Apple stelt de afgelopen jaren steeds strengere eisen wat betreft de privacy van apps. In de App Store is het sinds een paar jaar verplicht om als ontwikkelaar een link naar de privacyvoorwaarden te delen. Maar vanaf iOS 14.3 is Apple nog een stap verder gegaan. Ontwikkelaars zijn verplicht om aan Apple door te geven welke gegevens van de gebruikers verzameld worden en wat daar precies mee gedaan wordt. Doet een ontwikkelaar dat niet, dan kan hij geen nieuwe app uitbrengen of een update doorvoeren voor een bestaande app. Deze privacylabels scheppen veel duidelijkheid, maar bij een aantal apps zorgt het juist voor verwarring.



Privacylabels zijn verhelderend

Laat ik voorop stellen dat ik blij ben met de komst van deze functie. Privacyvoorwaarden zijn vaak veel te langdradig en lastig doorheen te komen, terwijl de nieuwe privacylabels in de App Store vooral bestaat uit opgesomde gegevens. Apple maakt onderscheid tussen drie verschillende groepen gegevens:

Gegevens die worden gebruikt om je te volgen in apps en websites van andere bedrijven.

Gegevens die aan jou gekoppeld zijn.

Gegevens die niet aan jou gekoppeld zijn.

Tot slot is er ook nog een categorie voor apps die helemaal geen gegevens verzamelen.

Het is een geruststellende gedachte om te zien als één van jouw favoriete apps onder die laatste categorie valt. Een goed voorbeeld is Halide, de bekroonde camera-app. Dankzij de privacylabels zie ik dat de app geen enkele data van mij of mijn apparaat verzamelt. De makers hebben dus geen inzage in je foto’s of andere privacygevoelige gegevens. Dat is zonder twijfel een geruststellende gedachte, terwijl je daar eerder misschien helemaal niet bij stil stond. Alleen daarom al vind ik de privacylabels van toegevoegde waarde.

Het werkt ook de andere kant op: sommige apps hebben zo’n waslijst aan gegevens die in de privacylabels opgenomen zijn, dat je daar nogal van schrikt en geneigd bent om de app meteen te verwijderen. Bekende voorbeelden zijn natuurlijk Facebook en Instagram, maar ik schrok toch ook wel een beetje van Marktplaats. Maar juist bij die groep apps waar zo’n lange lijst staat, kunnen de privacylabels ook wat verwarrend zijn. Er zit niet altijd een kwade bedoeling achter.

Niet alles is even duidelijk

Als een app veel gegevens over je verzamelt, is het lang niet altijd goed duidelijk welke gegevens dit precies zijn. Apple gebruikt termen als ‘Overige gebruikerscontent’, ‘Aankoopgeschiedenis’ en ‘Overige typen gegevens’. Betekent dit dat een app mijn volledige aankoopgeschiedenis in de App Store kan zien? Wat zijn dan die overige gebruikerscontent en typen gegevens? Hier kunnen dus allerlei gegevens onder vallen, zonder dat echt duidelijk wordt om welke gegevens het gaat. Dat is natuurlijk ook bijna niet te doen: er staan miljoenen apps in App Store en het is niet haalbaar om voor elke app op maat gemaakte privacylabels door te voeren.

Wat dat betreft snap ik dus de kritiek van WhatsApp op de privacylabels wel. Het is namelijk uit de labels niet duidelijk welke maatregelen er genomen worden om de benodigde gegevens te beschermen. Feit is ook dat een app soms simpelweg meer gegevens nodig heeft om goed te functioneren, omdat dat afhankelijk is van het type app. Dat is dus niet altijd uit kwade wil. Ook vind ik de termen die Apple soms gebruikt wat vaag. Volgens de privacylabels gebruikt WhatsApp je Apparaat-ID als identificatiemethode voor reclame of marketing. Maar hieruit blijkt niet wat een Apparaat-ID nu eigenlijk is en wat WhatsApp daarmee kan.

Bekijk ook WhatsApp niet blij met nieuwe privacylabels in App Store: 'Oneerlijke concurrentie' WhatsApp verzet zich tegen de nieuwe privacylabels in de App Store, die sinds kort vereist zijn. Hoewel WhatsApp ze wel ingevuld heeft, stelt het bedrijf dat de labels niet duidelijk genoeg zijn en zorgen voor oneerlijke concurrentie tegenover Apple's eigen apps.

Wat voor mij ook zou helpen, is als duidelijker wordt welke gegevens een app niét gebruikt. Op die manier zou je voor jezelf wat beter de afweging kunnen maken om een app wel of niet te installeren. Voor de onduidelijke termen geeft Apple wel een link naar definities voor iets meer duiding, maar die zijn ook weer algemeen en gelden niet voor de specifieke app. Om de aankoopgeschiedenis weer als voorbeeld te geven: Apple schaart hieronder ‘aankopen of aankooptendensen’, maar wat valt hier dan onder? Je komt dan alweer snel terecht bij de ellenlange privacyvoorwaarden van de apps zelf.

Al met al vind ik de privacylabels zeker van toegevoegde waarde. Voor veel apps geeft het opheldering, al zijn er ook zeker apps waarbij het juist wat meer verwarring schept. Heb jij al een app van je toestel verwijderd naar aanleiding van de privacylabels? Trek jij je er uberhaupt iets van aan en ga jij in de toekomst bij nieuwe apps eerst de privacylabels bekijken? Laat het ons weten in de reacties.