Hoewel de iPhone 16e nog niet zo oud is, is Apple alweer druk bezig met de opvolger: de iPhone 17e. Deze moet in het voorjaar van 2026 uitkomen.

Apple werkt aan een nieuwe iPhone 17e, die in het voorjaar van 2026 op de markt moet komen. Dat meldt de Zuid-Koreaanse site The Elec, die vaker details uit Apple’s productieketen naar buiten brengt. De iPhone 17e moet de opvolger worden van de iPhone 16e, die eerder dit jaar verscheen als ‘goedkoper’ alternatief naast de reguliere iPhone 16-modellen. Er waren eerder al geruchten over een iPhone 17e, maar nu is er dus een extra bron bijgekomen. Die deelt ook informatie over het scherm van de iPhone 17e.

Update 4 december 2025: ‘Dunnere randen in scherm iPhone 17e’ Na diverse geruchten over de iPhone 17e en een Dynamic Island, lijkt The Elec nu te wijzen op een vertrouwd recept: opnieuw een 6,1‑inch OLED‑paneel zoals bij de iPhone 16e. De grootste verandering zou zitten in de schermranden, die Apple verder wil versmallen. Dat is mogelijk zonder een nieuw paneel, omdat de rand vooral wordt bepaald door het frame en hoe het display in de behuizing past. Een Dynamic Island lijkt daarmee minder waarschijnlijk. De overstap van notch naar een pill‑uitsnede vraagt om een aangepaste TrueDepth‑module en andere sensorplaatsing – ingrepen die de kosten verhogen en niet passen bij het budgetprofiel van de e‑lijn. Verder blijft het scherm naar verwachting op 60Hz, omdat dit model geen LTPO‑paneel gebruikt.

Hieronder volgt ons oorspronkelijke artikel van 9 juli 2025

iPhone 17e met vertrouwd OLED-scherm

De iPhone 17e krijgt volgens bronnen van The Elec opnieuw een 6,1-inch OLED-scherm, identiek aan dat van de huidige iPhone 16e. Apple zou opnieuw samenwerken met bekende schermleveranciers zoals BOE en Samsung Display. BOE neemt naar verwachting het grootste deel van de productie op zich. Ook LG Display wordt genoemd als mogelijke partner. Door hetzelfde scherm te gebruiken, kan Apple besparen op kosten. Het lijkt er dus niet op dat dit model een Dynamic Island krijgt of dat de helderheid of andere specificaties verbeterd worden.

Net als bij zijn voorganger mikt Apple met de iPhone 17e op een onthulling in het voorjaar, los van de reguliere iPhone-presentatie in september. Daarmee zet het bedrijf de koers voort die het is ingeslagen met de introductie van de iPhone 16e.

Een voorjaarslancering van de iPhone 17e zou bovendien passen in Apple’s bredere strategie om iPhone-releases meer te spreiden. Eerder doken al geruchten op dat de iPhone 18-serie in fases wordt uitgebracht. Zo zouden de iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max in het najaar van 2026 verschijnen, terwijl de reguliere iPhone 18 en iPhone 18e pas in het voorjaar van 2027 volgen.

iPhone 16e blijkt succes in Europa

De iPhone 16e, die werd gepositioneerd als het nieuwe budgetmodel en de opvolger van de iPhone SE 2022, doet het behoorlijk goed op de Europese markt. In maart 2025 wist het toestel zelfs een plek te bemachtigen in de top 10 bestverkochte smartphones. In West-Europa eindigde het model op een zevende plaats, wat opmerkelijk is voor een toestel in het middensegment – een segment waar Apple traditioneel minder dominant is.

Toch blijft het succes iets achter bij dat van eerdere SE-modellen. Een mogelijke verklaring is de relatief hoge vanafprijs van €719,- en dat is voor een instapmodel aanzienlijk. Ter vergelijking: de iPhone SE 2022 werd bij onthulling nog aangeboden voor €529,-.

Daarnaast wordt gespeculeerd dat de positionering van de iPhone 16e – met een groter scherm en moderner design, maar zonder de volledige premiumervaring van de duurdere iPhones – voor sommigen net tussen wal en schip valt. Toch bewijst de verkooppositie dat er wel degelijk vraag is naar een betaalbaarder alternatief binnen het Apple-ecosysteem, vooral onder gebruikers die geen behoefte hebben aan de nieuwste Pro-functies, maar wél aan langdurige software-ondersteuning en het vertrouwde iOS-gevoel.

Jaarlijkse e-modellen als nieuwe traditie?

Met de iPhone 16e en straks de iPhone 17e lijkt Apple een nieuwe productlijn op te bouwen: een jaarlijks terugkerend, betaalbaar model met moderne looks, gericht op een breed publiek. Niet iedereen wil of kan €1.300,- neerleggen voor een Pro-model, en daar speelt Apple met deze e-serie handig op in.

Als het aan de plannen van Apple ligt, kunnen we de komende jaren dus elk voorjaar een nieuwe e-iPhone verwachten. De iPhone 17e is daarin de volgende stap en volgens Ming-Chi Kuo is ook een iPhone 18e niet ondenkbaar.

