruiken. Nu kan dat alleen door Split View en Slide Over te combineren, maar het scherm echt verdelen in drie velden is toch net even wat handiger.

Magic Keyboard: nieuwe toetsenbordhoes met trackpad

1mm key travel, vergelijkbaar met Magic Keyboard voor MacBook

Hoek instelbaar tussen 90 en 130 graden

Gewicht rond de 700 gram, zwaarder dan de iPad zelf

Schaartoetsen en achtergrondverlichting

Ingebouwde trackpad en extra USB-C-poort

Los verkrijgbaar voor €339/€399

Het Magic Keyboard moet ervoor zorgen dat de iPad Pro een échte laptopvervanger wordt. Vooral de trackpad, de verbeteringen in iPadOS en het feit dat je echte toetsen hebt worden daarbij geprezen. Maar veel van die verbeteringen (zoals muis- en trackpadondersteuning) zijn ook beschikbaar gekomen op eerdere iPads. Als jouw iPad geschikt is voor iPadOS, heb je dit ook. Het speciale Magic Keyboard is echter alleen beschikbaar voor de iPad Pro 2018 en 2020.

Het is een flinke verbetering ten opzichte van de al bestaande Smart Keyboard Folio, maar er zitten ook een aantal nadelen aan: je moet het apart erbij aanschaffen, de prijs is fors en het ding zelf is nogal zwaar. Dit zorgt ervoor dat de 12,9-inch iPad Pro met Magic Keyboard meer weegt dan een 13-inch MacBook Air. Pluspunten zijn er ook: je hebt dezelfde schaartoetsen als op het normale toetsenbord, met 1mm travel en achtergrondverlichting. Dat is beter dan de met textiel beklede membraantoetsen van de Folio. En er zit een trackpad in, zodat je makkelijker de cursor kunt bedienen.

Het zwevende design oogt fraai en maakt de hoge prijs van €339/€399 een beetje goed. Ook fijn: je kunt de kijkhoek tussen 90 en 130 graden bijdraaien. En er zit een extra USB-C-poort op, zodat je de iPad Pro makkelijker kan opladen. De USB-C-poort op de iPad Pro blijft dan nog vrij voor overige accessoires.

In een aparte review zullen we dit Magic Keyboard voor iPad nader aan de tand voelen.

Accessoires: meer keuze dan ooit

Apple Pencil 2 voor nauwkeurig tekenen

Smart Keyboard Folio: hoes met ingebouwd toetsenbord

Meer accessoires op komst

De iPad Pro 2020 werkt net als het vorige model met de Apple Pencil 2. We zijn al sinds de introductie van de tweede generatie een liefhebber van deze pen. De verbeteringen ten opzichte van de eerste generatie hebben zichzelf bewezen. Het opladen gaat makkelijker, hij ligt lekkerder in de hand en het wisselen tussen een pen en potlood door twee keer te tikken is inmiddels een gewoonte geworden. We vinden het dan ook fijn dat deze Apple Pencil gewoon geschikt is voor dit nieuwe model. Mocht je de overstap willen maken van de iPad Pro 2018 naar het 2020-model, dan hoef dus geen nieuwe Apple Pencil in huis te halen. Wel vinden we het jammer dat de iPad Pro 2020 niet geschikt is voor de eerste generatie Pencil, mocht je die nog hebben van een eerdere iPad. Als je nu nauwkeurig wil tekenen moet je dus de duurdere tweede generatie in huis halen.

De goedkopere Logitech Crayon-tekenpen werkte ook met de vorige generatie iPad Pro. We hebben deze pen helaas niet kunnen testen met de nieuwste iPad Pro 2020, maar we gaan er vanuit dat deze ook zonder problemen werkt.

Ook het Smart Keyboard is in vertrouwde vorm beschikbaar. Wij typen al jaren op dit toetsenbord voor de iPad en vinden dit nog steeds een praktische optie. Maar met het Magic Keyboard voor iPad als optie, is het misschien beter om daarvoor te kiezen als je van plan bent om de iPad echt als laptopvervanger te gebruiken. Hoewel die wel veel duurder is, lijkt het typen hiermee een stuk comfortabeler. Daarnaast heeft Logitech ook nog de Slim Folio Pro-hoes aangepast voor de nieuwe iPad Pro. Dit is een goedkoper alternatief en is een volledig standaard toetsenbord inclusief toetsenverlichting. Liever geen toetsenbord? Dan kan je ook nog kiezen voor Apple’s Smart Folio-case. Er zijn voor de iPad Pro 2020 daarom weer genoeg accessoires om uit te kiezen. Wat wel een nadeel is, is dat voorgaande accessoires in de meeste gevallen niet zullen werken omdat de camera-uitsnede anders is. Stap je over van het 2018-model, dan zul je dus hoogstwaarschijnlijk wel een nieuwe hoes moeten kopen.

Voor wie?

Voor wie is deze nieuwe iPad Pro 2020 bedoeld? Professionals natuurlijk, maar eigenlijk vinden we de noodzaak om te upgraden minder groot dan bij de iPad Pro uit 2018. Apple heeft een jaar overgeslagen, dus het is voor mensen die altijd het nieuwste willen hét moment om weer te upgraden.

Maar verstandig is het niet. De vernieuwingen die erin zitten, zoals de LiDAR Scanner, hebben nu nog geen praktische toepassing en zullen pas later hun waarde gaan bewijzen. Bovendien zijn er geruchten dat Apple binnen een jaar nóg een update van de iPad Pro zal uitbrengen, al zijn er ook geruchten dat het apparaat is uitgesteld naar begin 2021. We kunnen niet garanderen dat dit zo is (het zijn per slot van rekening geruchten), maar zelf zouden we vrienden en familie afraden om er nu eentje te kopen als je geen haast hebt.

Heb je nog één van de oudere iPad Pro modellen van 2017 of eerder, dan kun je nu prima upgraden om weer helemaal up-to-date te zijn.

Score 8.5 €899 en meer Voordelen + De beste professionele tablet is nog verder verbeterd

Snelle A12Z Bionic-processor

Fantastisch scherm

Lange batterijduur

Verbeterde camera's

Intuïtieve trackpad-bediening Nadelen – LiDAR Scanner biedt nog weinig nieuws

Geen koptelefoonaansluiting

Frontcamera zit aan zijkant tijdens videobellen

Relatief duur, zeker als je extra accessoires meerekent

Geen nachtmodus op de camera's

Portretmodus werkt alleen op frontcamera

Conclusie iPad Pro 2020 review

De iPad Pro is meer dan ooit een laptopvervanger geworden, dankzij de trackpad-ondersteuning, supersnelle performance en het veelbelovende Magic Keyboard (los verkrijgbaar). Ontwikkelaars moeten hun apps dan wel aanpassen voor trackpad-ondersteuning en dat geldt ook voor de LiDAR Scanner die erin zit. Je weet pas over een paar maanden wat je er écht aan hebt.

De camera’s zijn een prima toevoeging, maar zal mensen die al beschikten over het 2018-model niet direct over de streep trekken. Na 1,5 jaar hadden we uiteraard wel wat meer vernieuwing verwacht. Dit is dan ook vooral een tussenmodel: als je nu toe bent aan een nieuwe iPad is dit een prima keuze en de beste professionele iPad die er op de markt is. Maar voor de grote vernieuwingen zul je moeten wachten op z’n opvolger, die volgens geruchten snel komt en voorzien is van een Mini LED-scherm en 5G.

De grootste verbetering is de ondersteuning voor trackpads, maar dat krijg je op de meeste andere iPad-modellen ook. En het Magic Keyboard zorgt dat de iPad Pro nóg meer een laptopvervanger wordt, maar die werkt ook op het 2018-model en vereist een flinke extra investering.

Toch is de iPad Pro 2020 is een belangrijke mijlpaal voor Apple. Met een echt toetsenbord met trackpad en aanpassingen in iPadOS is het meer dan ooit een laptopvervanger en een waardige concurrent van de Microsoft Surface Pro-tablets. Je krijgt betere performance, een langere batterijduur, een beter scherm en betere camera’s. Plus: je krijgt de mogelijkheid om allerlei AR-toepassingen te gebruiken. Geen enkele tablet biedt deze combinatie voor eigenschappen. Dit is een duur apparaat en we hebben dan ook hoge verwachtingen.

De iPad Pro is nog steeds de beste professionele tablet en de 2020-versie is dan het meest ultieme wat je kunt kopen.

iPad Pro 2020 kopen in Nederland en België

De prijzen van de iPad Pro zijn als volgt:

Je kunt ook terecht bij Amac en andere online aanbieders.